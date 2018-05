På fredag dro konsernsjef i Statoil Eldar Sætre til London for å overbevise investorer om at de bør legge igjen pengene sine i det norske selskapet.

Med seg på lasset hadde han finansdirektør Hans Jakob Hegge, direktør for fornybarsatsingen Irene Rummelhoff og bærekraftsjef Bjørn Otto Sverdrup.

Slagordene var «bærekraft», «robusthet», lavt karbonavtrykk», «klimaveikart» og «karboneffektiv produksjon». Og Equinor.

– Statoils evne til høy verdiskaping i en lavkarbonfremtid er et konkurransefortrinn for oss, sier Sætre.

Store ord. Men det betyr vel egentlig: «Statoil er best på dette. Derfor bør dere investere i oss».

Ikke veldedighet

Statoil driver ikke med veldedighet. De redder ikke verden uten at det er penger i det. Penger som skal gå til den norske stat, til leting, til nye prosjekter og til utbytte til aksjonærene.

Derfor holdt Statoil for første gang en investordag for bærekraftige investeringer. På engelsk heter det socially responsible investments (SRI).

SRI handler om å investere mest mulig etisk, med tanke på miljø og klima, menneskelig velferd og kommende generasjoner.

Det var på 1960-tallet interessen for denne type investeringer virkelig skjøt fart. Da handlet det om å unngå selskaper som produserte våpen til Vietnam-krigen. På 1970-tallet handlet det om arbeiderrettigheter. Og på 1990-tallet handlet det om tobakk.

De senere årene har det handlet om klima og miljø. Da ligger olje- og gasselskaper dårlig an.

De frykter at de skal lide samme skjebne som tobakkindustrien. Hvis de ikke klarer å overbevise verden om at de er en del av løsningen på klimaproblemet, vil investorene begynne å trekke pengene ut. Derfor prøver de nå å selge seg inn som lavkarbonselskaper.

Men er de egentlig det?

Fotnoter

Statoil har et mål om å redusere CO₂-utslippene innen 2030. Det er store nyheter, ifølge Sætre.

Store ambisjoner er fint det. Men i fotnotene kan vi lese at selskapet ikke nødvendigvis kommer til å bli så grønt som det prøver å selge seg inn som.

Her står det at selskapet skal sette inn tiltak som betyr at de slipper ut 3 millioner tonn mindre CO₂ fra 2017 til 2030 enn dersom tiltakene ikke settes inn.

Så egentlig betyr vel dette at Statoils utslipp skal vokse litt mindre, ikke at de skal kutte.

Utslippene fra prosjektene framover skal være mye lavere enn de er i dag. Men da skal de gamle feltene fortsette å slippe ut det samme.

Statoils mål er at investeringer i fornybar energi skal utgjøre mellom 15 og 20 prosent av totalen i 2030. I fotnoten står det at dette er avhengig av hvordan den framtidige porteføljen ser ut.

Det er nemlig usikkerhet knyttet til fornybarinvesteringer, og Statoil må velge de prosjektene de kan tjene penger på.

Investordagen handler nok litt om å oppnå avkastning med samvittigheten i behold. Men det meste handler om å selge inn Statoil som et nytt, grønt selskap til mulige investorer. Til og med navnet skal de endre.

Om denne grønne snuoperasjonen virker, får tiden vise.