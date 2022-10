Game of drones

KOMMENTAR: Usikkerheten og frykten som de ukjente dronene skaper, kan være hensikten med dem. Alternativet er enda verre.

Europas største gassbehandlingsanlegg ligger i Rogaland. Dette er kritisk infrastruktur i et Europa som mangler energi.

Harald Birkevold Kommentator

En 50 år gammel mann, som var utstyrt med to russiske og ett israelsk pass, ble fredag varetektsfengslet i to uker, etter at han 11. oktober ble stanset på grenseovergangen mellom Norge og Russland, Storskog, med to droner og flere lagringsenheter med flere terrabyte med opptak i bilen.

Mannen har forklart at han har fløyet droner ulike steder i Norge siden august, og at han ikke visste at dette er forbudt i henhold til sanksjonsloven, som forbyr russere å fly luftfartøy over norsk territorium.

Drone ved Kårstø

Torsdag kveld i 21.30-tiden startet politiet og Heimevernet en storstilt leteaksjon etter at det var observert en stor drone ved gassanlegget Kårstø i Tysvær. Heimevernet har den siste tiden vært utplassert for å øke sikkerheten og beredskapen ved norske industrianlegg av kritisk betydning.

Disse to hendelsene kan godt ha en sammenheng. Det er ingen grunn til å tro at mannen som nå er i fengsel er den eneste av sitt slag. Tvert imot tyder de mange observasjonene den siste tiden på at det er flere droneoperatører i sving.

Det vi ikke vet, er hva hensikten er med disse operasjonene. Men det vil være hårreisende naivt å ikke anta at Russland, eller prorussiske miljøer, har en finger med i spillet. Og det er nettopp det både den sivile og den militære etterretningstjenesten jobber på spreng for å finne mer ut av. Og dette er en sak som blir drøftet på høyt nivå i Natos hovedkvarter i Brussel.

Ekstremt alvorlig

Det ligger i disse tjenestenes natur at de ikke nødvendigvis offentliggjør alt de vet. Det kan det være gode grunner til. Grunner som handler om rikets sikkerhet.

Opplysninger til Aftenbladet om at dronen som ble observert ved Kårstø var så stor at den umulig kan være i privat eie, styrker teorien om at det er en fremmed makt eller en stor organisasjon som opererte den.

Anslag mot norsk gasseksport nå, i en situasjon hvor store deler av Nord-Europa er avhengige av naturgass og hvor den russiske gassen er borte fra markedet, ville vært ekstremt alvorlig. Og Russlands diktator Vladimir Putin forsøker ikke engang å legge skjul på at energikrisen er en svakhet i Vesten som han ønsker å utnytte til det fulle.

Game of drones

Droner som sprer frykt og usikkerhet nettopp fordi vi ikke vet hva hensikten med dem er, kan være ledd i en kampanje for å så splid mellom EU/EØS-landene, og mellom medlemmene i Nato. Vinteren står for døra, og mange europeere vil kunne komme til å fryse denne vinteren.

Frykt gir grobunn for dårlige og forhastede beslutninger. Frykt kan skremme politikere til å søke kompromisser med Russland både for å få slutt på kamphandlingene og den russiske terrorbombingen av ukrainske sivile, og for å sikre energi til sine egne velgere.

Men problemet er at hendelsene i 2014, der Russland fikk annektere Krym og innsette prorussiske separatister i to ukrainske regioner, viser at kompromissvilje og forhandlingsløsninger tolkes av Kreml som svakhet. Unnfallenheten i 2014 la grunnlaget for invasjonen i 2022. Bare en samlet front, bakket opp av massiv konvensjonell militær overlegenhet, vil få Putin til å stanse.

Svakhet og styrke

En av de store kvalitetene til Norge er at vi er et åpent demokrati med høy grad av tillit. Problemet er at sett fra Kreml gjør dette oss til et fristende mål. Vi har nølt og nølt med å stenge grensene for russiske borgere, selv om vi burde ha regnet med at en del av dem som kom over, ikke hadde ærlige hensikter.

Vi har latt russiske fiskebåter og «forskningsfartøyer» operere nesten fritt i norske farvann og norske havner. Til tross for mange indikasjoner på at Russland systematisk har kartlagt norske farvann og norske installasjoner i lang tid.

Vi er fienden

Norge medvirker aktivt til den ukrainske motstandskampen ved å forsyne landet med våpen og penger. Norge er medlem av Nato og assosiert medlem av EU, Putins to erklærte hovedfiender. Og vi har grense mot Russland på land og i havet. Dette er ikke en situasjon der det er klokt å være åpen og tillitsfull og håpe på det beste.

Beskyttelse av Norges gass- og oljeressurser, norsk vannkraft og det nettverket av infrastruktur som knytter disse ressursene til det norske og europeiske markedet er akkurat nå det mest brennende spørsmålet vi har å forholde oss til.