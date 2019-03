Venstre har ikke vært flinke nok til å skryte av sakene de har fått gjennom i regjering. Venstre må være litt mer som Fremskrittspartiet og skryte mer.

Det var budskapet som ble kommunisert i forkant av helgens landsmøte på Hell i Trøndelag.

Det er lett å falle for fristelsen til å ty til klisjeen «Venstre på hell», for å beskrive partiet som tilsynelatende virker å være i fritt fall for tredje år på rad. Og spesielt etter at de gikk inn i regjering.

2,7 prosent

En meningsmåling utført av Norstat for NRK og Aftenposten denne uken viser at dersom det var kommunevalg nå, ville bare 2,7 prosent av velgerne stemt på Venstre. På spørsmål om hva de ville stemt dersom det var stortingsvalg, svarte bare 1,9 prosent Venstre.

«Det viser at vi er i en alvorlig situasjon for partiet», sa Skei Grande til NRK etter å ha blitt presentert for resultatene.

Det var nok derfor ikke helt tilfeldig at finansminister Siv Jensen slapp nyheten om at hennes departement stanser oljefondets investeringer i selskaper som driver med leting og produksjon av olje og gass.

Dette var jo en sak Venstre kunne skryte av at de hadde fått gjennom.

Skei Grande, som den siste siden har vært gjenstand for kritikk fra flere hold for måten hun leder partiet på, grep muligheten med åpne armer til å skryte av dagens nyhet fra regjeringskollega Jensen: «Det hadde ikke skjedd uten Venstre».

Forbehold

Men det er selvfølgelig et forbehold i denne seieren. Som flere utenlandske medier skrev etter at nyheten kom, det er en halv seier. For den gjelder ikke alle olje- og gasselskaper. Den gjelder ikke de som også har investeringer i fornybar energi, altså de fleste av de store internasjonale oljeselskapene.

Det vil dermed ramme 134, eller 20 prosent av oljeselskapene fondet har aksjer i.

Jeg spurte Elvestuen om det ikke var et paradoks at samtidig som Venstre har fått gjennom at oljefondet skal trekke seg ut av lete- og produksjonsselskaper, sitter de også i en regjering som deler ut rekordmange letelisenser. Han svarte ja, men viste fort til at ting tar tid og til Equinor som jobber for å finne nye løsninger.

Andre krefter

Det er kanskje her problemet ligger. Det gjelder ikke bare i olje- og klimapolitikken. Det gjelder også på andre områder. Selv om Venstre kan skilte med seire, vil det alltid være krefter i de andre partiene som drar i andre retninger.

Partileder Skei Grande ble likestillingsminister i den nye regjeringen, «ikke fordi noen skulle slippe å gå i Pride, men fordi vi hadde et ønske om det».

Da var det naturlig på kvinnedagen at hun snakket om Venstre-damene som har gått foran for å kjempe for kvinners rettigheter. Venstre vil gjøre hverdagen enklere for kvinner, sa Skei Grande.

Hun nevnte den tredelte foreldrepermisjonen, som ble innført i fjor. Men denne har ikke blitt en udelt suksess, tvert imot. Blant annet har flere Høyre-politikere tatt til orde for å endre denne ordningen. Denne seieren henger med andre ord i en tynn tråd.

Abort

De borgerlige partiene kom under regjeringsforhandlingene til enighet om stramme inn på kvinners rett til selvbestemt fosterreduksjon.

Både Skei Grande og andre Venstre-topper sa klart fra før forhandlingene om at det ikke var aktuelt med endringer i abortloven. Men så ble det slik likevel.

Venstre-lederen snakket om skoler, om grundere, omstilling og likeverd for alle. Og hun kom med et stikk til Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som hun mener vil «sette dieselbilen på tomgang og stenge grensene».

Men samtidig er Senterpartiet det partiet som går mest fram på NRKs måling, med 2,4 prosentpoeng til 12,8 prosent. Så det er tydelig at Venstres budskap ikke er like sterkt, spesielt i distriktene.

Syndebukk

Det er lett å peke på ledelsen og spesielt Skei Grande som syndebukken for den fallende oppslutningen. Det er det flere som har gjort i opptakten til landsmøtet, selv om det ikke er valg av ny partileder i år.

I opptakten til møtet på Hell har det handlet mye om maktkamp, og ikke politikk.

Abid Raja har svart unnvikende flere ganger på hvilket forhold han har til partilederen. Det førte til kritikk fra tidligere Venstre-nestleder Olaf Thommessen, som mente Raja og andre virket «mer opptatt av å profilere seg selv enn å sette partiet foran».

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sa i et intervju med TV2 at han mener velgerne ikke aner hva partiet står for lenger. Venstres statsråder snakker et språk folk ikke forstår, sa han.

Bygge lag

Det er vanlig at partier mister oppslutning når de sitter i regjering. Det har også Frp gjort og det gjorde også SV under den rødgrønne regjeringen. Fordi man kan ikke vente å få gjennomslag for alle sine egne saker. Men for Venstre er det krise nå.

Venstre har fått saker gjennom som de brenner for. Blant annet at det ikke blir konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen i denne perioden. Og de har stått hardt på for et forbud mot pelsdyrnæringen.

Men de er for dårlige til å kommunisere dette. I tillegg blir seirene dysset ned av stadig kritikk mot ledelsen fra andre innad i partiet. Hadde Venstre vært en bedrift, hadde både ledelsen og medlemmene blitt sendt på «teambuilding», for å lære å bygge lag.

«Jeg er helt sikker på at vi kommer til å vinne valget til høsten», var Skei Grandes siste ord i talen til landsmøtet. Men skal det skje, må det enten et lite mirakel til eller en total endring i hvordan partiet kommuniserer med velgerne på.