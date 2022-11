Nå får vi enda en test av demokratiet i USA

GJESTEKOMMENTAR: Valgfornektende republikanere vil ødelegge demokratiet i USA.

Demokratenes visepresident Al Gore tapte presidentvalget i 2000. Etter ekstra opptellinger aksepterte han nederlaget og viste til høyere idealer: «Dette er USA, og vi setter landet foran partiet.»

Gunnar Grendstad Statsviter, professor ved Universitetet i Bergen

Mellomvalgene i USA tirsdag 8. november er den første testen på det amerikanske demokratiet siden presidentvalget for to år siden, der den tapende president Trump nektet å godta nederlaget og egget sine tilhenger til stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Siden den gang har det føderale politiet FBI etterforsket, tiltalt og fått fengslet en rekke av dem som deltok i stormingen. Samtidig har heller ingen klart å levere noe som helst bevis for at valget i 2020 faktisk var uriktig.

Likevel tror mellom 30 og 35 prosent av velgerne i USA fortsatt på den falske fortellingen om at valget i 2020 «var stjålet». Fram til mellomvalget tirsdag har Trumps Republikanske parti og velgere brukt primærvalgene til å utpeke valgfornektende kandidater som tirsdag er klare til å utfordre enda et valgresultat om ikke resultatet går deres vei.

Har brukt ekstrastemmen

Ser vi et øyeblikk bort fra disse dystre og lange skyggene fra 2020, er årets mellomvalg på mange måter et hvilket som helst annet mellomvalg til Kongressen: Det er en folkeavstemning på presidenten, på hans parti og på de resultater som de har levert siden de ble valgt for to år siden. USA har i de siste to årene hatt et såkalt «samlet styre» (unified government) fordi president Biden og Det demokratiske partiet har hatt flertall både i Senatet og i Representantenes hus i Kongressen.

Men flertallet har vært knapt. Visepresident Kamala Harris har ved flere anledninger brukt sin ekstrastemme som tungen på vektskålen i Senatet. I Representantenes hus kan vi telle demokratenes knappe flertall på bare to hender.

Som et hvilket som helst annet mellomvalg skulle derfor republikanerne tradisjonen tro vinne tilbake flertallet med god margin i begge kamrene. Men det er to grunner til at det ikke vil skje i år.

For det første er det små muligheter for store endringer i styrkeforholdet mellom partiene. Av de 435 plassene i Representantenes hus har de to partiene skreddersydd de fleste valgkretsene og dermed gitt sine egne representanter sikre plasser som minimerer mulighetene for tap. Som en mager restefest for demokratiet er bare om lag 10 prosent av valgkretsene til Huset etterlatt som en reell konkurranse mellom kandidatene. Når begge partiene her vinner litt og taper litt, så blir de siste endringene i sum små. En uke før valget sier modeller at Republikanerne vil vinne om lag ti plasser og dermed få et knapt flertall i Representantenes hus.

I Senatet står bare en tredel av de 100 senatorene på valg, og miksen av hvilke delstater som inngår i valgene og hvilke kandidater som utfordrer hverandre der, gjør historiske data mer ustabile. En delstat kan allerede være en solid ettpartistat og kvaliteten på en kandidat kan vri konkurransen. For miksen i årets 34 senatsvalg gir modellene faktisk en ørliten fordel til Demokratene slik at partiet ser ut til å beholde sitt knappe flertall der.

For det andre ser det ut til at aktuelle og velgermotiverende politiske saker utligner hverandre. I tillegg til at president Biden har lav popularitet i befolkningen og gjør denne aldrende presidenten (han fyller 80 år senere denne måneden) til en svak velgermagnet, er det to saker som begge partiene maner fram for velgerne.

Valglokale ved bensinstasjonen

Republikanerne kan med god grunn vise til krevende tider med høy inflasjon. Er det en type mindfulness amerikanerne er flinke til, så er det å stå foran bensinpumpene og meditere over at prisen på bensin gir dem mindre drivstoff for pengene. Republikanerne burde bygge valglokaler rett ved bensinstasjonene for å fange opp denne misnøyen.

Demokratene på sin side ber velgerne i år straffe republikanske politikere etter at president Trumps tre dommere i Høyesterett og tidligere utnevnte konservative dommere fjernet grunnlovsretten til fri abort. Biden ber velgerne gi ham et større demokratisk flertall i begge Kongressens kamre slik at han kan få Kongressen til å vedta en føderal lov om fri abort.

Mellomvalgene i USA 8. november er mer enn bare summen av enkeltvalg til Kongressen og til alle posisjonene i delstatene over hele landet. Til tross for svakhetene i valgsystemene og den aggressive valgkampen mellom Demokratene og Republikanerne, har USA likevel i lang tid vært et eksempel i verden på et liberalt demokrati der makten er fordelt blant mange, der politiske ledere blir utpekt av folket i valg, og der rettsstaten sørger for at lovene etterleves.

Må tåle nederlag

Ingen land kan i utgangspunktet ta et demokrati for gitt. Et liberalt demokrati vil ikke overleve om folk ikke er villig til å kjempe for å beholde det. Forskjellen kan rett og slett koke ned til noe så enkelt som å godta både et valgnederlag og prosessen som førte fram til nederlaget – selv om et nederlag er aldri så smertefullt. Skal et demokrati fungere, er taperne nødt til å tåle å tape.

I presidentvalget 2000 fikk den demokratiske kandidaten Al Gore flest stemmer, men han tapte likevel fordi han fikk færre valgmenn enn republikaneren George W. Bush. I talen der Gore aksepterte nederlaget sa han at partiet var viktigere enn personen, og at landet var viktigere enn partiet: «This is America, and we put country before party.»

Flere spør seg nå hvor dette landet er blitt av.

