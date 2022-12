Elektrisk stemning i Ap

KOMMENTAR: Den dype krisa i Arbeiderpartiet kaller på kraftfulle grep, men er Støres Ap i stand til å skifte de rette sikringene?

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Harald Birkevold Politisk redaktør

Jonas Gahr Støre er en svært upopulær statsminister. Og partiet han leder er inne i sin verste tillitskrise siden – ja, siden når? Har det egentlig vært verre? Og er ikke dette temmelig uvirkelig? Norge er tross alt et land der folk flest har det særdeles bra, sammenliknet med innbyggerne i nesten alle andre land. Hvorfor er velgerne likevel så ekstremt kritiske?

Den norske strømprisen er nå bundet til den europeiske prisen på naturgass. Men det virker jammen som om populariteten til regjeringen har blitt koblet til den samme prisen, bare med motsatt fortegn. Sagt på en annen måte: Hvor dyr må strømmen bli før meningsmålingene viser 0,0 prosent?

Motstand

På de siste meningsmålingene har Arbeiderpartiet være under 16 prosent, og bare så vidt større enn Fremskrittspartiet. Regjeringspartner Sp vaker rundt sperregrensa og kunne blitt nærmest utradert fra Stortinget om det var valg i dag.

Det er det heldigvis ikke, sett fra regjeringens side. Valget er først i 2025, og mye rart kan skje innen den tid. Spørsmålet er bare om regjeringen blir så skadeskutt at den ikke makter å reise seg igjen.

Jonas Gahr Støre holdt pressekonferanse tirsdag, og tro mot sitt faste budskap om tøffe tider, kunne han ikke si annet enn at de høye strømprisene nok vil forbli høye – og uforutsigbare – også neste år.

Likestrøm

Det er Putin i Europa. En tørr sommer. Lite vann i magasinene. Lite vind i Danmark. Atomkraftverk ute av drift. Alt har blitt pekt på som en forklaring på elendigheten. Alt, bortsett fra energibørsene og de nye eksportkablene?

Det er trolig for enkelt å bare peke på strømprisene når man skal prøve å forklare Støre-regjeringens spektakulært dårlige resultater blant velgerne. Men samtidig er nok denne krisa den som har rammet regjeringens popularitet aller hardest.

Ironien er selvsagt at en regjering ledet av Erna Solberg ikke hadde hatt noen annen energipolitikk. I det store og det hele er Ap- og Høyre-ledelsen enige om hovedgrepene i EU- og energipolitikken, som i f.eks. forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Ampere

Norges tilknytning til det europeiske energimarkedet, med de nye kablene som stort sett eksporterer fornybar norsk vannkraft til et Europa som med åpne øyne har lagt ned sin egen kraftproduksjon og satset på import og upålitelig fornybar kraft, blir av disse ideologene sett på som så strategisk viktig at protestene fra norske forbrukere og norsk næringsliv rett og slett ikke veier tungt nok. Norges utpekte rolle som Europas batteri har forrang.

Stavangers ordfører, Kari Nessa Nordtun, er partifelle med Støre. Og hun leder partiets utvalg for en ny energipolitikk, som skal legge fram forslag til landsmøtet våren 2023.

Da hun i forrige uke gikk ut med knallhard kritikk av sin egen regjerings håndtering av strømsjokket, og etterlyste umiddelbar handling, skapte det selvsagt berettiget oppsikt. Nessa Nordtun viste både politisk og personlig mot, og hun demonstrerte også hva hun mener er nødvendig for å ikke få en klamp om foten i kampen om fornyet tillit i lokalvalget neste år.

Effekt

Partiledelsen og regjeringens problemer med velgerne har blitt en belastning for de lokale Ap-lagene før valgkampen i 2023. I Stavanger, Sandnes og flere andre store byer brer nervøsiteten seg.

Hva kan partiet foreta seg? Det kan begynne med en grundig selvransakelse.

Dette sier jeg ikke så mye av godhet for Ap som fordi jeg er redd for at en kollaps for Ap som blir permanent, slik man har sett skje i andre land. Det kan åpne for politiske forskyvninger jeg ikke nødvendigvis ønsker velkommen. Et sterkt sosialdemokratisk parti fungerer som et balanserende element nær midten av det politiske spekteret.

Vekselstrøm

Så hva kan partiet finne på? Det kunne jo høre på Kari Nessa Nordtun og lansere kraftfulle strakstiltak for å gi folk og bedrifter rimelig strøm. Det virker ikke som om ledelsen i partiet har planer om det, og Nessa Nordtun var i sannhetens navn ikke konkret på hva hennes alternativ egentlig er.

Så hva da? Det er nærliggende å tenke at en helt annen kommunikasjonsstrategi må hamres ut, og deretter hamres inn i hodene på potensielle velgere.

Partisekretær Kjersti Stenseng bør trolig skiftes ut. Det samme bør antakelig skje med den øverste ledelsen ved Statsministerens kontor. For her sitter det overordnede ansvaret for partiets strategi i regjering og Stortinget. Stenseng har vært den øverste administrativt ansvarlige i Ap siden 2015, og overlevde det traumatiske valgnederlaget i 2017 og den etterfølgende #metoo-prosessen mot Trond Giske. Nå bør tiden være moden for et skifte. Kan Oslo-ordfører Raymond Johansen overtales til å gå tilbake til sin gamle jobb?

Sikring

En grundig utskifting – eventuelt supplering – i Støres korps av rådgivere og statssekretærer bør også være på agendaen. Det kan virke som om statsministeren ikke får tilstrekkelig mange alternative ideer. Foretrekker han rådgivere han kjenner, og som stort sett er enig med ham? Må de helst komme fra den samme gjengen av karrierister som vandrer mellom politikk og lobbyvirksomhet som en reinsdyrflokk på viddene?

Det er også vanskelig for meg å forstå at korpset av statsråder Støre har mønstret virkelig er det beste Ap har å by på. Ikke at jeg vil henne så vondt, men Kari Nessa Nordtun kunne nok lett ha gjort en bedre jobb enn mange av dem som kjøres i svart bil til og fra Slottet om fredagene. For eksempel som energiminister.