Når kjendiser setter liv i fare

KOMMENTAR: Det skrives mye om såkalte influensere, og deres makt og bindinger til det kommersielle. Men påvirkningen kjendiser som Gwyneth Paltrow kan ha på folk er potensielt mye større, og den er vel så farlig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Hilde Øvrebekk Kommentator

Skuespilleren Gwyneth Paltrow er en global kjendis og har sin egen serie på Netflix, «The Goop Lab», der hun nærmest uimotsagt får komme med påstander som er direkte farlige – og markedsfører produkter fra sitt eget selskap, Goop. Foto: BFA/AP/NTB scanpix

«Det finnes mange anekdotiske bevis på at dette virker», sier «ismannen» Wim Hof i filmstjernen Gwyneth Paltrows serie om alternative helsebehandlinger på Netflix. Tilbake til ham senere.

«Det er mange anekdotiske bevis på at et medium hjelper oss med sorg», sier Julie Beischel, i samme serie av programmer. Beischel er grunnlegger av veldedighetsorganisasjonen Windbridge Research Center, som forsker på døden og det som kommer etterpå. Altså de som hevder at de kan snakke med de døde.

Anektoter

Anekdotiske «bevis» er erfaringer fra noen få personer, og kan være historier som motsier fakta. De brukes ofte i stedet for klinisk eller vitenskapelig dokumentasjon. Og går ofte i motsatt retning av det forskningen sier.

Anekdotiske «bevis» er mest problematiske er når det handler om helse. Alternativ medisin er basert på anekdotiske bevis. Det er ofte denne type «bevis» som brukes av blant andre vaksinemotstandere.

Og dette handler det om i Paltrows Netflix-serie. Gjennom det kommersielle selskapet Goop tar hun oss med til ulike «behandlingsmetoder», som de hevder skal kurere både fysisk og psykisk sykdom.

Paltrow har fått med seg utvalgte leger, researchere og behandlere av alternativ medisin. Men det stilles få, om ingen, kritiske spørsmål til påstandene i serien.

Sjaman-venn

Vi har det siste året blitt kjent med sjaman Verrett Durek gjennom hans forhold til prinsesse Märtha Louise. Selv om han omtaler seg selv som «folkets sjaman», består vennekretsen hans av en rekke Hollywood-kjendiser, deriblant Gwyneth Paltrow.

Paltrow startet selskapet sitt, Goop, i 2008 som «en blogg på kjøkkenbordet». Selskapet har siden vokst til en enorm new age-kanal, som selger alt fra velværeprodukter, sexleketøy, slankemidler og klær. Det er millionbutikk.

Blant de kontroversielle produktene Goop har lansert er en vampyr-avvisende spray som skal beskytte deg fra alle psykiske angrep og emosjonell skade, en ametyst-infusert vannflaske som skal gi vannet ditt positiv energi, og en «månejuice» som skal få opp farten i sexlivet ditt samtidig som det får dine kreative væsker til å flyte.

Det mest kontroversielle produktet er det Goop kaller «jade vagina eggs». Kvinner ble oppfordret til å føre disse steinene inn i vaginaen «for å bedre å koble seg sammen med kraften inni deg». Dette førte til et opprop blant leger som advarte mot bruken av disse fordi de kunne føre til alvorlige skader. Det endte med at Goop måtte betale 145.000 dollar for å forlike et søksmål.

Det siste produktet fra Goop er et duftlys som etter sigende skal lukte som Paltrows vagina. Prisen for duften er 666 norske kroner.

Eksperter

Britiske BBC har gått gjennom programserien og sett på forskningen bak det Goop hevder. Sjef for den nasjonale helsetjenesten NHS, Simon Stevens, har også gått ut og sagt at serien utgjør «en betydelig helserisiko» for folk.

Stevens sa, ifølge BBC, at Paltrow «promoterer psykisk vampyr-avstøting», sier at kjemisk solkrem ikke er bra, anbefaler utvasking av tykktarmen med vann og med kaffe-klyster, til tross for at «dette kan være svært skadelig».

I en av episodene ser vi kiropraktor John Amaral, som hevder å kunne helbrede både fysiske og psykiske plager gjennom å manipulere energifeltet rundt et menneske. Altså uten berøring. Paltrow hevder at dette hjalp henne med å kurere traumaet det var for henne å gå gjennom et hastekeisersnitt. BBCs eksperter konkluderer med at det ikke er noen vitenskapelige bevis for at denne energien eksisterer.

Tilbake til «ismannen» Wim Hof. Hans teori går ut på at kalde bad sammen med pusteteknikker skal forbedre helsen. Dette er faktisk en av de få «behandlingsmetodene» som, ifølge ekspertene, kan ha noe for seg.

Men når gjengen fra Goop reiser til Jamaica for å drikke te med fleinsopp, er det mye som ikke er bra. Det har blitt eksperimentert med psykofarmakum i behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD), depresjon, tvangslidelse (OCD) og angst. Men dette skjer i veldig kontrollerte former, ledsaget av profesjonelle. Det vi ser i Paltrows verden er høyst uprofesjonelt. Og dersom folk gjør dette uten noen form for kontroll, er det faktisk livsfarlig.

Kjendisfaktor

Det som framstilles som en dokumentar, er i virkeligheten en slags salgsplakat for Paltrows selskap. Hadde denne serien blitt vist på NRK, hadde det mest sannsynlig utløst en storm av klager til Kringkastingsrådet.

På engelsk er «goop» noe sølete som vi ikke vet hva inneholder. Det er en god betegnelse på hva dette er. Det kan også sammenlignes med kvakksalveri, som er en betegnelse på behandlingsvirksomhet uten å være autorisert helsepersonell. Ordet kommer fra det tyske ordet «kwakkeln», som betyr å svindle. Slikt var i Norge regulert gjennom «kvakksalverloven» til og med 2003. Sånne programmer gjør at vi må stille spørsmål om det er på tide å diskutere en lov som denne igjen.

Paltrow bruker sin posisjon og makt til å selge sine egne produkter og samtidig potensielt sette folks liv i fare. Det er derfor svært bekymringsfullt at Netflix legger opp til at hennes selskap får lov til å presentere svært kontroversielle teorier og alternative behandlinger nærmest uimotsagt. At det i begynnelsen av programmene oppfordres til å søke medisinsk hjelp, bedrer ikke saken. For gjør seerne det?

Det skrives mye om såkalte influensere og deres makt og kommersielle bindinger. Men påvirkningen kjendiser som Paltrow kan ha på folk, er potensielt mye større, og den er vel så farlig.