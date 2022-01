Tilfellet Breivik

KOMMENTAR: Kriminalomsorgen i Norge er ikke rigget for en innsatt av Anders Behring Breiviks kaliber. Det skaper noen paradokser som er verdt å tenke gjennom.

Den norske kriminalomsorgen er ikke dimensjonert for en forbryter av Breiviks type. Et stort flertall av oss er trolig av den oppfatning at Breivik hadde fortjent en strengere straff enn den han fikk. Vi har ikke dødsstraff i Norge. Vi har heller ikke livsvarig fengsel uten mulighet for løslatelse. I stedet har vi forvaring, skriver Harald Birkevold.

Harald Birkevold Kommentator

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den tredje og siste dagen i retten munnet ut i de to påstandene som står mot hverandre. Massedrapsmannen Anders Behring Breivik, ved sin advokat Øystein Storrvik, begjærer seg løslatt etter å ha sonet minstetiden på 10 års fengsel, mens statsadvokat Hulda Karlsdottir ber om at begjæringen blir avslått.

Begjæringen vil bli avslått.

Dekningen av denne saken har skapt debatt. Det er lett å skjønne at mange synes det er opprørende og unødvendig at terroristen på denne måten får den oppmerksomheten han åpenbart er sykelig opptatt av. Hans nazihilsener og hans hjemmelagede plakater med nazistisk propaganda, det ubehaget det vekker å i det hele tatt se og høre ham.

Vær varsom

For Breivik, som innbiller seg at han er en helt og et forbilde for tusenvis av mennesker over hele verden, er det uutholdelig å sitte innesperret med ekstra strenge sikkerhetstiltak, uten å kunne kommunisere. For ham er denne og kommende opptredener i forbindelse med begjæringer om prøveløslatelse dermed en sjelden mulighet til å bli sett og hørt.

Skal mediene da hjelpe ham med det? Etter min mening er det forsvarlig å publisere video fra retten, men bare hvis den er redigert. Det er ikke nødvendig å kringkaste Breiviks propaganda, posering og plakater. Åpenhet om rettsforhandlinger er viktig i et demokrati. Men redaktøransvaret gjelder også. Skal disse rundene dekkes bredt hver gang de gjentar seg? Jeg håper ikke det.

Fangen Breivik

Nå som Breivik er innesperret, og alt tyder på at det vil han fortsette å være så lenge han lever, er det som innsatt han representerer et problem, eller et dilemma, for den rettsstaten han gikk til angrep på for ti og et halvt år siden.

Den norske kriminalomsorgen er ikke dimensjonert for, og var heller ikke forberedt på, en forbryter av Breiviks type. Et stort flertall av oss er trolig av den oppfatning at Breivik hadde fortjent en strengere straff enn den han fikk. Vi har ikke dødsstraff i Norge. Vi har heller ikke livsvarig fengsel uten mulighet for løslatelse. I stedet har vi forvaring.

Breivik er jo ikke den eneste forvaringsdømte i Norge. Mange av de andre forvaringsdømte har gjort seg skyldige i uforståelige og forferdelige handlinger. Breivik skiller seg fra disse først og fremst i omfanget av forbrytelsen og det klare politiske motivet. Han er en ideologisk motivert massemorder. Han er fortsatt ekstremt farlig.

Alene i fengsel

Breiviks advokat har etter min mening et likevel et poeng når han peker på at behandlingen av Breivik skiller seg markant fra behandlingen av alle andre innsatte på forvaring, i og med at han har vært og er underlagt et regime som har ligget fast hele tiden. Han tilbringer omtrent all sin tid i isolasjon på sitt område i fengselet og har minimal kontakt med andre mennesker enn dem som er ansatt for å ivareta ham. Da har han også få impulser til å forandre seg.

Det er lett å tenke at det har han godt av. Det tenker jeg også. Breivik fortjener ikke vår medfølelse. Men retten kan ikke tenke sånn. Hevn er ikke en følelse som anerkjennes av norsk lov.

Et logisk paradoks

Altså må forholdene Breivik soner under, begrunnes med noe annet. Hans egen sikkerhet er et slikt argument. Han risikerer å bli angrepet av andre innsatte dersom han ikke isoleres. Det er også en fare for at han kan påvirke andre innsatte til å bli politisk ekstreme. Det er også derfor det er nødvendig å begrense hvem han kan kommunisere med utenfor murene.

For kriminalomsorgen er det et åpenbart dilemma at soningsforholdene hans kan gjøre det umulig for ham å kunne bli «bedre». Og at det dermed kan oppstå et logisk paradoks: Han kan ikke få lettere soningsforhold fordi dagens soningsforhold gjør at han ikke kan endre adferden sin.

Men spørsmålet er jo også om han er i stand til å endre seg.

LES OGSÅ: