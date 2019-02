Om det er noe vår vestlige kultur forteller oss, er det at vi mennesker kontrollerer vår egen skjebne. Om vi gjør skolearbeidet vårt skikkelig, får vi gode karakterer. Om vi jobber hardt, får vi lønn som fortjent. Og om vi spiser sunt og trener, blir vi belønnet med god helse og et langt liv. Vi kan kalle det «som du sår, skal du høste»-ideologien. Vi kjenner den fra kristendommen, men den beskriver også et menneskesyn hvor individet med vett og forstand kan skape seg selv og sine omgivelser i eget bilde.

Det er mye positivt å si om det. «Som du sår, skal du høste»-tankegangen oppfordrer oss til å anstrenge oss, både praktisk og menneskelig. På sitt beste kan den få oss til å jobbe for det vi vil oppnå, oppføre oss bra mot andre mennesker og ta vare på oss selv og andre.

Vrangsiden

Men så-og-høste-tankegangen har også en vrangside. Den forteller oss implisitt at den som har høstet dårlig, nok har sådd tilsvarende.

Dårlige skoleresultater skyldes dårlig innsats, ikke manglende evner. Fattigdom skyldes at man ikke har jobbet hardt nok. Og sykdom skyldes dårlig livsstil og at man ikke er sterk og positiv – slik som de som er velsignet med god helse.

For hvis vi forventes å være herre over egen skjebne, blir vi også skyldige i den vanskjebnen som rammer oss.

Tapet av kontroll

For noen måneder siden rammet vanskjebnen meg, brått og fullstendig ut av det blå. Immunsystemet mitt angrep plutselig min egen kropp. I løpet av noen få uker gikk jeg fra å være en rimelig frisk 47-åring til å være alvorlig syk. Og jeg kommer ikke til å bli frisk igjen, selv om formen sannsynligvis blir bedre etter at den tøffeste behandlingen er over.

Noe av det som har vært vanskeligst, er det totale tapet av kontroll – det at kroppen bare begynner å herje med seg selv uten at jeg kan gjøre noe.

Frykten for å klandres

Da jeg først ble syk, tok det lang tid før jeg fortalte andre enn de aller nærmeste om det. Noe av det jeg fryktet var at jeg skulle bli klandret og mistenkeliggjort for selv å være skyld i elendigheten. Og det er ikke fritt for at det i enkelte tilfeller har skjedd.

Men som oftest er skyldspørsmålet bare antydet. Som når det spørres hva jeg skal gjøre med livsstilen nå. Nå må jeg vel begynne å trene? Spise sunnere? Bli avholdsmenneske?

Det kan virke som rimelige ting å lure på. Men det ligger også noe implisitt i slike spørsmål: Du har høstet et dårlig resultat, så nå er det på tide – om enn litt sent – å så sunnere. Og i det minste må du tenke positivt, ha trua og «kjempe», hva nå det betyr.

Uflaks

I mitt tilfelle har jeg en sjelden sykdom som rammer et sted mellom én per 100.000 og én per 250.000. Man vet ikke hvorfor den plutselig oppstår, og det er ingen forutgående tegn. Det er rett og slett forbannet uflaks.

Forbannet uflaks passer ikke i den kulturelle fortellingen om et proaktivt menneske med kontroll over egen skjebne og ikke minst egen helse. Allikevel er flaks og uflaks en langt større del av livet enn man skulle tro om man leser alle helseoppslagene om hvordan vi skal bli sunne ved å være slanke, veltrente og velge magre kjøttprodukter og spise våre fem om dagen.

Typer av uflaks

Det dukker av og til opp motstemmer mot «som du sår, skal du også høste»-ideologien, som da legen Ståle Fredriksen for noen år siden fikk en rekke medieoppslag ved å påpeke uflaksens rolle. Ifølge Fredriksen finnes det tre typer uflaks som rammer oss og gjør oss syke. Den første er gener og oppvekstmiljø, den andre ulykker og tilfeldigheter man rammes av, og den tredje «uvitenhetsuflaks» – at man gjør noe man ikke burde fordi man ikke vet bedre.

Kreftforskere ved det anerkjente Johns Hopkins-universitetet i USA har kommet til mye av det samme: Også flertallet av krefttilfeller skyldes uflaks. Det betyr ikke at livsstil ikke er viktig, men det er enda mer vi ikke har kontroll over.

Går det, så går det?

Jeg tror de fleste mener det godt når de spør en som er syk hva han eller hun nå skal gjøre med livsstilen, eller oppfordrer en til å tenke positivt, så går det nok bra. Allikevel kan det føles som en belastning. Ikke minst fordi man selv er vant til å tenke det samme, og å omstille seg til å tenke «går det, så går det» er ikke spesielt lett. Som en av legene på sykehuset svarte da jeg sa jeg bekymret meg for fremtiden: «Hvorfor bekymrer du deg? Det er jo uansett ikke noe du kan gjøre.»

Jeg vet ikke hva slags filosofi han soknet til, men jeg prøver å ta en bit av den til meg.

Hjelp

Å bli alvorlig syk er på en måte å havne i fritt fall i livet sitt. Ingenting kan lenger planlegges, og man blir plutselig avhengig av andre – av leger for å holde seg i live og av slekt og venner for praktisk og økonomisk støtte. Det er lett å føle seg som en belastning på omgivelsene.

Jeg er takknemlig for de mange som har vært snille, hjelpende og støttende. Jeg skulle bare ønske vi hadde en kulturelt bedre fortelling om hvordan vi ser på sykdom. At uflaksen var mer kjent og anerkjent. Kanskje ville det gjøre det lettere å håndtere den.