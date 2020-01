Hvem skal utfordre Trump?

KOMMENTAR: Den siste uken før primærvalgene starter ligger Bernie Sanders et hakk foran rivalene i kappløpet om å bli Demokratenes presidentkandidat.

Bernie Sanders ligger et hakk foran, når vi nærmer oss caucus i Iowa og primærvalg i New Hampshire. Foto: John Locher, AP/NTB scanpix

Den sentrumsorienterte kandidaten Joe Biden, som var visepresident under Barack Obama, har ligget best an på meningsmålingene mesteparten av tiden, men nå når alvoret starter, sakker han ørlite akterut.

Egentlig står kampen mellom fire kandidater: Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren og Pete Buttigieg. To kandidater som tilhører Det demokratiske partiets venstreside, Sanders og Warren, – og to sentrumskandidater, Biden og Buttigieg.

Flere meningsmålinger fra de to statene som er først ut – Iowa og New Hampshire – toppes av 78-årige Bernie Sanders. Men dette er et tett felt. Hele kvartetten er innenfor rekkevidde av topplassen.

Neste uker begynner alvoret

En Iowa-måling i The New York Times plasserer Bernie Sanders på topp med 25 prosent, mens Buttigieg, Biden og Warren følger på henholdsvis 18, 17 og 15 prosent. Iowa holder caucus 3. februar.

En New Hampshire-måling for ABC-News forteller langt på vei den samme historien. Her får Sanders 22 prosent, Buttigieg 17, Biden 15 og Warren 13 prosent. New Hampshire holder årets første åpne primærvalg, der alle velgerne i delstaten kan avgi stemme, tirsdag 11. februar. Dette valget har tradisjon for å peke på hvem som blir presidentkandidatene, og Aftenbladet kommer til å følge det tett.

Det er en stor fordel å gjøre det godt i de første rundene. Det var i New Hampshire i 2016 at Donald Trump fikk vind i seilene, og hvis Sanders vinner i både Iowa og New Hampshire, kan det gi ham et forsprang som rivalene hans skal slite med å hente inn.

Hvorvidt den 78-årige sosialisten, som gikk gjennom et hjerteinfarkt i fjor, faktisk er en kandidat som kan utfordre den sittende presidenten, er en annen skål. Statistisk sett skal det en sentrumsorientert demokrat til, som Bill Clinton i 1992, da han danket ut George Bush senior.

På de nasjonale målingene troner Joe Biden fortsatt øverst blant demokratenes kandidater, men også her spiser Sanders seg innpå.

De fire kandidatene

De fire fremste demokratiske kandidatene under valgdebatten i Atlanta i november, fra venstre: South Bend-ordføreren Pete Buttigieg, senator Elizabeth Warren, tidligere visepresident Joe Biden listen og senator Bernie Sanders. Foto: Brendan McDermid, Reuters/NTB scanpix

Hva er egentlig forskjellen på de fire favorittene? La oss se hva de står for i noen sentrale saker:

– Minstelønn: Joe Biden vil øke minimumslønna for arbeidstakere til 15 dollar i timen, og han går inn for at det skal utbetales lønn til folk som er sykmeldt.

Bernie Sanders vil også heve minimumslønna til 15 dollar i timen. I tillegg vil han innføre en velferdsstat etter skandinavisk modell, og finansiere den med høyere skattlegging av de rikeste amerikanerne.

Elizabeth Warren vil også heve minimumslønna til 15 dollar i timen. Hun vil at det skal utbetales sykelønn inntil 12 uker, og vil skattlegge de rikeste for å bygge ut den offentlige helse- og sosialsektoren.

Pete Buttigieg ligger mellom Elizabeth Warren og Joe Biden. Han vil også innføre minimumslønn på 15 dollar i timen og sykelønn i inntil 12 uker.

– Dødsstraff og våpen: Alle fire vil avskaffe dødsstraff, men hva mener de om våpenkontroll?

Joe Biden, Bernie Sanders og Pete Buttigieg vil at samfunnet skal kjøpe tilbake automatvåpen, og vil ha streng, nasjonal bakgrunnssjekk for våpenkjøpere. Elizabeth Warren vil forby salg av automatrifler.

– Utdanning: Det er ikke rare forskjellen på dem her, kanskje de står lenger fra hverandre, når det kommer til utdanningspolitikk?

Joe Biden vil statsfinansierte to år av studietiden. Han vil dessuten øke lærerlønningene.

Bernie Sanders vil innføre gratis studier, akkurat som i Norge. Han vil også øke lærerlønningene.

Elizabeth Warren vil innføre gratis studier, akkurat som i Norge. Hun vil også øke lærerlønningene.

Pete Buttigieg vil redusere studentenes gjeld ved å gjøre en del av studielånet om til stipend.

Biden og Buttigieg er altså litt mer forsiktige av seg enn Sanders og Warren, men hvis denne gjengen var norske politikere, kunne nok alle passet inn i Høyre og Arbeiderpartiet.

– Helsepolitikk: Kanskje helsepolitikken skiller dem mer fra hverandre?

Joe Biden vil ikke ha offentlig helsetilbud som dekker alt og alle, men han går inn for utvidet dekning. Han vil ha restriksjoner på abort.

Bernie Sanders vil ha offentlig helsetilbud til alle. Når det kommer til abort, vil han ha få restriksjoner – om noen.

Elizabeth Warren vil ha offentlig helsetilbud til alle. Når det kommer til abort, vil hun ha få restriksjoner – om noen.

Pete Buttigieg vil i utgangspunktet ikke ha et offentlig helsetilbud som dekker alt og alle, men går inn for en total nytenking av helsetilbudet i USA. Når det kommer til abort, vil han ha få restriksjoner – om noen.

Trumps trekk

Den sittende presidenten har alltid en fordel i valg, i hvert fall så lenge økonomien er relativt grei. Donald Trump har gjort et par smarte trekk: Han har gitt skattelette til de rikeste, noe som har ført til at det er investert mer i næringslivet. I tillegg har han lettet på en del miljørestriksjoner. Det har ført til flere arbeidsplasser, fordi forurensende virksomheter er blitt mer lønnsomme.

Det er grunn til å stille spørsmål ved bærekraften i Trumps politikk, men så lenge det går greit, så går det greit.

I hvert fall i Amerika.

