Et angrep på demokratiet

KOMMENTAR: Vladimir Putin skal ikke støtte pro-russiske opprørere, det er bare et påskudd. Han skal ødelegge det skjøre, ukrainske demokratiet.

Russiske bakkestyrker nær den ukrainske byen Donetsk.

Ved femtiden torsdag morgen skjedde det verden har fryktet, men også ventet: Russland angrep Ukraina med fly, raketter og bakkestyrker. Et militært fullskala-angrep.

Den russiske presidenten Vladimir Putin varslet det selv på tv:

– Jeg har besluttet å gjennomføre en militær spesialoperasjon. Sammenstøt med ukrainske styrker er ikke til å unngå, sa han.

Krig er politikk

Noen timer tidligere, sent onsdag kveld, opplyste amerikansk etterretning at Russland var klar til å invadere Ukraina. Mens mørket fortsatt lå over den ukrainske hovedstaden Kyiv, smalt det. Raketter slo ned flere steder, i det som ifølge det russiske forsvarsdepartementet skal være et angrep rettet mot ukrainske militærinstallasjoner.

Krig er politikk. Det er et virkemiddel som tidvis tas i bruk når den konvensjonelle politikken slutter å virke. Når Vladimir Putin velger å ty til militære angrep mot Ukraina, er det fordi han har malt seg inn i et politisk hjørne. Hans rablende gale historieleksjoner og stormannsgalskap, vitner om en politisk leder som er fullstendig på ville veier.

Totalitær retning

Putin har styrt Russland bort fra demokratiet og inn i en totalitær retning. I Ukraina har utviklingen gått motsatt vei, fra et oligarkisk demokrati - fullt av svakheter - i retning av det vestlige, liberale demokratiet vi kjenner i vår del av Europa.

Den russiske historikeren Mikhail Suslov forklarer det slik:

– I Ukraina er det fortsatt ikke full likhet for loven, men makten skifter når det er valg, og landet tar store skritt på veien mot å bli et fullverdig demokrati. Omvendt beveger Russland seg mot et hegemonisk autoritært system.

Dersom Russland skal fortsette å kjøre for full fart nedover blindveien landet er inne i, virker det logisk å angripe det mer demokratiske nabolandet akkurat nå. For Putin og kretsen rundt ham oppleves det som avgjørende å unngå at Ukraina utvikler seg til et vestlig demokrati, med de rettighetene og mulighetene det kan gi landets innbyggere. Det er bare å kaste et blikk på utviklingen i tidligere Warszawapakt-land som Polen og Tsjekkia for å forstå hva som kan ligge foran innbyggerne i et vestlig orientert Ukraina.

Det er en slik utvikling Putin vil stanse, før innbyggerne i Russland ser hva som er mulig. Det er en desperat russisk president som viser seg i disse dager, drevet av en lei miks av stormannsgalskap og mindreverdighetskomplekser.