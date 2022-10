Hva skal vi med åpenhet?

GJESTEKOMMENTAR: Åpen­het må møtes av sam­tale om nøy­aktig hvor­for vi trenger den – ikke bare nok et «takk for at du deler».

I podkasten «Sophie og Fetisha» fortalte Sophie Elise Isachsen (t.h.) om veien ut av pille­av­hengig­het. Hun ville være «ærlig». Ville det være uærlig å ikke gjøre i all offentlig­het?

Anna Serafima Svendsen Kvam Skribent

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Denne teksten skrives ferdig på årets Verdensdag for psykisk helse, og de siste dagene har jeg tenkt mye på Oddvar Vignes’ bok om selvmordsforsøk, som jeg anmeldte i sommer. Tankene har svirra rundt hva vi mener når vi heier på «åpenhet».

Vignes’ bok er et godt eksempel på hva offentlig åpenhet kan utrette på sitt beste: Forfatteren og forlaget har smidd en fortelling som antagelig kan hjelpe mange til å kjenne seg mindre alene med smertefulle erfaringer. Samtidig viste boka at for Vignes var det ikke først og fremst åpenhet i offentligheten som var avgjørende. Snarere var det åpenheten i møte med nære, kjære og arbeidsgivere som måtte til for å knekke selv­mords­tankene.

Vi kan skille mellom det vi kan kalle «hverdagslig åpenhet» og «offentlig åpenhet». All den tid vi ønsker at flere skal åpne seg for å bidra til å bryte tabuer, tror jeg vi gjør lurt i å øve oss på å skille mellom disse to formene for eksponering. Særlig i en offentlighet hvor både sosiale og redaktørstyrte medier gjør sitt for å viske ut skillet mellom dem.

Ærlighet og offentlighet

Et eksempel er podkasten «Sophie og Fetisha», som NRK lanserte nylig. Mitt anliggende er ikke å stille meg til doms over Sophie Elise Isachsens valg om å bruke den første episoden til å dele av sine erfaringer med å komme ut av pilleavhengighet. Snarere biter jeg meg merke i hvordan hun begrunnet valget om å dele dette i et landsdekkende medium. Blant annet forteller hun at dette var en prosess hun etter hvert kom til å være «ærlig» om uansett, og at hun derfor like godt kunne hoppe i det. Dermed ble det indirekte kommunisert at det å ikke dele denne sårbare erfaringen via NRKs kanaler, mens hun og kollegaen begynte podkastinnspillingen, var å holde den hemmelig, eller levere «fake», som det ble sagt.

Men det å ikke fortelle om noe på en podkast trenger ikke å bety at en ikke er ærlig. Det er for eksempel mye jeg er åpen med familie, venner og arbeidsgivere om som jeg aldri ville funnet på å dele i denne spalten. Poenget er egentlig ganske banalt, og jeg tviler ikke på at Isachsen ville vært enig. Når det likevel er lett for henne, og mange andre, å snakke om åpenhet som om det er alt eller ingenting, er det antagelig fordi vi alle får stadig større vansker med å skille selvet vårt fra rollen vi inntar i sosiale medier. Dette er en utvikling som blir godt hjulpet frem både av forretningsmodellene til selskapene som regulerer atferden vår på internett, og en intimitetsforherligende kultur i de redaktørstyrte mediene.

Tabuer til livs

Poenget mitt er ikke at vi bør begrense oss til å være åpne i private relasjoner, mens åpenhet i offentligheten om «den tøffe tida» (jeg er ikke ironisk!) er et onde. Men vi trenger en samtale som legger til grunn at disse ulike formene for åpenhet ofte tjener ulike formål, og at det derfor er ulike forhold som avgjør hvorvidt en privat eller offentlig delt fortelling er bare det gode, eller også har nedsider.

Å bryte tabuer er vi åpenbart ikke ferdige med. Folk som sliter med ulike former for rusproblemer eller psykisk sykdom, er bare to eksempler på grupper som stadig utsettes for fordommer. Forskere ved Nova publiserte ganske nylig en studie som indikerer at arbeidsgivere systematisk diskriminerer jobbsøkere som er åpne om psykisk uhelse. At flere av oss deler sårbare erfaringer med våre nærmeste, vil antagelig kunne bidra til at stereotypier som fører til slik forskjellsbehandling, brytes ned. For mange vil også det å være åpen med en god kamerat eller kollega være porten til tilgang på helt nødvendig hjelp og støtte.

I mange tilfeller er det nok også slik at folk som velger å være åpne for et offentlig publikum, kan bidra til å bryte ned barrierer for folk som strever med den hverdagslige åpenheten. Rommene for åpenhet i det nære og i offentligheten er altså ikke upåvirket av hverandre. Men i motsetning til den hverdagslige åpenheten er den offentlige eksponeringen sjelden avgjørende for den enkeltes til­frisk­nings­prosess, eller tilgang på hjelp. I den grad den offentlige åpenheten er et gode – og det er den selvsagt ofte – så er det først og fremst som et middel, snarere enn et mål i seg selv.

Dermed er det grunn til å spørre seg om det noen ganger kan være hensyn som veier tyngre enn å avkreve personlige vitnesbyrd for et offentlig publikum. De som har påpekt at Sophie Elise kan ha bidratt til å avstigmatisere og nyansere forståelsen av rusavhengighet, har mye mulig rett. Samtidig tenker jeg: Hvor mange ansikter, hvor mye selvoppofrelse for en bred – og ofte brutal – offentlighet skal til før vi som storsamfunn kan ta et strukturelt problem på alvor?

Les også Anne Serafima Svendsen Kvam: «Jakten på en høyere himmel over tilværelsen»

Jeg deler ikke bekymringen til lærer og skribent Sanna Sarromaa, som har argumentert for at delekulturen har gått for langt, blant annet ved å antyde farene for at psykisk sykdom «smitter». Men særlig når vi heier på at flere deler, er vi tjent med en kritisk samtale om hvilket arbeid åpenheten kan gjøre for oss, og hvor mange ulike delepraksiser som finnes. Erfaringene våre er ikke enten hemmelig eller i offentligheten. For mange av oss er det viktigste å manøvrere åpenhetsrommet mellom disse ytterpunktene til beste for egen livskvalitet.