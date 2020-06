Trond Birkedal

Millionlønninger i lokalpolitikken

GJESTEKOMMENTAR: Folkevalgtes godtgjørelser, såkalte politikerlønninger, er et evig tilbakevendende tema: Tjener de for mye eller for lite, har de for mange goder – og er det i det hele tatt riktig å diskutere dette?

Dersom Frode Myrhol i FNB skulle komme inn på Stortinget, ville han gått ned 900.000 kr i «lønn», sammelignet med det han har får i godtgjørelse i Stavanger kommune og fylkeskommunen.

Etter fjorårets valg har de lokale partiene i Stavanger og Rogaland nå fordelt sine frikjøpsmidler og oppnevnt sine medlemmer til styrer, råd og utvalg. Alle disse opplysningene er offentlige, og jeg har henvendt meg til kommunen og fylkeskommunen for å få tallene for den enkelte politiker. Det var til tider sjokkerende lesning.

Folkevalgtes «lønn»

Politikere har ikke lønn, de er ikke ansatt noen plass og har ingen formelle arbeidsgivere. De kan vedta nivåene på sine egne godtgjørelser og må tåle store avisoppslag om godtgjørelsene sånn cirka én gang i året, men ellers får de styre den biten i fred.

Dersom man er leder for et partis kommunestyregruppe i Stavanger (gruppeleder), har man ofte en del frikjøpt arbeidstid for å kunne være tilgjengelig for møter på dagtid for å kunne jobbe med politikk.

Noen kombinerer dette med å være pensjonist, slik som Pensjonistpartiets Karl W. Sandvig. Andre, som Rødts Mímir Kristjánsson og Sp’s Bjarne Kvadsheim, har andre jobber og er gruppeledere på deltid.

De fleste gruppelederne har imidlertid godtgjørelse for å jobbe med politikk på fulltid. I tillegg til frikjøp, gruppelederstøtte og godtgjørelse for verv i kommunen, får de ofte godtgjørelser for å sitte i styrene i kommunale foretak, interkommunale selskaper og andre råd og utvalg som kommunen oppnevner medlemmer til. Dette er ikke like lett å finne ut av, så tallene i denne kommentaren er uten disse ekstrainntektene. Det vil si at de tallene jeg presenterer, er et minimum av det politikerne har i «lønn».

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) skal ha samme lønn som en statsråd, minus 100.000 kroner. For tiden utgjør ordførerens årslønn 1.310.073 kroner. Varaordføreren har 85 prosent av dette, 1.113.562 kroner.

Gruppelederne for de to største partiene har cirka samme nivå som varaordføreren. Disse styrer grupper bestående av 18 (Ap) og 16 (H) representanter. I tillegg ligger FNBs Frode Myrhol (6 representanter) på samme nivå med 1.130.448 kroner i samlet godtgjørelse fra kommunen.

Dårligst betalt er Mímir Kristjánsson med 295.586 kroner for en 60 prosents stilling. Hadde han vært fulltidspolitiker, ville lønnen vært 492.643 kroner.

Det er problematisk at det skal gå an å tjene i underkant av to millioner kroner på å være lokalpolitiker i Norge.

Tjener mer enn statsministeren

Noen av Stavangers sentrale fulltidspolitikere har også verv i fylkespolitikken, som gir en god ekstrainntekt. Frp’s gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen tjener 854.880 kroner på å være gruppeleder for Stavanger Frps femmannsgruppe. Han mottar i tillegg 98.800 kroner fra fylkespolitikken for å sitte i fylkestinget og i regional- og kulturutvalget, altså en samlet godtgjørelse for å drive med politikk på cirka 950.000 kroner.

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) tjener, i tillegg til varaordførerlønnen på 1,1 millioner, 49.400 kroner på å være medlem av fylkestinget.

Den som skiller seg klart mest ut av heltidspolitikerne i Stavanger, er Frode Myrhol. Han er gruppeleder for FNB i både kommunestyret og fylkestinget, og han har blant annet det tunge vervet som leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger. Han har en samlet godtgjørelse på 1.841.808 for å være lokalpolitiker.

Til sammenligning er statsminister Erna Solbergs lønn på 1.735.682 kroner. Myrhols godtgjøringer består, så langt jeg har greid å avdekke, av 1.130.448 kroner fra kommunen og 711.360 kroner for vervene i fylkeskommunen. Eksterne styrer og utvalg kommer i tillegg.

Jeg tviler ikke på at Myrhol jobber mye og har en del ansvar, men jeg stiller meg spørrende til at det er riktig at han skal tjene mer enn statsministeren – og over en halv million mer enn ordføreren. Begge har nokså travle jobber med mye ansvar og lange dager og kvelder.

Dersom Myrhol for eksempel skulle kjempe for en stortingsplass ved valget i 2021 og bli valgt inn, vil han måtte gå ned nokså nøyaktig 900.000 kroner i årsinntekt.

Gruppelederne i Venstre, SV, KrF og MDG har mellom 500.000 og 600.000 kroner i godtgjørelse for arbeidet de gjør, altså rundt 30 prosent av den inntekten Myrhol kan skilte med.

Politikerne skal ha til salt i grøten

Jeg mener ikke at ordføreren i Stavanger tjener for mye når hun har en inntekt på 1,3 millioner kroner. Jeg greier heller ikke å hisse meg opp over at gruppeledere som styrer kommunestyregrupper med 16 og 18 medlemmer skal tjene like mye som varaordføreren. Jeg unner politikerne å få betalt for den jobben de gjør, men jeg synes det er problematisk at det skal gå an å tjene i underkant av to millioner kroner på å være lokalpolitiker i Norge.

Jeg tror ikke Myrhol ble med i politikken på grunn av godtgjørelsene. Han er kjent for å være hardtarbeidende og meget godt forberedt, og han har mange tunge verv. Selvsagt skal han ha betalt for jobben han gjør, men det får være måte på.

Stortinget har vedtatt å sette ned et utvalg som skal se på politikerlønninger på tvers av forvaltningsnivåene. Det er fornuftig å se på en nasjonal ordning, slik at det ikke er for store inntektsforskjeller for politikerne, slik at det blir gjennomsiktig og at det går an å se inntektene i sammenheng.

Når man kan bestemme sin egen lønn og sende regningen til skattebetalerne, har man et særskilt ansvar for å bruke gangsyn og vise måtehold. La oss håpe at Myrhols norgesrekord ikke blir slått med det første.