Sakene mot Trump

Ikke bli forvirret over alle sakene mot Donald Trump. Her får du oversikten.

Tidligere president, reality-tv-stjerne og eiendomsmogul Donald Trump risikerer tiltale etter spion-paragrafen.

Donald Trump blir etterforsket for en rekke lovbrudd. Alt fra påståtte utbetalinger til en leverandør av seksuelle tjenester, forsøk på valgfusk og underslag av hemmelige dokumenter.

Stormy Daniels

USAs forhenværende president påstår hardnakket at han ikke har hatt seksuelle forbindelser med kvinnen som gikk under kunstnernavnet Stormy Daniels, da hun opptrådte i pornofilmer.

Hun skrev i 2016 under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om sin angivelige affære med Trump. Det fikk hun 130.000 dollar, rundt 1,4 millioner kroner for.

Betalingen Trump sier at han ikke visste om, ble gjort av Trumps advokat Michael Cohen, bare få dager før presidentvalget i 2016. Cohen har bekreftet at betalingen ble utført.

Advokaten skal ha brukt innsamlede penger til Donald Trumps valgkampanje for å betale Daniels. Det er i så fall misbruk av valgkampmidler. Trump har vært invitert til å forklare seg foran en storjury i sakens anledning, men har så langt nektet å møte.

Må betale bot

I en sivilsak mot firmaet Trump Organization, også denne i New York, ble selskapet i desember funnet skyldig i skattesvindel i den hensikt å unngå beskatning for frynsegoder for flere direktører i selskapet.

Trump Organization er dømt for svindel og dokumentfalsk, og må betale en bot på 1,6 millioner dollar – eller godt og vel 17 millioner kroner. I tillegg ble en av selskapets direktører dømt til fengsel i fem måneder i januar.

Nektes forretningsdrift

I tillegg ligger en sak mot Donald Trump, sønnene Eric og Donald Trump jr. og datteren Ivanka Trump an til å komme for retten på Manhattan senere i år, på bakgrunn av at også Trump-familien skal ha jukset med tall.

Det er snakk om at de skal ha blåst opp verdiene sine med 250 millioner dollar, eller snaut 2,7 milliarder kroner, for med hensikt å skaffe seg lån og bekreftelser på at lån er nedbetalt, motta forsikringsytelser og betale lavere skatt.

En fellende dom i denne saken kan blant annet bety at medlemmene av Trump-familien blir fradømt retten til å drive forretningsvirksomhet i delstaten New York.

Samtidig pågår det kriminaletterforskninger mot den tidligere presidenten, som har varslet at han vil stille som kandidat til Det republikanske partiets primærvalg før presidentvalget neste år. At han er under etterforskning, betyr ikke at han nektes å stille til valg.

Mar-a-Lago-beslaget

Noen av de hemmeligstemplede dokumentene som FBI fant i Donald Trumps hjem i Florida 8. august 2022.

Justisdepartementet etterforsker et funn av hemmelige dokumenter som tilhører Nasjonalarkivet, gjort i Trumps privatbolig. I august 2022 ble det tatt beslag i 11.000 dokumenter hjemme hos ekspresidenten. Minst 100 av dokumentene skal være merket «Top Secret». Dokumenter av denne typen kan inneholde opplysninger som kan true rikets sikkerhet.

Donald Trump har – i tillegg til å kalle etterforskningen en «heksejakt» – sagt at han selv har deklassifisert materialet og at det derfor ikke lenger er «Top Secret». Han argumenterer for at hans presidentprivilegium gjorde dette mulig, og at dokumentene derfor ikke kan brukes mot ham i retten. En uavhengig etterforsker gjennomgår materialet.

Den forhenværende presidenten har aldri gitt noen forklaring på hvorfor han tok med seg dokumentene da han forlot Det hvite hus. Hvis han må for retten i denne saken, risikerer han å bli tiltalt etter spion-paragrafen.

Det er ikke unikt at tidligere presidenter og visepresidenter roter med seg noen klassifiserte dokumenter hjem, når de forlater embetet. Men så langt har de innlevert materialet til Nasjonalarkivet selv, slik Joe Biden gjorde da det viste seg at også han hadde klassifiserte dokumenter hjemme. Trump har motsatt seg å utlevere dokumentene og nekter å samarbeide med myndighetene.

6. januar-angrepet

I en annen kriminalsak blir Donald Trump etterforsket for sin rolle i det fatale angrepet på Kongressen 6. januar 2021. En komité i den amerikanske nasjonalforsamlingen, Kongressen, har gjennom en rekke høringer påvist at eks-presidentens løgner og forsøk på valgfusk ledet til angrepet som kostet minst fem mennesker livet.

6. januar-saken er blitt den største etterforskningen i amerikansk historie. Over 1000 personer er arrestert i denne saken. 420 er så langt dømt. 220 av dem er fengslet.

Forsøk på valgfusk?

I samme rennet etterforskes det om Donald Trump hadde kriminelt forsett da han ringte valgstyret i delstaten Georgia og ba dem «finne» 11.780 stemmer som kunne ordne seieren for ham. I denne saken har en storjury levert sin konklusjon, men det er foreløpig ikke offentlig kjent hva den inneholder.

For å dømme Trump i denne saken, må det bevises eller sannsynliggjøres utover rimelig tvil at han visste at det han gjorde var ulovlig. Det er tross alt forskjell på om noe er kriminelt – eller om det rett og slett bare er frekt og upassende.

Donald Trump er god i offerrollen, og det er ventet at han på kort sikt vil komme styrket ut av en eventuell rettsforfølgelse. Men på lengre sikt kan det umulig komme noe godt ut av dette for den tidligere presidenten.