Politikk snudd opp ned

GJESTEKOMMENTAR: Jeg er trygg på at Stavanger er i gode hender hos ordføreren vår i denne krisesituasjonen, – jeg vil bare se og høre mer til henne.

Trond Birkedal Skribent

Annonsen med Stavanger-ordføreren som Trond Birkedal mener var på kanten. Ellers vil han se mer til Kari Nessa Nordtun.

Etter valget i fjor fikk vi et nytt flertall i Stavanger. Det lanserte tidenes dyreste politiske plattform, og det manglet ikke på ambisjoner og arbeidslyst. I sitt første budsjett, og på veldig kort tid, fikk det gjort bemerkelsesverdig mye ut av de største symbolsakene, som for eksempel skattefinansiert SFO til førsteklassinger og vedtak om skattefinansiert skolemåltid.

Så kom korona, samtidig som oljeprisen fikk et mageplask.

Kommuneøkonomien i Stavanger hadde dystre fremtidsutsikter lenge før Russland og Saudi-Arabia bestemte seg for å oversvømme markedet med billig olje, og feststemte nordmenn i tyrolerdrakt og skistøvler kom hjem fra ferie i de østerrikske alper fulle av virus.

Stavanger og oljen

Den forrige oljekrisen er så fersk at vi alle husker konsekvensene den fikk her i fylket. Den gang hadde vi andre regioner som levde av helt andre ting enn olje, som kunne være med og dra lasset. Sammen med regjeringens pakker til kommunene greide vi da å holde hjulene noenlunde i gang. Bransjen jeg jobber i til daglig, byggebransjen, merket en stor forskjell på markedet i Stavanger og på Østlandet. Der borte greide de knapt å få tak i nok folk til å ta unna arbeidet, mens det her var permitteringer og priskrig for å holde hodet over vannet.

Denne gangen er alt annerledes. For det første vil det være langsiktige negative ringvirkninger for økonomien når så mange er blitt arbeidsledige på så kort tid. Sunne bedrifter vil gå konkurs, og de som skaper arbeidsplasser og bedrifter, de som vet hvor vanskelig og tungt det kan være, spesielt i starten, vil kvie seg for å starte opp igjen fra bunnen av. Det er lettere å starte en bedrift når man ikke på forhånd vet hvor mange søvnløse netter og arbeidskrevende helger man har foran seg.

Måten vi arbeider på vil endre seg, spesielt måten møter og konferanser kan organiseres, nå når så mange er blitt fortrolige med videokonferanser. Det vil føre til mindre reisevirksomhet og færre fysiske møter, og listen over ting som endrer seg på mellomlang sikt er for lang til å ta med her. Men det blir bratt, og det kan vare lenge.

For Stavanger som kommune har koronatiltakene allerede kostet store summer, i tillegg til en akutt svikt i skatteinngangen. Det kan selvsagt håpes på noen ekstra midler fra Stortinget, men det vil neppe være nok til å kompensere både for massiv inntektssvikt og stor kostnadsøkning. Dersom det var lite økonomisk handlingsrom før disse to krisene til å gjennomføre de politiske løftene, fremstår det nye handlingsrommet som knøttlite når man ser hva som kommer etter disse krisene. Da er det virkelig ingenting å gå på.

Kommuneøkonomi – igjen

Det er ingen som har helt oversikt over konsekvensene for kommuneøkonomien på det nåværende tidspunktet, og det er selvsagt for tidlig for flertallspartiene i Stavanger å sette seg ned og revurdere plattformen allerede nå. Men jeg er overbevist om at en kursendring må til, og at forventninger må ned.

Jeg er likevel mest spent på hvilket budsjettforslag kommunedirektøren legger frem til høsten. Før disse to krisene, da kommunens økonomiske fremtid heller ikke var bærekraftig, var svaret en blanding av drømmer og håp og mangel på forslag til tiltak. Nå, når kommuneøkonomien går fra veldig vond til betydelig verre, blir det spennende å se om han greier å gjøre en bedre jobb med å foreslå riktige tiltak for veien videre, eller om han igjen lener seg tilbake og venter.

Jeg savner ordføreren

Stavangers dyktige ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) kan – med ett unntak – ikke beskyldes for å prøve å utnytte denne situasjonen til egen vinning, verken for partiet sitt eller seg selv. Unntaket er annonser i RA og Aftenbladet onsdag i påskeuken med tips fra kommunen til innbyggerne om at de kunne spille Ludo i påsken, en annonse med et stort bilde av ordføreren. Om den ikke er over grensen, så synes jeg den beveger seg farlig nær. Dersom kommunen hadde akutt behov for å tipse folk om Ludo og kakebaking i påsken, kunne de greid det uten at ordføreren prydet størstedelen av annonsen.

Men jeg savner å se og høre fra ordføreren på redaksjonelle nyhetsflater. Hun kunne brukt denne tiden til å være enda mer synlig, skapt enda mer oppmerksomhet for de bedriftene som sliter, vært enda mer pågående overfor myndighetene når det gjelder krisepakker for oljeindustrien. Hun hadde en forbilledlig runde med å kjøre varer hjem til folk fra butikker i sentrum, men det var liten redaksjonell dekning av det.

Jeg er trygg på at byen er i gode hender hos ordføreren vår i denne krisesituasjonen, og jeg har full tillit til hennes kriseledelse – jeg vil bare se og høre mer til henne. Jeg har forståelse for at situasjonen krever mye intern møtevirksomhet, og mye grundig og godt arbeid som ikke nødvendigvis viser igjen i avisspaltene, men jeg tror Stavangers innbyggere og næringsliv har lyst til å høre mer fra ordføreren i disse tider.

Det blir spennende å se hvilke tiltak Stortinget setter i gang for kommunenes ekstraordinære situasjon fremover, men det blir vel så spennende å se hvordan de lokale folkevalgte takler den helt nye økonomiske hverdagen. Gapet mellom politiske løfter og den reelle kommuneøkonomien var stort før korona. Nå er det blitt uoverstigelig, – og mesteparten av løftene må skrotes.