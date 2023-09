«Det er ikke forståelse og en henvisning til et tvilsomt utvalg folk og næringsliv vil ha. Det er handling»

Kom med en løsning!

KOMMENTAR: Det er ikke forståelse, ønsketenkninger og en henvisning til et tvilsomt utvalg folk og næringsliv vil ha. Det er handling.

Olje- og energiminister Terje Aasland og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun på stand blant vanlige folk i Stavanger.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var i Stavanger tirsdag. Først på Oljedirektoratets årlige konferanse for å hylle oljeindustrien. Senere på dagen, sammen med Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun, på stand for å møte vanlige folk.

Vanlige folk er for tiden ikke så opptatt av utlysningene i oljebransjen, men av strømprisene som den siste tiden har vært veldig mye høyere i vårt prisområde enn i resten av landet.

Mandag skrev E24 at i to somre på rad har strømmen vært desidert dyrest lengst sør i landet.

«Vi jobber hver dag med å få ned strømprisene. Det er uakseptabelt at det er store prisforskjeller i landet», sa Aasland til Aftenbladet. Han kalte prisforskjellene uakseptable, og la ikke skjul på at utenlandskablene gir dyrere strøm for Rogaland. Han «forstår at det føles urettferdig» og vil at hele landet skal ha «rikelig tilgang på rimelig strøm».

Prisområdene for strøm.

Kablene

I 2021 ble to nye, etter hvert svært omstridte, eksportkabler til Tyskland og Storbritannia, satt i produksjon. Med disse nye kablene er vårt kraftmarked og våre strømpriser enda tettere knyttet til Europa, spesielt vårt prisområde NO2 (Agder, Rogaland, deler av Vestland og deler av Vestfold og Telemark).

Ifølge et brev fra Aasland til Frp’s stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen tidligere denne måneden, ble det i perioden 1. januar til 13. august netto eksportert 14,7 TWh fra NO2 og 1,5 TWh fra NO4 (Nord-Norge). Det ble samtidig importert 1,9 TWh til NO1 (Østlandet) og 0,5 TWh til NO3 (Midt-Norge).

At mer norsk vannkraft er tilgjengelig på det europeiske markedet gjennom flere kabler, bidrar til høyere priser her, innrømmet også Aasland.

Vi har ikke et strømnett som gjør at strømmen kan flyte helt fritt mellom prisområdene. Da kan områder med overskudd og underskudd av strøm oppstå.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun mener det må komme en egen pakke til vår region, som pakken til Finnmark, som innebærer full fart i infrastruktur­byggingen, med mer kraft og bedre kapasitet. Det vil være bra på sikt. Men uansett tar det flere år å bygge nytt nett og mer kraft. Og når regjeringen nå har sagt at den vil prioritere Finnmark, vil det naturligvis gå ut over andre landsdeler.

Vi kan uansett ikke i flere år leve med de strømprisforskjellene som er i Norge nå. Det rammer både forbrukere og lokalt næringslivs konkurransekraft.

Enda et utvalg

Aasland viste til at regjeringen har satt ned et utvalg som ser på strømprisene.

Og det har den. Men regjeringen hadde ikke akkurat hastverk med å sette ned dette utvalget. SV fikk allerede i oktober i fjor gjennomslag for at det skulle utredes hvordan de norske strømprisene settes, og hvordan man kan hindre at man havner i strømpriskrise i fremtiden.

Regjeringen ville derimot vente med sette ned strømprisutvalget til Energikommisjonen hadde lagt frem sin rapport. Den rapporten ble lagt fram i februar.

Strømprisutvalget skal vurdere en rekke tiltak som kan koble strømprisen vår fra prisen andre land betaler for å kjøpe norsk strøm gjennom utenlandskablene. Utvalget skal levere sin rapport 15. oktober.

De har i oppdrag å utrede:

• Opprettelse av et eget prisområde for strøm i mellomlandskablene.

• Differensiering av spotmarkeder for innenlands forbruk og kraftutveksling mellom land.

• Forslag som baserer seg på at en andel av kraftproduksjonen omsettes utenfor spotmarkedet i andre typer kontrakter.

• Tiltak som kan utløse større forbruksfleksibilitet.

• Virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden avviker fra medianen.

• Ulike typer avgifter på krafteksport.

Kritikk

Utvalget har allerede fått kritikk. Blant annet for at det er Sintef Energis direktør Inge Gran som leder det. Sintef Energi har forsvart utenlandskablene og det markedsbaserte systemet, senest i sommer. De har også stått bak en analyse som konkluderte med at kablene bare ville øke den norske kraftprisen med noen øre, ifølge Klassekampen.

Fornybar Norge, kraftprodusentenes interesseorganisasjon, eier 32,5 prosent av aksjene i Sintef Energi.

Atle Tranøy i Fellesforbundet sa til Klassekampen at «det er vanskelig å se dette som noe annet enn et tydelig tegn på at regjeringen ikke ønsker en realitetsdiskusjon for systemet for prisfastsetting».

Fornybar Norge har i sommer levert et innspill til strømprisutvalget der de er negative til de fleste forslagene i mandatet. Unntatt de som handler om fastprisavtaler og tiltak som vil gjøre at det lønner seg å flytte forbruket fra timer med høy etterspørsel til timer med lavere etterspørsel.

Løsningen?

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum gikk i februar hardt ut og sa at dette kan være løsningen på priskrisen.

«Det er en veldig klar beskjed til det nye utvalget. Se på dette og gi oss svar. Er det gjennomførbart, kan vi få verktøy til å gjennomføre det», sa Vedum.

Og nettopp dette er jo spørsmålet. For Vedum kom med flere forbehold, om at alt dette er usikkert, om at mange av disse grepene er radikale og om at det kanskje ikke er gjennomførbart i det hele tatt.

Litt av det samme sa Aasland tirsdag: «Hvis prisutvalget kommer med forslag som vi kan følge, så kommer vi til å følge dem.»

Det er lett å vise til et utvalg man har satt ned, for da trenger man ikke ha svarene selv. Men det kan altså like godt hende at utvalget ikke løser noen ting. Og da må regjeringen faktisk se på andre måter å løse dette på.

Det er politikerne som har satt oss i dette uføret. Da er det de som må sørge for at de finner en løsning som virkelig virker.