Uriasposten

Trond Birkedal, Tore B. Kallevig, Kari Raustein. Og nå Christian Wedler. Den nære historien viser at den som settes på førsteplass for Fremskrittspartiet i Stavanger, like godt kan begynne å kladde på avskjedstalen samtidig.

Nå er det svært ulike grunner til at de nevnte toppkandidatene måtte gå. Raustein (og Karl W. Sandvig) ble ofre for intern maktkamp, mens Birkedal og Kallevig falt for egne grep. Når det gjelder Wedler, gjenstår det fortsatt å få full klarhet i hans dramatiske beslutning om å søke permisjon fra alle verv og trekke seg fra valgkampen, bare sju uker før lokalvalget.

Drama i kulissene

Det er åpenbart at det må ha skjedd noe dramatisk i kulissene, for konkursene i restaurantselskapet som Wedler og ektefellen etablerte, samt saken om en ulovlig utleieleilighet i parets bolig på Våland var jo allerede vel kjent da Frp i Stavanger avholdt sitt nominasjonsmøte tidligere i år.

Ingenting konkret er bekreftet foreløpig, men det er kjent at bokettersynet i Wedlers selskap nå er gjennomført. Konklusjonene i dette ettersynet kan ha hatt betydning for Wedlers beslutning om å søke permisjon.

Elendig timing

Tidspunktet for Wedlers avgang kunne knapt vært verre for Frp i Stavanger. I en periode der partiet sliter med dårlige meningsmålinger nasjonalt, og der kampen om bompengemotstanderne har intensivert seg mellom Frp og FNB, er det selvsagt ille at førstekandidaten trekker seg.

På den annen side er dette noe Frp-velgere har blitt vel kjent med. Tenk bare på lista over justisministere fra Frp.

Intern uro i Stavanger Frp har snarere vært regelen enn unntaket. Kari Raustein ble utmanøvrert av parhestene Wedler og Moi Nilsen, og valgte i mars 2017 å trekke seg fra partiet. Hun meldte seinere overgang til Høyre.

Intern uro

I den forbindelse skrev Raustein at «i forbindelse med at jeg har mottatt dokumentasjon på det som jeg lenge har hatt mistanke om, nemlig at medlemmer av min egen bystyregruppe, har motarbeidet meg i mitt virke i Stavanger-politikken finner jeg ikke å kunne fortsette som politiker for Stavanger Frp.»

Da var det særlig Wedler og Moi Nilsen hun siktet til. Raustein, som da var førstekandidat for Frp, opplevde ydmykelsen av at partigruppen likevel vedtok at Wedler skulle være partiets ordførerkandidat.

Wedler og Moi Nilsen har vært nære allierte, og det har skapt oppmerksomhet internt i partiet at de to har lykkes med å fordele de viktigste (og best betalte) vervene mellom seg.

Raustein kom til topps etter at daværende førstekandidaten, flygeleder Tore B. Kallevig trakk seg i 2015, etter at det ble kjent at han skulle ha tatt opp telefonsamtaler med partimedlemmer uten deres samtykke.

Birkedals exit

Spoler vi lengre tilbake, var det også sjau i 2007. Da trakk den profilerte Frp-toppen Karl W. Sandvig seg, etter at nominasjonsmøtet i partiet satte Trond Birkedal på førsteplass. Birkedal, som da var 26 år gammel, var for ung og uerfaren, mente Sandvig, som nå representerer Pensjonistpartiet i Stavanger bystyre.

Før valget i 2011 gikk nominasjonskomiteen inn for veteranen Sissel Stenberg, men nominasjonsmøtet trosset anbefalingen og satte igjen Birkedal på førsteplass. Men bare noen måneder seinere gikk Birkedal av etter den famøse film-saken, som han seinere ble dømt for. Dermed var det største politiske talentet Frp i Stavanger har hatt, ute av dansen.

Moi Nilsens valgkamp

Når Christian Wedler nå er ute, vil mye av ansvaret for valgkampen (igjen) falle på Leif Arne Moi Nilsen, en typisk utspillspolitiker som har investert svært mye i å framstå som talsperson for bompengemotstanden. Problemet hans er selvsagt at mange av velgerne har gjennomskuet Frps dobbelkommunikasjon i bompengesaken for lengst.

På den annen side er Moi Nilsen en såkalt «folkelig» type som har en godt utviklet sans for hvilke saker han ellers skal profilere seg på. Det er det mange velgere i Stavanger som har sansen for.

Wedlers avgang vil også skape hodebry for den borgerlige koalisjonen som sitter med makten i Stavanger. Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes har knapt lagt skjul på at han drømmer om en løsning som gjør ham mindre avhengig av Frp etter valget i september, men dette er knapt det mest sannsynlige utfallet.

Comeback?

For opposisjonen som drømmer om et maktskifte i Stavanger vil trøbbel i Frp neppe være noen ulempe. Den siste meningsmålingen i Stavanger viser at det er nærmest dødt løp mellom de to blokkene, men at mye vil avhenge av hvor bompengemotstanderne i FNB velger å søke samarbeid. Mye tyder i dag på at FNB vil søke seg mot rød side, ikke minst på grunn av det elendige forholdet til Frp, og fordi både Ap, SV og Rødt har vist vilje til å justere på dagens bompengeordning for å komme motstanderne i møte.

Vil Wedler kunne komme tilbake seinere? Ja, selvsagt. Det vil blant annet avhenge av utfallet av de sakene han nå sier at han vil bruke tid på å ordne opp i. Han står jo uansett på lista til Frp ved valget.