Pressekonferansen med Sylvi Listhaug i Justisdepartementet i Nydalen i Oslo tirsdag morgen var kraftig kost. Hvis noen noensinne har vært i tvil, angrer Listhaug ingenting, heller ikke den Facebook-meldingen hun ble tvunget til å beklage, og hun lover å dra tilbake til Stortinget for å være frontfigur og ledestjerne for dem som ønsker en strengere innvandrings- og asylpolitikk.

Hun sier at hun ikke ønsker å endre stil, og at det derfor var i hennes interesse å slutte som statsråd. Språkbruken til Listhaug på tirsdagens pressekonferanse viser en politiker av en helt spesiell type, hvis noen enda var i tvil om det.

Frontalangrep på Ap

Listhaug mener at hun har opplevd utrolig mye «ondskap» den siste uka, altså etter Facebook-innlegget der hun beskyldte Ap og resten av opposisjonen i Stortinget for å være mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn av nasjonens trygghet. Hun er utsatt for en absurd «heksejakt». Hun omtalte Stortinget som «en barnehage». Men hun har også fått utrolig mye omsorg og godhet fra sine støttespillere, sier hun.

Hovedfienden hennes er Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre. Hun sier at Støre er uegnet til å være statsminister, og at hovedmålet hennes er å holde Støre unna statsministerens kontor. Hun sier at partileder Siv Jensen og resten av partiet står samlet bak henne. Hun sier at Jonas Gahr Støre har sammenliknet henne med massemorderen Anders Behring Breivik. Hun sier at Støre og Ap forsøker å kneble henne. Nå er hun fri.

Sannhet betyr ingenting

På direkte spørsmål om når og på hvilken måte Støre har sammenliknet henne med Breivik, unnlot hun å svare. Naturlig nok, for det har han vitterlig aldri gjort. Men nå er frøet sådd, og denne løgnen vil bli spredt i sosiale ekkokamre som en sannhet. Slik fungerer dette, og det vet Listhaug. Hun beveger seg med letthet i en ny og underlig medievirkelighet der sannhet og etterprøvbare fakta er av helt underordnet betydning.

Støre selv har i etterkant av Listhaug-gate mottatt så mange alvorlige trusler at han nå har fått politivakt døgnet rundt.

Igjen, hvis noen har vært i tvil om Listhaug er del av den minoriteten som har utpekt Ap som en fiende av nasjonen, kan de ikke lenger tvile på det.

Folkets røst?

I sin nye, og altså frie, rolle skal Listhaug gå fullt og helt inn for oppgaven som fanebærer for den høyrepopulistiske fløyen i Frp. En fløy der sannheten om Norge er at våre «verdier» er truet, der «ubehagelige sannheter» undertrykkes, der «modige stemmer» trues til taushet av en politisk korrekt elite. Der det ikke er lov å kalle en spade for en spade.

Men da kan det være greit å huske på at 40.000 likes på Facebook ikke er et uttrykk for folkeviljen. Partiet Rødt fikk 70.000 stemmer, og dermed en eneste representant på Stortinget etter valget i fjor.

Og når det gjelder Rødt: Det var deres enslige representant Bjørnar Moxnes som stilte forslaget om mistillit mot Listhaug, et forslag det viste seg å være flertall for etter at KrF-leder Knut Arild Hareide fikk med seg sitt landsstyre på det. Dette er en seier Moxnes vil kose seg med i lang tid. Han sa i Stortinget at han regner med at Listhaug-gate vil ha satt noen grenser for hva maktmennesker kan si og skrive om andre.

Det er jeg ikke så sikker på.

Erna er ikke stjerna

For statsminister Erna Solberg har Listhaug-gate blitt et mareritt. I løpet av en drøy uke har Solbergs merkevare, om det er et passende uttrykk, blitt kraftig svekket. En statsminister som ikke makter å kontrollere en statsråd, og som fremstår som svak fordi hun setter sitt regjeringsprosjekt foran behovet for å ta et oppgjør med Listhaugs hatretorikk, er ikke samlende og landsmoderlig.

Solberg hadde også en svak opptreden i Stortinget tirsdag, der hun i stedet for å understreke alvoret i saken der hun var noen timer unna å bli avsatt, ba opposisjonen om å tenke gjennom sin egen språkbruk. Dette er ikke en sak der det er klokt å fortsette å snakke om feil på begge sider. Feilen er Listhaugs.

Sylvis seier

Tirsdag formiddag ble det for øvrig også kunngjort at Listhaugs politiske rådgiver Espen Teigen, som blant annet har hatt hånd om Facebook-kontoen hennes, trekker seg. Det var sannsynligvis spinndoktoren Teigen som faktisk skrev innlegget som førte til regjeringskrise.

De nærmeste månedene vil vise om Sylvi Listhaug tjener eller taper politisk på brannen hun selv har stiftet. Jeg tror at hun - i alle fall i egne øyne - vil komme styrket ut, fordi hun kanaliserer og målbærer tankene til en liten, men svært høylytt gruppe.

Hun vil også forbli en trussel mot partileder Siv Jensen. Listhaugs støttespillere ser henne som en framtidig partileder i Frp, og en aktiv rolle i Stortinget kan være en perfekt plattform å jobbe fra. Jensen, som partileder og finansminister, er bundet av samarbeidet med Høyre og Venstre i regjering, og kan i mindre grad drive med den polemiske gjørmebrytingen som er Listhaugs favorittsport.