En debatt som neppe flyttet mange stemmer

ARENDALSUKA: Det tydeligste budskapet fra mandagens partilederdebatt var at klima seiler opp som en av valgkampsakene med mest temperatur og usikkerhet om hvor velgerne vil lande.

Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum, leder i Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakken, leder i Rødt Bjørnar Moxnes og leder i Miljøpartiet De Grønne Une Aina Bastholm under NRKs direktesendte partilederdebatt i Arendal mandag kveld

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Nå kan alle se at du pekte på deg selv og at ingen andre pekte på deg,» sa programleder Fredrik Solvang da han åpnet mandagens partilederdebatt på NRK fra Arendal.

Han hadde bedt alle de andre partilederne peke på hvem de ville skulle ta over som statsminister etter høstens valg.

Vedum vaklet først i debatten med SV-leder Audun Lysbakken om dieselbiler i byene. Og så virket den vanligvis så joviale partilederen en stund nesten litt sint og irritert.

Klima

Første tema i debatten var klima, som seiler opp som et av de viktigste sakene i denne valgkampen. Spesielt etter FN-rapporten som ble publisert i forrige uke.

Kanskje det var derfor denne debatten fikk klart størst plass i mandagens debatt.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ha billigere bensin og diesel, og kjøpe kvoter i utlandet. Det appellerer nok til Frp’s kjernevelgere, men vil neppe tiltrekke seg noen nye.

MDG-leder Une Bastholm var klar og tydelig på at alle skal være med og betale for klimatiltak, men ble parkert av Venstre-leder Guri Melby i debatten om en styrt avvikling av oljeindustrien.

Klimaeffekt

Arbeiderpartiet vil egentlig det samme som Høyre, virker det som. Men når Jonas Gahr Støre mener deres politikk er annerledes, strever han litt med å forklare hva som egentlig er forskjellen. Og Vedum fikk et forklaringsproblem da han skulle forsvare nestleder Ola Borten Moes utspill om at det er Polen og Kina som må kutte først.

For Rødts Bjørnar Moxnes handler klima om kampen mellom rik og fattig, og om de rike som flyr til Kragerø i privatfly.

I debatten om klima var det ingen vinnere, men tydeligst var Lysbakken og Høyre-leder Erna Solberg. Men her kommer det nok an på hvilken innfallsvinkel man har til hvor viktig man mener klima er.

Fordeling

Resten av debatten hoppet fra tema til tema.

Lysbakken vinner på å snakke om brillestøtte til barn og å be de med mest bidra mer.

For venstresiden har «forskjells-Norge» blitt en vinnersak, og av de fem partilederne er det klart Lysbakken som tydeligst klarer å få fram dette budskapet.

Vedums store problem i partilederdebatten mandag var at hans favoritt-tema, sentralisering, ikke var en sentral del av debatten. Det var bare i en debatt med Solberg om politireform at han fikk sjans til å snakke om dette. Da blir det lett litt hakk i plata.

Og det blir ofte uklart hva han mener om en del andre saker.

SV, Sp og Ap

I en måling fra TV2 utført av Kantar, som ble publisert søndag kveld, fikk Senterpartiet en oppslutning på bare 13,7 prosent. Dette er den verste målingen for partiet siden i fjor høst.

Enten kan det være at partileder Trygve Slagsvold Vedum ble lansert av partiet som statsministerkandidat, eller så kan det være det at velgerne er leie av at Vedum ikke klarer å gi et tydelig svar på de spørsmålene han får.

Selv om Arbeiderpartiet har løftet seg noe fra katastrofemålingene på under 20 prosent, går partiet likevel mot tidenes dårligste stortingsvalg for partiet.

Det gjør at Sp og Ap er helt avhengige av SV, som for tiden har vind i seilene og ligger an til å kanskje gå forbi Frp i oppslutning. Lysbakken og SV har tydelige budskap, og klarer å formidle dette på en måte folk forstår.

Fortsetter Sp på veien nedover, er det faktisk SV som kan bli redningen for et rødgrønt flertall, noe Vedum enten må godta eller ikke.

Og da vil nok klima bli et vanskelig tema å enes om dersom det ender opp med at de skal danne regjering sammen.

Vil ikke svinge velgere

Mandagens partilederdebatt vil neppe være med på å overbevise mange om å hoppe fra et parti til et annet. Og den avdekket store uenigheter i begge de politiske blokkene på flere områder.

På begge sider av det politiske spekteret var det både enighet og uenighet, men få nye eller tydeligere argumenter.

De meningsmålingene som har kommet denne uken og i forrige uke har ikke rukket å få med seg klimaeffekten på velgerne etter FN-rapporten. Og når disse kommer, kan det svinge begge veier.

At klima kommer til å få en stor plass i årets er kanskje den viktigste konklusjonen etter mandagens debatt. Det viser også oversikten over temaord på Arendalsuka. Her ligger klima/miljø helt på topp.

Og det var også denne debatten det var mest temperatur i under mandagens debatt.