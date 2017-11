Du har kanskje sett den, Youtube-videoen der Donald Trump sier «China» om og om igjen. Faktisk er «China!» det eneste han sier i videoen, som er en av de utallige som sprer seg med lynets hastighet på nettet i disse virale tider.

Faktisk viser opptellinger som er gjort, at Kina var ett av ordene Trump brukte oftest i sine taler under valgkampen i fjor. Oftest i sammenhenger der han refset forgjengeren Barack Obama for ikke å ha gjort nok for å hindre at Kina produserer varer som tidligere ble laget i USA, eller for å beskylde Kina for urent trav og skittent spill, for eksempel i valutamarkedet.

For en måneds tid siden holdt professor Øystein Tunsjø et foredrag i Stavanger. Tunsjø er ansatt ved Institutt for forsvarsstudier og forsker blant annet på Kina. Ifølge professoren må vi alle forberede oss på en ny verden, der Kina for alvor setter seg helt framme i flyet.

Kina skal ut i verden. En ny verdensorden, snakket han om.

Marsjordre fra Xi

Kina er nå verdens største importør av råolje. For bare 24 år siden, i 1993, var landet fortsatt eksportør av olje. Dette forteller en god del om hva slags endringer Kina og kinesisk næringsliv har gått gjennom det siste kvarte århundret.

Men disse endringene, som har gjort flere hundre millioner kinesere til medlemmer av middelklassen og omskapt flere titalls kinesiske byer til enorme, forurensede industrimetropoler, kan bare være begynnelsen.

Da generalsekretær i kommunistpartiet, president Xi Jinping, talte til kongressen i partiet i oktober, snakket han i tre og en halv time. Siden kongressene bare inntreffer hvert femte år, er det tradisjon for lange taler. Han snakket blant annet om hva som nå skal skje. Kina skal nemlig ut i verden. En ny verdensorden, snakket han om.

Norsk havbruk, norsk olje, norsk turistnæring og norske mineralressurser er interessante objekter for kinesiske investorer.

Kinesisk selvtillit

Kinas brutto nasjonalprodukt er større enn samtlige andre land i Øst-Asia til sammen, pluss India. Denne enorme verdiskapingen vil landet nå sette i arbeid utenfor landets grenser. Kina har allerede i flere tiår investert kraftig i infrastruktur og gruvedrift i Afrika. Men nå vil kinesiske forretningsfolk også inn i de mest lukrative delene av næringslivet, som tjenesteproduksjon og finans.

Kinas økende selvtillit og synlighet på den internasjonale arenaen er slående. Fra å være et relativt lukket og selvtilstrekkelig land har Kina nå ingen problemer med å hevde seg − både i sine nærområder og i land og regioner langt hjemmefra. Og som mange kommentatorer har påpekt, skaper den nye amerikanske tilbaketrekningen fra den internasjonale arenaen under Trump et vakuum som Kina selvsagt vil forsøke å fylle.

Turistene er her allerede, selvsagt. Og ikke lenger bare disse konforme hordene som skysses raskt langs kaiene. Nei, velbeslåtte folk med krav til opplevelser, komfort og individuell tilrettelegging. Og forretningsmennene. Norsk havbruk, norsk olje, norsk turistnæring og norske mineralressurser er interessante objekter for kinesiske investorer. Kan Norge også ha teknologi som kineserne vil være interessert i?

Vi er på vei inn i en ny verdensorden, der polariteten, eller maktkampen, mellom de to store vil være den dominerende kraften.

Magneten Kina

Men Tunsjø er mest opptatt av hva Kinas nye rolle som supermakt vil ha å si for Norges og Europas sikkerhet. For å forstå dynamikken i verden, sier professoren, må man forstå begrepet «polaritet».

Kina er som en magnet, som tiltrekker seg oppmerksomheten til det eneste landet som kan matche den kinesiske tyngdekraften, nemlig USA. Denne oppmerksomheten er nesten som kjærlighet, eller en besettelse. Den gjør den rammede blind for nesten alt annet. Og i den blindsonen befinner vi og resten av Europa oss nå. President Trump, som i utgangspunktet har visse utfordringer med å konsentrere seg om flere ting samtidig, har bare øyne for Kina, Kina, Kina.

Xi er skrevet inn i Kinas grunnlov

Vi er på vei inn i en ny verdensorden, der polariteten, eller maktkampen, mellom de to store vil være den dominerende kraften. Kina ønsker mer innflytelse i verden. Og de ønsker å etablere en alternativ orden. Kina har sine egne interesser, territorielt og økonomisk.

Og Kina produserer jo allerede omtrent alt av datautstyr som lages i verden.

Sjanseløst Russland

Russland har ikke nubbesjanse til å utfordre Kina. Landet har verken folk nok eller penger nok til å gjøre noen forskjell. Kinas økonomi er ti ganger større. Og Kinas forsvarsbudsjett er fire ganger Russlands.

Kina har nå en av verdens mest avanserte militære styrker, med atomdrevne ubåter og presise rakettsystemer. Kina er for lengst i verdensrommet, også med militære satellitter for kommunikasjon og overvåking. Og Kina produserer jo allerede omtrent alt av datautstyr som lages i verden. De kopierer selvsagt alt de anser å være av interesse.

Interessen for Norges bekymringer om nordflanken og Barentshavet er sterkt dalende i Nato.

Europa i bakevja

En direkte konsekvens for Norge er at vi som Nato-medlem må forberede oss på at USA ikke lenger betrakter det europeiske kontinentet som viktigst å forsvare. Kinas rolle som sjømakt i Sørøst-Asia, med sine handelsruter og sine mange øystater med tette allianser med USA, er en varmere potet. Hva vil Trump gjøre om Kina invaderer Taiwan, som Beijing fortsatt mener er en del av Kina? Ingen vet.

Kina-besettelsen til Trump og USA vil trolig også gi Russland og president Vladimir Putin økt selvtillit i Europa. Tyskland vil kunne tvinges til å ta en mer ledende rolle i et europeisk forsvarssamarbeid med USA som bakspiller. Og det norske forsvaret og dets talspersoner i Nato-hovedkvarteret i Brussel har lenge merket at interessen for Norges bekymringer om nordflanken og Barentshavet er sterkt dalende der.

Selv om generalsekretæren for tiden er norsk.