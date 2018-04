Det foregår en debatt om kroppspress for tiden. Den strekker seg på et underlig vis fra bloggere som Ulrikke Falck som nektet å ta i mot Influencerprisen i en slags protest mot bloggermakt, helt inn til stortingssalen, der SV vil forby retusjert reklame. SV ønsker en endring i markedsføringsloven for å få bukt med urealistiske kroppsidealer og begrense reklame i det offentlige rom.

Kampen mot kiloene

På Instagram kan vi følge Helene Drage når hun blogger om sin kamp om kiloer og selvfølelse, mens hun viser fram pupper og lår i rosa blonder og høyhælte sko. Vi kan lese Lene Alexandras motiverende ord om å gripe dagen og livet, mens hun trener og spiser seg mot en fitness-kropp som hun viser fram ved å dra opp treningstoppen og blotte sixpack-magen. Begge disse sterke, tøffe damene kjemper en kamp om og mot kroppene sine mens de prøver å overbevise meg om at det handler om å være fornøyd med seg selv, at hvis man jobber hardt og målrettet, så finnes lykken. Mens de trener, sprayer, spiser og blotter seg, forteller de oss at lykken ikke egentlig handler om mat, lange negler og definerte muskler, men om å være tro mot seg selv og sine egne idealer.

Fra Facebook

Fra sykesengen, strålende, med veneflon i armen, perfekte tegnede øyenbryn, stram panne, og fuktige svulmende lepper forteller Lene Alexandra på Facebook om sin kroniske tarmsykdom, som hun ved disiplinert kosthold og sunn livsførsel får bukt med. Det er jo som kjent i motbakke det går oppover, og: «What doesn’t kill you, makes you stronger.»

Vi har fått følge Helene Drage i mange år; fra hun gikk ned 60 kg, ble personlig trener og livstilscoach, til hun la på seg igjen, sluttet som PT (personlig trener), snakket om å være fornøyd med seg selv, og til å gå på livsstilskurs for å mulig ta en slankeoperasjon. Hele tiden mens hun deler lekre bilder av proteinshaker, treningsutstyr og lange, kunstige øyenvipper. Nå skriver hun på bloggen sin at hun ikke vil dele så mye, men forteller at hun vil «gjøre de positive endringene i hverdagen og få kroppen litt mer i balanse igjen rett og slett».

Sosiale medier er fulle av folk som tar bilder av seg selv mer eller mindre nakne for å vise at de er stolte av seg selv og kroppen sin. Sophie Elise forteller på bloggen sin om hvor tøft hun har hatt det i oppveksten, og at selv nå føler hun seg ensom, selv om hun egentlig aldri er alene. Sophie Elise er jenta som satt alene på pikerommet og blogget om pupper, hairextensions, fillers og sminke. Fra å være en usikker ungdom med uren hud, har hun blogget seg til rikdom og berømmelse og meningers mot og makt. Hun går sterkt og kraftig ut mot palmeolje og urettferdighet og vil fortelle at selv om hun reklamerer for sminkeprodukter, og tar bilder av rumpa og puppene sine, vil hun bli tatt alvorlig.

Stygge tall

Samtidig er nyhetene fulle av forskningsrapporter som forteller at flere og flere unge er misfornøyd med utseendet sitt, og andelen unge mennesker som søker hjelp for psykiske plager har økt med 40 prosent på fem år. Halvparten av de spurte 15-åringene oppgav at de er misfornøyd med sin egen kropp i en undersøkelse foretatt av WHO, og på Aftenpostens Si;D ligger innlegg etter innlegg skrevet av unge mennesker som forteller om det de opplever som et umenneskelig press om å lykkes på alle livets arenaer.

Vi bør alle se oss i speilet

Det er ikke reklamen som skaper dette presset, jeg tror heller ikke det er bloggere eller tv-serier. Reklamen skaper ingenting, den speiler samfunnet og gir oss det vi vil ha. Det er ikke reklamen som skaper skjønnhetsidealer, det er ikke moten som skriver historien. Det er oss, det er politikken, det er økonomiske forutsetninger, det er jobbmuligheter og likestilling, − det er det samfunnet vi lever i som gir oss drømmer og idealer å leve opp til.

Jeg er mor til to unge mennesker, og opp igjennom oppveksten deres har jeg ofte møtt meg selv i døra. Jeg har prøvd å ta debattene som jeg har blitt presentert for i medier og på foreldremøter; debatten om kroppspress, porno, mobbing og nettvett. Jeg har vært kritisk og nedlatende til silikonpupper og restylane, jeg har latterliggjort deltagerne i Paradise Hotel og advart mot å ta bilder av seg selv naken. Og jeg har forstått at mine motforestillinger, mine kloke råd og min oppdragelse er omtrent like relevant som da jeg var ung og de voksne snakket til og om oss som om hele ungdomstiden var en slag parallell til «Hard asfalt» og «Å være ung er for jævlig» , og at Christiane F var bestevenninnen vår.

Det som virkelig teller

Det har alltid vært skjønnhetsidealer, og for de fleste av oss er de nettopp det; idealer umulige å nå opp til og utenfor vår rekkevidde; beregnet for de få. De fleste av oss kan ikke det, de fleste av oss innser det. At Heidi Nordby Lunde (H) svarer SV at de egentlig vil forby den kuleste jenta i klassen, når de foreslår å forby reklame for kosmetiske inngrep, illustrerer tydelig at problemet ikke er reklame, men at vi faktisk har glemt at det ikke handler om mat, lange negler og definerte muskler, men om å være tro mot noe større og viktige idealer.