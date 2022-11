Ytre høgre sin allianse­partnar i aust

GJESTEKOMMENTAR: I årevis knytte det flamske ytre høgre-partiet Vlaams Belang kontaktar i Russland. Putin vart betrakta som ein alliert i kampen mot multikulturalisme og liberalisme.

Ytre høgre-politikaren Filip Dewinter (t.v.) i Belgia protesterer mot Marrakech-avtalen («Migrasjonsavtalen») i Brussel i 2018. På plakatane: «Våre folk først.» No har han gått i seg sjølv når det gjeld Putin.

Øyvind Strømmen Forfattar og journalist

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

I det belgiske vekebladet Humo har journalisten Jan Antonissen nyleg levert to djuptgåande artiklar om banda mellom det flamske nasjonalistpartiet Vlaams Belang (VB) og Russland. Dei har vekt ei viss merksemd i belgisk offentlegheit.

Det er ikkje rart: Vlaams Belang er det nest største partiet i den nederlandskspråklege, nordlege delen av landet, og i løpet av artikkelen dukkar det både opp ein russisk forretningsmann som vert sagt å ha vore ein «sponsor» for partiet, og ein mogleg våpenhandel med VB-politikarar som indirekte involverte.

Samstundes er artiklane del av ei større forteljing, ei forteljing om europeiske høgreradikalisme og Russland.

Illustrasjonen til Humo-artikkelen, dei to frendane Filip Dewinter i Vlaams Belang og president Vladimir Putin i Kreml.

«Eg seier alltid at det var

det einaste gode Jern-

teppet førte med seg:

At woke-ideologien

ikkje slapp til der.»

Draumen om eit anna Europa

Antonissen startar si forteljing attende på 1990-talet, berre kort tid etter at Jernteppet fall. Då knytte representantar for ytre høgre band til både den russiske, nasjonalistiske filosofen Aleksandr Dugin, og til den mildt sagt kontroversielle «høgrepopulistiske» politikaren Vladimir Zjirinovskij.

Dugin var det fyrst og fremst utanomparlamentariske miljø som fatta interesse for. Zjirinovskij? I eit intervju med Humo fortel den leiande Vlaams Belang-politikaren Filip Dewinter at kontakten mellom Vlaams Belang og Zjirinovskij kom til gjennom Jean-Marie Le Pen, den gong uomtvista leiarfigur i det franske partiet som stadig heitte Front National.

– Eg har alltid vore ein tilhengar av eit så stort Europa som mogleg, eit Europa lausrive frå USA, og som strekker seg frå Ural-fjella til Nordsjøen, seier Dewinter i det same intervjuet. – Då Muren fall var, det eit høve til å dra Sentral- og Aust-Europa nærare oss. Også fordi verdisystemet til dei fleste austeuropeiske politikarane tener som eit føredøme for oss. Dei applauderer ikkje innvandring, dei understrekar familien som hjørnestein i samfunnet, prinsipp som vert rakka ned på av våre venstreliberale politikarar. Eg seier alltid at det var det einaste gode Jernteppet førte med seg: At woke-ideologien ikkje slapp til der.

Fleire ting ved den kommentaren er verdt å leggja merke til.

Det er ikkje EU han har i tankane når han snakkar om eit «så stort Europa som mogleg».

Dewinter pakkar det no inn i språk frå nyare kulturkrig, i ein anti-woke-retorikk. Men dette er eigentleg langt frå nye tonar, både Vlaams Belang og forgjengaren Vlaams Blok står i ein idétradisjon som kombinerer draumar om ein gjenreist nasjon med ein streng sosialkonservatisme.

Ideen om ein verdifellesskap opna også dører for Kreml. Ytre høgre-ideologar og parti byrja å sjå på Russland som eit fyrtårn, som ein leiar i kampen mot det dekadente Vesten sin liberalisme og multikulturalisme.

Creyelmans reiser

Vekebladet Humo set i denne samanheng særleg søkjelys på ein av Dewinter sine partikollegaer, Frank Creyelman. I lokalpolitikken i småbyen Mechelen markerte han seg mest gjennom utsegner som i beste fall flørta med rasisme. I 2007 vart han parlamentarikar, ein sentral utanrikspolitikar for partiet og dessutan nærast ein slags fiksar på eit tal med reiser austover.

Året før hadde han vitja Belarus som valobservatør i eit val der den djupt autokratiske president Aleksandr Lukasjenko vart vald på ny for tredje gong. Det var eit val vestlege observatørar jamt over såg på som rigga. Men Creyelman vart imponert. Han hadde fått auge på «ein tankemåte som den venstreliberale eliten i Vest-Europa for lengst hadde avskaffa».

Der fanst ikkje noko kvelande, politisk korrekt.

Reiser som den vart det etter kvart fleire av. I 2014 drog til Creyelman og to andre Vlaams Belang-politikarar til Krim som «valobservatørar» under den påståtte «folkerøystinga» om å slutta seg til Russland. Det vekte merksemd også den gongen, ikkje minst fordi ein britisk journalist tvitra om å støyta på ein full Creyelman. Dåverande partileiar Gerolf Annemans var ikkje vidare nøgd. Han kritiserte både sine eigne partifellar og gjennomføringa av «folkerøystinga».

Året etter valde Annemans likevel å røysta avhaldande då han som EU-parlamentarikar skulle ta stilling til ei fråsegn som mellom anna fordømde den ulovlege annekteringa. Han var ikkje åleine. Ei rekkje høgreradikale politikarar frå ulike europeiske land røysta anten imot eller var avhaldande.

I 2018 drog Creyelman på ny av garde som «valobservatør», denne gongen i den russiskstøtta «folkerepublikken» Donetsk. Det året fortalde avisa De Morgen om at Dewinter og andre var på regelmessige reiser til og frå Russland. Det vart murra internt i Vlaams Belang: «Dei får betalt i reiser og restaurantbesøk, det er ein form for korrupsjon», sa ei anonym kjelde til avisa.

Angeren

Etter at Russland på ny gjekk til krig mot Ukraina, har den tidlegare murringa fått selskap av anger. «Me trudde at Putin kunne vera ein alliert i kampen mot multikulturalismen, men det syner seg no at me har teke grundig feil», skreiv partiet sin noverande leiar Tom Van Grieken i eit avisinnlegg i april. Van Grieken kritiserer også Creyelman i skarpe ordelag.

Dewinter seier på si side at han har vore naiv. Det er sjølvsagt mogleg.

Det kan også henda han snarare var kynisk.