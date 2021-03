Krokodilletårer i kommunestyret

KOMMENTAR: Det er ikke kjekt å være i opposisjon i lokalpolitikken, men hvorfor føler så mange, særlig i Høyre, trangen til å markere hvert eneste nederlag?

2019: Det siste møtet i Stavanger bystyre, den gangen det ikke het «kommunestyre» og da Høyre hadde ordføreren. Det var tider, tenker mange i Høyre nå. Foto: Jarle Aasland

For noen dager siden snakket jeg med en av lederne for dagens politiske flertall i Stavanger. Vi snakket om løst og fast i den lokale politiske andedammen, og mest om hvordan det står til i dagens flertallskonstellasjon, som til manges overraskelse fortsatt består, og med akkurat de samme partiene som da de såkalte Hekkan-kameratene satt og kukelurte for å hive Høyre ut av ordførerkontoret høsten 2019.

Nå har Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet vært ordfører i halvannet år, og i mer enn ett år med koronapreget unntakstilstand. Likevel har Ap og de andre partiene rukket å gjennomføre en god del av det den politiske plattformen har bestemt.

Kari og blårussen

I tillegg har Nessa Nordtun også rukket å etablere et godt forhold til det lokale næringslivet, hvor mange på forhånd var skeptiske til hva et politisk samarbeid med partier som Rødt, SV og MDG kunne medføre. Selvsagt et uttrykk for at næringslivet er nødt til å opptre pragmatisk og forholde seg til den som har ordførerkjedet rundt halsen, uansett hvem det er. Men også fordi dagens posisjon i mangt framstår som mye mer næringsvennlig enn mange nok hadde trodd.

Se bare på klimakampen, der lokale representanter for Rødt og MDG taler de mest stivnakkede ideologene i eget parti midt i mot. Det blir lagt merke til.

Kranglekraft

Det er ett tema som stadig dukker opp i samtaler med lokale politiske ledere, og det var temmelig identisk da Høyre styrte byen: Hvorfor skriver avisene (de mener Aftenbladet) ikke mer om det som faktisk blir gjennomført? Hvorfor er det mer interessant å dekke det politiske spillet, krangling og alternative forslag?

Den diskusjonen er vel omtrent like gammel som politisk journalistikk. Men det betyr ikke at kritikerne tar feil.

Under det kvarte århundret med Høyre-styre mellom 1995 og 2019 oppsto slagordet «Handlekraft framfor kranglekraft». Jeg vet ikke sikkert hvem som oppfant det, men det er i alle fall brukt flere ganger av Høyres ordførerkandidat i 2019, John Peter Hernes.

Uttrykket er en enkel og grei sammenfatning av politikkens svar på den jærske arbeidsetikken: Det er bedre å bli enige og få noe gjort (helst tidlig på morgenen) enn å debattere og markere politisk uenighet.

Alarm! ALARM!

Derfor hoppet jeg litt i stolen da Arbeiderpartiets rådgiver og tidvis løse kanon Øyvind Jacobsen brukte akkurat dette slagordet i en kronikk for et par uker siden. Sannsynligvis for å snu Høyres gamle argumentasjon mot dem, pekte Jacobsen på at det virker som om Høyre bruker vel mye tid på å klage over at de er i opposisjon.

Jeg har gjort meg liknende tanker, og også skrevet om disse tidligere. I forbindelse med katastrofealarmen som gikk i forbindelse med den svært ventede nedleggelsen av organisasjonen Greater Stavanger, i forbindelse med den kolossale sjauen om en behørig varslet avvikling av kommunale foretak, og i forbindelse med det merkverdige bråket om hvem som egentlig bestemmer i Vågen; kommunestyret i Stavanger eller det interkommunale havnestyret?

Det er trist og leit

I disse sakene, og en lang rekke andre, opptrer mange representanter for Høyre (og Venstre og Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, men Høyre er verst) som om de rett og slett nekter å innse at de tapte valget i 2019.

Grunnen til at Høyres forslag stadig vekk blir nedstemt i Stavangerpolitikken er jo, som de fleste har fått med seg, at de ikke lenger har et flertall bak sine forslag. Men det hindrer ikke enkelte av partiets representanter i å hyle og skrike i sosiale medier etter hvert eneste nederlag. Det virker nesten som om de tar det personlig.

Rett skal være rett: Det er ikke noe gøy å være i opposisjon. Det er et eneste, trøstesløst og utakknemlig slit. Kampen om spalteplass er hardere, og man blir ofte nødt til å snakke i store bokstaver, og kanskje overdrive bittelitt, for å i det hele tatt å kunne bryte lydmuren.

Politikk er jo å ville, og det er triste dager for den som har brukt så mye energi på politisk arbeid, nominasjonskamper og valgmaraton, for så å måtte innse at det ikke er stort man kan få utrettet. Og alle de fete og godt betalte vervene går til den hersens posisjonen.

Takk for sist

Det er klart at dette svir ekstra ille for Høyre, som har vært vant til å spille politisk førstefiolin i så mange år.

Har Høyre-politikerne i hylekoret et poeng når de for eksempel påstår at dagens posisjon til og med skyter ned fornuftige forslag som kommer på bordet, bare fordi de kommer fra opposisjonen?

Ja, det tror jeg kan forekomme. Det kalles takk for sist. Og den som er uten skyld, kan kaste den første stein, som påskens hovedperson sa det.

Tiden går fort, også i politikken. Det er ikke SÅ lenge til høsten 2023 og Høyres store mulighet for å ta makten tilbake. Meningsmålinger i det siste ville gitt et klart borgerlig flertall i Stavanger. Mange i Høyre uttrykker stor tro på at Ap bare låner ordførerkontoret, og at Høyre er klar til å flytte inn igjen så snart oppussingsarbeidene i Kleivå er unnagjort.

Men samtidig tyder det aller meste på at det vil bli regjeringsskifte etter stortingsvalget i høst. En rødgrønn regjering kan komme til å drysse milde gaver over sine partifeller i de store byene, og gi dagens posisjon anledning til å imponere velgerne de neste årene. Hva da?

