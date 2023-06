«Vi treng å vaka. Vi treng å kjempa»

Heilt alvorleg om kultur

KOMMENTAR: Kan ein ønska seg noko frå ein ny kulturminister? Kan ein ønska seg vilje til å bevega, men ikkje halda fast?

Onsdag blei Lubna Jaffery (Ap) utnemnd til ny statsråd for kultur- og likestillingsdepartementet.

Ein film kan la deg koma nært eit anna, heilt ulikt, menneske. Sjølv om det ikkje er sant, det du ser. Eit dikt kan romma bilde og førestillingar du ikkje visste du hadde. Ein konsert kan sansast i eit fellesskap, utan å måtta halda di oppleving opp mot dei andres og få like svar for at det skal vera godt nok. Eit teaterstykke kan refsa makta majoriteten har tatt seg, utan at vi snur ryggen til og går.

Alt som stiller seg fram for oss slik, utan å villa vera eintydig, tar ein sjanse. Tar ein sjanse på at det vil tola vår oppfatning. At det vil opna for andres oppfatningar. Utan å bli hamra ned til berre éin ting. Det som ikkje er eintydig, kan ikkje kontrollerast. Og det kan heller ikkje ta kontroll.

Det er modig. Og det er nødvendig. Det er rom vi treng å halda opne.

Når vi klemmer flatt

I vårt nokså nye hundreår har vi i vårt vesle land fått nullvisjonane.

Vi har ein nullvisjon om trafikkdød, ein nullvisjon om mobbing, ein om sjølvmord og ein om fråfall i skulen. Nullvisjonane våre skal fjerna, utlikna, løfta, hjelpa, gjera likt. Det er vanskeleg å snakka om at dei skulle ha ei bakside. Men dei har jo det. Dei kan ta fridommen frå folk. Anten fordi ein meiner å kunna ta betre val for dei, eller fordi noko anna er viktigare enn akkurat dei, akkurat då. Noko større. Det hender at vi vil gå for langt. Det hender at styrken i armane slett ikkje står i forhold til faren for å falla. Det hender styrken i armane flyttar grensene for kva eit menneske får lov til å ha i fred, vera i fred med, sjølv bestemma. Bryta ut av. Det hender at storsamfunnets velvillige armar klemmer pusten ut av folk.

Det hender vi trur alt kan klemmast ned til null, viss vi bare vil det sterkt nok. Det blir ikkje mykje rom igjen til det tvitydige og det ambivalente i den kampen. Det blir heller ikkje mange opningar til å bryta ut.

Når vi må bli like

På ei annan side finst det også sterke tendensar til at først når du går med på å bli klemt heilt, heilt inntil meg, først når alt mitt er like viktig for deg som det er for meg, eller – først når eg ser at vi er like, i overtyding, kjønn, legning, alder – kan eg tillata, eller stola på, at du kan meina noko om mine livsvilkår.

Det fattige i dette er at vi ikkje trur at andre kan førestilla seg vårt liv. At dei kan setja seg inn i våre livsvilkår. Noko som også er eit grunnlag for demokrati – at vi stolar på at andre kan det. Elles blir det gruppe mot gruppe, sanning mot sanning, til vi står der og ropar, ein og ein.

Om eg trur kunsten kan redda oss? Om eg trur ein kulturminister kan redda oss? Om vi treng å reddast?

Nei, kunsten skal ikkje prøva å redda oss. Den blir fort eintydig – til og med autoritær – når den prøver på slikt.

Staten?

I vår kultur har det overordna målet vore å gi alle menneske like sjansar til å utfalda seg, og like sjansar til å oppleva kunst og kultur. På 1960- og 1970-talet meinte ein at alle ville lika den same kunsten dersom alle, uansett kven dei var og kor dei budde, berre fekk sett og høyrt det same.

Det viste seg at det ikkje var heilt sånn.

Staten kan også bli autoritær, i sin iver etter å jamna ut og gjera likt.

Dei siste åra, hos kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, har viljen til å sikra minoritetar blant oss like rettar som oss andre vore det tydelegaste merket, sikra dei vern og tryggleik, sikra at dei blir lytta til. Det er viktig.

Men i dei kampane lurer samtidig kravet om at berre den som er lik meg, kan ta stilling til mine livsvilkår. Det er forståeleg, men det er også eigna til å klemma kraft ut av eit demokrati.

Når vi gjer det enkelt

Dei som skal sikra at norsk utdanningspolitikk blir sett ut i livet, sikra barn, unge og vaksne sine rettar til likeverdige tilbod i barnehage, skule og opplæring, dei har nettopp sett seg sjølv over alt. Utdanningsdirektoratet. Dei har sett seg sjølv over all engelsk poesi, gjennom alle tider. Dei syns ikkje det er nødvendig at elevane i vidaregåande, dei som har fordjupa seg i engelsk, skal tolka ekte dikt på engelsk. Det er det der med internett. At det finst så mange tolkingar av dei store dikta der ute, elevane kan juksa.

Direktoratet syntest det var enklare å skriva dikta sjølv. Det var viktigare å ta kontroll over eksamen på fattigaste og enklaste vis, enn å sørgja for at elevane fekk bryna seg på det som i vår kultur er verdsarven i språk og dikting. Om liv, død, hav, kjærleik, undertrykking, avmakt. Om slikt som er fleire ting samtidig, som har undertekst og referansar, som kan romma alt som er menneskeleg, ikkje berre det som kan godkjennast som akseptabelt og riktig av eit direktorat.

Det er til å gråta over.

På alvor

Viljen til å bevega og la seg bevega treng meir rom hos oss. Viljen til å velja å stola på den som ser og sansar også. Utan å halda altfor fast. Utan å bli eintydig. Kunst kan by på slike rom.

Å halda det fram er ei klar, men vanskeleg oppgåve for ein kulturminister. Det er så lite handfast. Så lite tydeleg.

Men det er lov å ønska seg det.

For vi treng å kjempa mot det altfor eintydige. Vi treng å vaka.