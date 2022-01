Nok en kongelig sorti i England

GJESTEKOMMENTAR: Dronning Elizabeth rensker opp i eget hus før 70-årsjubileet som regent.

Andrew, dronning Elizabeths nest eldste sønn, under et intervju om Epstein-saken utenfor det kongelige kapellet i Windsor 11. april 2021.

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Det skulle ha vært året da britiske monarkister kunne feire at dronning Elizabeth har sittet 70 sammenhengende år på tronen. Men før feiringen kunne begynne, fant ledertroikaen i Buckingham Palace ut at man måtte feie huset og få ut søpla. Dermed røk dronningens nest eldste sønn på hodet ut, strippet for militære titler og kongelighet.

Det er imidlertid lite sannsynlig at kongehuset slipper unna stanken fra den tidligere kongelige høyheten Andrew, hertugen av York.

Prostitusjonsring

Prins Andrew har lenge vært i søkelyset for påståtte seksuelle overgrep. Navnet hans har figurert i overgrepssaken rundt den amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein, som skal ha drevet med trafficking av unge jenter. Epstein døde i fengsel etter det som antas å være et selvmord i 2019. Siden den gang har hans medsammensvorne, Ghislaine Maxwell, blitt dømt for trafficking og for å konspirere for å lure unge jenter inn i prostitusjon.

Omfanget av Epstein-saken er aldri helt kommet frem, da den på mistenkelig vis aldri kom for retten. Mistenkelig fordi det fantes en rekke vitner og dokumentasjon.

Det er godt dokumentert at prins Andrew hadde et nært forhold til både Maxwell og Epstein. Paret var gjester på opptil flere kongelige slott, og prinsen selv bodde gjerne hos Epstein når han var i New York, noen ganger i uker av gangen.

Anklages for overgrep

Prins Andrew, da 17 år gamle Victoria Roberts (nå Victoria Giuffre) og Ghislaine Maxwell hjemme hos nå avdøde Jeffrey Epstein i fasjonable Belgravia i London i mars 2001.

Virginia Giuffre var et av Maxwell og Epsteins ofre. Hun har anklaget Andrew for seksuelle overgrep mens hun var under 18, altså mindreårig ifølge amerikansk lovgivning.

Andrews svar har vært å benekte å i det hele tatt ha møtt henne, til tross for at det finnes et bilde av de to sammen fra den aktuelle tiden. Han har siden prøvd å nekte å motta stevning fra den amerikanske retten. Og så jobbet iherdig for å få saken forkastet av retten før den kommer opp.

Denne uken ble det klart at han ikke lyktes. Dommeren i Giuffres sak avviste prins Andrews klage.

Forhåndsdom?

Det spesielle i saken er at prins Andrew foreløpig verken er kriminelt tiltalt eller dømt for noe. Giuffre kjører et sivilt søksmål mot ham.

Så hvorfor kaste ham ut av de kongeliges rekker før det har falt noen dom?

Antakelig er det et forsøk på å skape en bedre avstand mellom kongefamilien som helhet og Andrew før saken kommer skikkelig i gang. For det kommer til å bli skittent.

Skal avhøres

Det som nå skal skje, er at prinsen vil få et pålegg om å forklare seg i saken. Han kan bli kryssforhørt om alt fra sexlivet sitt til andre deler av eget levnet som kan regnes som relevant for saken.

Mediene kan komme til å få rikelig med historier om Andrews eskapader fremover. Og de kommer ikke til å være av det slaget som kaster et positivt lys over kongehuset.

Skandaleintervjuet

Britiske avisforsider 21. november 2019, etter at prince Andrew formelt var dratt inn i den juridisk-rettslige saken i New York.

Andrew var allerede fratatt deler av den kongelige glansen før denne ukens definitive avskiltning. Det skjedde etter at han i november 2019 ga et lengre intervju til BBC om sin rolle i Epstein-saken og anklagene fra Giuffre. En rekke uheldige uttalelser gjorde at folket vendte seg unisont mot ham, og dronningen endte med å fjerne ham fra alle representasjonsoppdrag og sende ham over i pensjonistenes rekker. Imidlertid fikk han beholde alle militære utmerkelser og verv, samt vervene som høy beskytter for en rekke veldedighetsorganisasjoner.

Også denne gangen var folket imot Andrew. Det var blant annet samlet inn underskrifter blant militære som ønsket ham ut av rollen som representant for dem.

Samfunnstopper

Saken rundt Epstein, Maxwell og deres medsammensvorne har vist seg som en seig masse og vanskelig å komme til bunns i. Det er på ingen måte en vanlig traffickingsak, med sitt store innslag av samfunnstopper som har fløyet rundt i privatfly til eksotiske steder i verden. I Epsteins indre krets finner vi, i tillegg til kongelige, flere tidligere amerikanske presidenter, kjente advokater og akademikere og andre sosietetsmennesker. Mange mennesker med mye makt vil ønske å legge lokk på det hele.

Og den britiske kongefamilien prøver altså å fjerne seg så langt de kan.

Tap av titler

Andrew er ikke den første britiske kongelige som har fått beskjed om å pakke vekk tittelen Deres Kongelige Høyhet. Både prinsesse Diana og Andrews ekskone, Sarah Ferguson, har tidligere mistet titlene sine. Men de var ikke født inn i de kongeliges rekker.

Det var derimot prins Harry, som ble strippet for titler og militære verv for to år siden. Det skjedde etter at han og kona Meghan bestemte seg for å begynne å tjene penger selv og leve et mer selvstendig liv.

Utfordringen med kongelige er at de forventes å leve et prikkfritt liv, eller i hvert fall skjule skandalene sine godt. Samtidig som de lever et liv i ufattelig luksus, omgitt av andre i samme situasjon, skal de fremstå folkelige og sympatiske. Noe mange av dem har vist seg ikke å være.

Spørsmålet er hvor lenge man kan fortsette å fjerne de mest brysomme kongelige utvekstene uten at selve institusjonen faller sammen.