Arabere med israelsk pass samler seg om én liste i valget i Israel

Tirsdag går israelske velgere igjen til urnene, bare fem måneder etter forrige gang. Nyvalget skyldes at Knesset, den israelske nasjonalforsamlingen, ikke har lyktes med å skape flertall for noe regjeringsalternativ. Så mange som rundt 20 prosent av de israelske velgerne er arabere. De stemmer aldri på sionistiske partier, og heller ikke på partier til venstre. Tidligere stemte de som deltok, på flere ulike israelsk-arabiske partier. Men nå samler de seg om et parti som bedre representerer bredden av deres interesser, Forent arabisk liste, som i dag har to av de 120 plassene i Knesset.

Dr. Ahmad Tibi, lege og politiker, har de siste to–tre tiårene vært en framstående politiker som har løftet fram den arabiske minoritetens problemer. Det har gjort ham til den arabiske politikeren høyresiden i Israel har hatet mest. Tibi har sittet i Knesset siden 1999 for partiet Arabisk bevegelse for endring, som han er leder for, – men nå ber også han arabiske velgerne om kun å stemme på Forent arabisk liste.

Den rasistiske statsborgerloven

I Ramallah på Vestbredden, der Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) holder til, har de alltid vært for at israelske arabere går inn i israelsk politikk for å støtte PA i enhver avstemning som kan støtte fredsprosessen. Selv i Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) er det en egen avdeling som har vært involvert i arbeidet med å bringe arabiske partier i Israel sammen på én valgliste, og det har nå lyktes.

Ahmad Tibi sier det slik: «Vi palestinere har en plikt å oppfylle, og det er å overleve og gjøre vårt beste for å få en selvstendig stat. Overalt der vi er bør dette være målet, samtidig som vi forsvarer rettighetene til palestinere i Israel og arbeider for å fjerne statsborgerloven.»

Denne loven, som ble vedtatt av det av det forrige Knesset i 2018, definerer Israel som en stat for jøder, der jødisk språk og kultur har fortrinn.

Tibi og hans partnere i Forent arabisk liste vil ha fjernet denne loven, som de mener er rasistisk og gjør en gruppe israelere til annenrangs borgere, en lov som ser bort fra deres kultur og språk, og som stopper enhver plan for bygging av landsbyer for israelske palestina-arabere.

Også stor motstand

Men andre stemmer i det palestinsk-arabiske miljøet i Israel er imot å stemme i israelske valg og la seg velge til Knesset. Som den kjente juristen Zabarka Khaled fra Lod, sørøst for Tel Aviv, sier det: «Alle er enige om at den israelske nasjonalforsamlingens rolle er å forsvare den sionistiske politikken i landet vårt, og uansett hva vi forsøker, er denne nasjonalforsamlingen vår fiende. Hvis vi går inn i det, legaliserer vi det og gir det moralsk bekreftelse. Vi bør ikke stemme, vår kamp bør kjempes utenfor det politiske systemet.»

Khaled er med i Den islamistiske bevegelsen, som ikke er alene om dette synet. Partiet Landets sønner, ute på venstresiden, er enda mer radikalt mot enhver involvering i israelsk politikk.

Avhengig av sentrum/venstre

Meningsmålingene i Israel viser at det som må til for å kaste den høyrevridde regjeringen som har styrt de siste ti årene, er at sentrum går i en koalisjon med sionistiske partier på venstresiden. Denne sentrum/venstre-koalisjonen vil trenge støtte fra Forent arabisk liste, men denne listen trenger ikke selv å være med i regjeringen. Det har vært diskutert om et israelsk-arabisk parti bør gå inn i en regjering eller ikke, – men velgerne er blitt lovet at en regjering som vil komme til å drepe palestinere i Gaza eller angripe Libanon, ikke vil ha arabiske medlemmer. Eneste alternativ er å være i opposisjon og støtte lover som støtter deres kamp.

Når alt kommer til alt, er det den politiske utviklingen på bakken som vil dirigere de arabiske medlemmene i Knesset. Fredsprosessen og tostatsløsningen bør bringes tilbake i israelsk politikk, slik palestinerne ønsker, og økt innflytelse i Knesset kan være den siste og eneste muligheten til å lykkes med det.

Dette er mulig, hvis sentrum/venstre-koalisjonen vinner valget tirsdag, og dersom den er villig til igjen å gå inn i fredsprosessen med palestinerne. Men Forent arabisk liste trenger også at flere av de israelsk-arabiske velgerne deltar i valget, for de trenger flere seter Knesset.

Sterkt underrepresentert

Arabiske velgere utgjør 20 prosent av de stemmeberettigede og er, slik det ser ut nå, ventet å få ni – 7,5 prosent – av de 120 plassene i nasjonalforsamlingen. Dette reflekterer lavt oppmøte ved urnene, men også potensialet til Forent arabisk liste. Lavt frammøte skyldes ikke bare politiske oppfatninger, men også de israelske arabernes følelse av å bli neglisjert og forsømt, og en følelse at det ikke vil endre noen ting om de stemmer. De føler at de er svake og utenfor, og at motparten er rik og sterk.

Denne motløsheten – ikke høyresiden og ikke Netanyahu – er Forent arabisk listes verste fiende. Ikke noe er mer skremmende enn følelsen av svakhet i det politiske systemet i seg selv. I årevis har arabiske politikere i Israel lovet endring, men de har trengt sine 20 prosent av setene i Knesset – 24 representanter – for å få til endringer. Fortsatt er de langt unna dette tallet. Hvis alle arabere i Israel stemte, og selv om deres representanter valgte å forbli i opposisjon, kunne de utrette mye.

På den annen side er det stadig kommet lover som de mener er rasistiske og urettferdige, for høyresiden i Israel har lenge hatt framgang. I de tre siste valgene har de sionistiske partiene på venstresiden bare tapt, og dette er ikke til fordel for en positiv følelse i retning av å få i gang endringer til det bedre.

Når stemmelokalene stenger tirsdag kveld og folk begynner å få valgresultatene, vil ikke bare arabere i Israel være interessert i å få vite hvordan det går. Også arabiske land i regionen vil også se om det vil skje endringer i Israel.