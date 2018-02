President Trumps årstale («State of the Union»-talen) utelukket for det meste verden utenfor USA. Han kom med noen få tøffe utsagn om saker som Iran-avtalen og Guantánamo, og beskrev (presist) det nordkoreanske regimets onde natur, men han sa svært lite om utenrikspolitikk. Dette skjuler en farligere realitet. Trump-administrasjonen har faktisk, enten utilsiktet eller med vilje, lagt ut tre aggressive markører i tre ulike deler av verden − tre røde linje − uten noen seriøs strategi for hva som skal skje når de blir overtrådt. (Talen kan du lese her.)

Rød linje nr. 1: Nord-Korea

Den første gjelder Nord-Korea. Trump og hans øverste tjenestemenn har hevdet at epoken med «strategisk tålmodighet» med Nord-Korea er over. De har utelukket enhver mulighet for å akseptere Nord-Korea som en atomvåpen-makt, og tror at tradisjonell avskrekking ikke vil virke. Presidenten har spesifikt lovet at Nord-Korea aldri vil bli i stand til å utvikle atomvåpen som kan nå USA. Samtidig sier CIA-direktør Mike Pompeo at Pyongyang er «en håndfull måneder» fra å få en slik kapasitet.

Så hva skjer når den røde linjen krysses? Hva vil USAs respons være? Victor Cha, en erfaren ekspert som var ventet å bli nominert som kandidat til ambassadørposten i Sør-Korea, forklarte Trump-administrasjonen at det i virkeligheten ikke finnes noe begrenset militært alternativ, ikke engang et mindre angrep som kan få det nordkoreanske regimet til å «blø neseblod». På grunn av denne ærlige analysen ble han omgående droppet som kandidat til å bli utnevnt til ambassadør.

Cha reiste ganske enkelt det grunnleggende problemet med Trump-administrasjonens tilnærming. Den har skissert maksimalistiske mål uten noen som helst forstand på hvordan nå dem. I respons til Nord-Koreas nye kapasiteter, vil Trump virkelig la det regne «ild og vrede» og «totalt ødelegge Nord-Korea»?

Rød linje nr. 2: Iran

Trump har gjort noe lignende med Iran. Han har annonsert at han vil trekke USA fra atomavtalen dersom Kongressen og de allierte i Europa ikke «fikser den». Europeerne har gjort det klart at de ikke mener at avtalen trenger å fikses, og at de mener at den den virker godt. Om rundt tre måneder kommer D-dagen, når Trump har lovet å trekke USA fra avtalen dersom han ikke kan få en tøffere avtale.

Skulle Trump ensidig oppheve avtalen, har iranerne alternativer. De kunne trekke seg ut selv, og så bygge opp sitt atomprogram, som ville bety at Trump-administrasjonen ville måtte håndtere enda et Nord-Korea. Eller Iran kunne ganske enkelt sette USA på sidelinjen ved å holde seg til avtalen og samarbeide med resten av verden. Teheran ville også kunne få USA til å betale en høy pris ved å bruke sin innflytelse til å destabilisere Irak, som er på vei inn i et turbulent valgår.

Rød linje nr. 3: Pakistan

Den tredje arenaen hvor Det hvite hus har snakket og handlet tøft uten å ha noen oppfølgende strategi, er Pakistan. Administrasjonen har offentlig utpekt landet som en «sikker havn for terrorister» og har, med den begrunnelse, stoppet all militær støtte. Dette er en fullt ut forståelig impuls, for det pakistanske militæret har faktisk støttet terrorister og militser som opererer i Afghanistan, også mot amerikanske tropper, og som så trukket seg tilbake i sikkerhet på den andre siden av grensen til Pakistan. Som admiral Mike Mullen, daværende formann i Den militære sjefnemnd (Joint Chiefs of Staff), kommenterte i 2011, «handler én av disse terroristgruppene som det pakistanske etterretningsdirektoratet ISIs forlengede arm».

Men å ha rett er ikke det samme som å være smart. De fleste ekspertene spådde at Pakistan ville svare på den amerikanske handlingen på to måter: For det første ved å søke mot en tettere relasjon til Kina, som lett kan erstatte den militære hjelpen. For det andre ved å eskalere volden i Afghanistan og demonstrere at landet har kapasitet til å destabilisere det pro-amerikanske styret i Kabul, kaste landet ut i kaos og låse fast de amerikanske styrkene som nå er inne i sitt 17. år med krig i Afghanistan.

Og det var det som skjedde. Kina ytret umiddelbart sin støtte til Pakistan etter den amerikanske erklæringen. Og de to siste ukene har Afghanistan opplevd en serie av fryktelige terrorangrep.

To feil man bør unngå

Thomas Schelling, en nobelprisvinnende professor i utenrikspolitikk, nasjonal sikkerhet, atomstrategi og rustningskontrollstrategi, bemerket en gang at to ting er svært dyrekjøpte i utenrikspolitikk: Trusler når de mislykkes, og løfter når krav innfris. Derfor, antydet han, vær forsiktig med begge deler!

Donald Trump syntes å forstå dette da hans forgjenger kom med en trussel mot Syria i 2013, og twitret: «Rød linje-uttalelsen var en katastrofe for president Obama.»

Vel, han har nylig trukket tre røde linjer selv, og hver og en av dem vil sannsynligvis bli overtrådt.

