Politikkens Hotel Cæsar

GJESTEKOMMENTAR: Det er lenge siden stortingsvalg sluttet å være stortingsvalg og ble til et regjeringsvalg. Tendensen de siste årene har likevel vært i disfavør for oss som er opptatt av sakene. I mediene er det Tuppen og Lillemor-tema for alle pengene.

Blir det lettere for velgerne å velge parti om man vet at Trond Giske og Hadija Tajik ikke tåler hverandre, spør Aftenbladets gjestekommentator Trond Birkedal. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Trond Birkedal Skribent

De siste stortingsvalgkampene har medier og kommentatorer fokusert på hvem som skal samarbeide med hvem i regjering. KrF og Venstre kunne absolutt ikke samarbeide med Frp (det viste seg å være både sant og ikke sant), nå er det Aps Jonas Gahr Støre som må svare på om han vil samarbeide med SV eller Sp, siden Sp ikke vil sitte i regjering med SV.

For journalister og kommentatorer som har kontorene sine i Akersgata og lunsjbordet sitt i stortingsrestauranten, finnes det ikke noe mer givende og spennende enn å få med seg det siste nye om hvem som skal regjere sammen med hvem, hvilke statsrådsposter som går til hvilket parti og å konstruere problemstillinger om hvorvidt Trond Giske blir minister.

De lever og ånder for å kunne gi folket siste nytt om hvem som er på topp og hvem som er en flopp. Men gjør de folk klokere? Blir det lettere for velgerne å velge parti om man vet at Trond Giske og Hadija Tajik ikke tåler hverandre?

Spill og taktikk

Det er åpenbart at det er sakene og partienes standpunkter – og i forlengelsen av det, demokratiet – som blir skadelidende av medienes søkelys på spill og taktikk. Velgerne blir bedøvet av alle spekulasjonene rundt regjeringsalternativer og er lei av valget lenge før valgkampen kommer i gang. Når politikerne så prøver å nå gjennom med saker og standpunkter, har velgerne vendt det døve øret til.

Det kan godt være at redaksjonene sitter med tall som viser at det er den type spekulasjoner og spill som genererer klikk på nettsidene deres, men det kan vel så gjerne være journalistisk sløvhet og mangel på yrkesstolthet som ligger bak.

Eilefs Landhandleri

Det krever nemlig ikke mye arbeid å lage saker som dreier seg om hvem som vil samarbeide, hvem som ikke kan fordra hverandre eller hvem som kanskje blir statsråd i en eventuell Støre-regjering etter valget – om over ett år fra nå. Da holder det å kultivere kilder i partiene, noe man kan gjøre over en øl på Eilefs Landhandleri, en brun pub i Oslo frekventert av journalister og politikere.

Har man de beste kildene og kan være først ute med de siste spekulasjonene, høster man anerkjennelse hos kollegaer og konkurrenter og kan kose seg med påspandert øl og en klapp på skulderen.

Mer krevende er det å sette seg inn i partiprogrammer, sammenligne med hvordan partiene stemmer på Stortinget, rapportere når politikerne skifter standpunkt eller glemmer hva de mente om en sak for to år siden.

Folk flest

Det er ekstremt mye arbeid å dra rundt i landet, finne eksempler og historier om hvordan regjeringens politikk påvirker folks hverdag. Å sammenligne stemmegivning på Stortinget mellom partiene er krevende arbeid, men det kan for eksempel vise velgerne hvilken politikk man kan vente seg dersom det blir et regjeringsskifte. Hva er opposisjonen enige seg imellom, som de kan gjennomføre om det blir skifte?

Jeg anklager ikke alle journalister for å være lettvinte og intrigesøkende, det finnes mange eksempler på journalister som jobber lenge og grundig med saker og informerer offentligheten. Men når det nærmer seg valgkamp, er det nesten utelukkende saker om spill, krangel, intriger og regjeringsspekulasjoner som får spalteplass.

Bakrus?

Den kommende valgkampen blir viktig, og valget kan bli historisk. Dersom Ap fortsetter sin nedadgående trend og Sp, SV og Rødt gjør et så bra valg som det ser ut til nå, vil et regjeringsskifte kunne få store konsekvenser. Da greier ikke Ap å holde igjen for de verste instinktene til de andre partiene på den rødgrønne siden.

De viktigste sakene som står uavklart nå før valget er EØS-medlemskap, oljeindustriens fremtid, næringslivets rammevilkår, hvordan finansiere fremtidens velferdsstat samt skjebnen til store saker som jernbanereform, nærpolitireform og fylkessammenslåinger – for å nevne noen.

Frykten er at vi går inn i en valgkamp der vi som velgere ikke får avklaringer på hva partiene mener om disse sakene, rett og slett fordi journalistene er for opptatt med statsrådskabaler, regjeringssammensetning, personkonflikter og Giske. Da kan vi risikere å våkne til tidenes bakrus når valgresultatet er klart og de rødgrønne presenterer løsninger som ikke er blitt debattert i valgkampen.

Blindsone

Når mediene velger å fokusere på intriger og drama på Stortinget fremfor å sette søkelys på sakene, påvirker det folks holdninger til politikere og politikk, og det bidrar til redusert valgdeltakelse.

For min del vil det være kjipt å våkne til en EØS-utmeldelse, nedleggelsesdato for oljeindustrien og tidenes skatteøkning, fordi mediene har vært for opptatt med å diskutere om Sp vil ha med SV i en Ap-ledet regjering, fremfor å få frem at valget har politiske konsekvenser og hva disse er.

