Venstre-bauta Odd Einar Dørum og statssekretær Sveinung Rotevatn i biedrakt? Ja, det skjedde på partiets landsmøte i Stjørdal i helgen. Og de var ikke de eneste som hadde kledd seg ut som bier.

«Om bier kunne stemme, så ville de stemt på et parti som er opptatt av å ta vare på det biologiske mangfoldet», står det på en pakke med blomstermiks jeg fikk utdelt av en annen «bie» under en lunsj.

Venstre er et parti for biene. Men de er også et parti for grundere, for klima, for Nysnø og for nerdete diskusjoner.

Prateparti

De liker å snakke i Venstre. De kan ha en lang diskusjon som handler om de er liberale eller sosialliberale. De snakker i en time om politikk i byene og på landet, uten at det er klart hva tema egentlig er. Når det nye prinsipprogrammet, som ikke skal være klart før neste år, skal diskuteres, blir det lange krangler om ordvalg.

Det er ikke i alle partier en diskusjon om partiets vedtekter ender opp som en diskusjon om demokrati, reformer og populisme i Europa.

Adresseavisens avtroppende politiske redaktør, Tone Sofie Aglen, beskrev Venstre som et nerdeparti, og det stemmer godt. Det er ingenting galt med å være litt nerdete, men det er ikke for alle.

Enkeltmennesker

Grunnlaget for Venstres politikk er 10 liberale prinsipper. Det handler om enkeltmenneskets frihet, og om at alle har ansvar for sine egne valg.

Det er partiets styrke, men også partiets svakhet. For når alle skal være frie individer, er det også vanskelig å bli enige. Det er ofte derfor diskusjonene varer og rekker, og det er ofte derfor de samme sakene diskuteres opp og i mente, år etter år.

I opptakten til landsmøtet denne helgen har mange av individene i Venstre vist at de er nettopp det. Til mange delgaters frustrasjon lanserte flere i partiet, blant annet Abid Raja og Guri Melby, seg selv som lederkandidater. Selv om det er et helt år til den diskusjonen i det hele tatt er aktuell.

Om dette handler om posisjonering eller om individualisme, eller et genuint ønske om å hjelpe partiet opp og fram, er vanskelig å svare på.

Men det som er sikkert er at denne maktkampen har tatt fokus bort fra politikken og sakene som ble diskutert og vedtatt på landsmøtet. Det var ikke bare Odd Einar Dørum som var sint på det.

Politikk

Men det ble faktisk vedtatt politikk på landsmøtet.

Et forslag om å ha landsmøter annenhvert år i stedet for hvert år ble vedtatt, til tross for Dørums advarsler om at dette vil svekke demokratiet.

Venstre gjorde også opprør mot regjeringen partiet selv er en del av, da de lørdag stemte å gå mot regjeringens forslag til digital grensekontroll. Dette forslaget ble sendt på høring i høst, og åpner for at etterretningstjenesten skal få lagre informasjon om all nettrafikk som krysser den norske grensen. Venstre tok dissens fra lovendringen i Garavolderklæringen, og sentrale Venstre-folk sa til NRK at de mener partiets stortingsrepresentanter bør stemme mot forslaget.

Og så fikk Rogaland Venstre gjennomslag for å gi partiets baby, fornybarfondet Nysnø, penger hvert år. Og for å inkludere en setning om næringslivets viktighet i prinsipprogrammet.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen arrangerte en digital vardebrenning i landsmøtesalen, til støtte for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

«Denne saken vinner vi», jublet Elvestuen.

Bilen på tomgang

Venstre liker ikke Senterpartiet. Ikke bare stjeler de partiets velgere i distriktene, Geir Pollestad våget seg også til å komme med kritikk av Venstres klimaminister da han sa «når jeg hører Ola Elvestuen på radioen får jeg lyst til å gå ut og starte bilen på tomgang».

«Nå er det game on Senterpartiet og game on Frp», sa Iselin Nybø fra talerstolen. Glemte hun et øyeblikk at Venstre sitter i regjering med sistnevnte parti?

«Venstre oppleves av og til som en liten lekk robåt. Og så klarer vi akkurat å redde oss i land», sa Arjo van Genderen fra Viken Venstre, da han holdt et av sine innlegg på landsmøtet.

Utrydningstruet

Det er nettopp dette som er det store prosjektet. Å prøve å tette denne robåten, sånn at den ikke synker for godt denne gangen.

Det er fint å tenke på biene. Det er bra å ta vare på biomangfoldet og å plante bievennlige blomster. Men akkurat nå er det ikke bare biene som er utrydningstruet, det er også venstrevelgerne. Og da hjelper det ikke om biene hadde stemt Venstre, hvis de kunne stemt.

Men tross den vanskelige veien framover, dårlig stemning var det ikke blant de som ennå er igjen i partiet. Det skal de ha.

De er klare til å kjempe for å tette båten og komme seg i land, igjen. Problemet er bare at ingen vet hvordan.