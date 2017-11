Nå vil vel en del mene at valentinsdagen slett ikke er en amerikansk oppfinnelse. Og det kan de ha til dels rett i. Valentinsdagen skal ha røtter i en romersk fruktbarhetsfest.

Til Norge kom den imidlertid helt klart i den moderne amerikanske innpakningen, og den var drevet av bedrifter som så sitt snitt til å øke omsetningen akkurat denne dagen. Fra 1993 skal de første valentinskortene og -bamsene ha dukket opp i norske butikker, mens Posten slo til med en stor valentinsdagkampanje to år senere for å få flere til å sende kort. Og dermed var vi i gang med blomsterhandling, restaurantbesøk, hjerteformede sjokolader, smykker og gaver av ymse slag.

Halloween-shopping

Halloween er også en skikk som har røtter tilbake til hedensk skikk og tro i Europa, men som i sin moderne form helt og holdent er adoptert fra USA. Og selv der er ikke skikken så veldig gammel, i hvert fall ikke i den formen hvor barn går fra dør til dør iført kostymer for å tigge om godterier mens de sier «Trick or treat», som har blitt oversatt til norsk som «Knask eller knep». Denne varianten ser ut til å ha etablert seg i årene etter annen verdenskrig.

Og i likhet med valentinsdagen er halloween en dag for kraftig forbruksvekst, også i Norge. For man skal ha masker og drakter, bygge halloweenhus, avholde fester, kjøpe enorme mengder godterier og gresskar og generelt investere i skummelheten.

Bare penger?

Den store forskjellen på valentinsdagen og halloween på den ene siden og Black Friday på den andre er at de to første har et innhold utenom selve pengebruken, mens den siste ikke har det. Det er lett å se at man kan importere en fest som halloween, fordi både voksne og barn setter pris på å kle seg ut, spise snop og oppleve noe som er litt skummelt, men mest gøy. Derfor er kanskje den råe kommersialiseringen greiere å overse.

Black Friday-importen er en smule mer snodig. For i USA er jo dagen knyttet til en høytid. Den har sin forhistorie. Og den har på mange måter i seg selv blitt en tradisjon og et ritual.

Thanksgiving

Black Friday er dagen som følger etter amerikanernes Thanksgiving, eller høsttakkefest, som faller på den fjerde torsdagen i november. I USA er den offisiell helligdag, de fleste tilbringer sammen med familien og med en overflod av mat og hygge. Amerikanerne liker å spore dagen tilbake til et måltid de første europeiske innvandrerne delte med medlemmer av urbefolkningen etter at den første avlingen i den nye verdenen var høstet. Historien er dårlig kildebelagt og beveger seg nok over i det mytiske.

Hvordan det nå enn er med opprinnelsen, er Thanksgiving en viktig høytid USA. Og det er den faste plasseringen på en torsdag som har gitt opphavet til fenomenet Black Friday.

Starten på julehandlingen

Bakgrunnen for at Black Friday ble etablert som en handledag med ekstra gode tilbud, ligger i at den er en vanlig dag klemt inn mellom en helligdag og en helg. Dermed var det mange som benyttet sjansen til en langhelg ved rett og slett ikke å møte opp på jobb denne dagen.

Denne ekstra «fridagen» falt også sammen med den amerikanske skikken om at julehandelen først startet etter Thanksgiving. Da åpnet gjerne kjøpesentrene ekstra tidlig, og juletilbudene hadde inntatt hyllene. Dette har igjen utviklet seg til at man gir til dels store rabatter til kundene på et utall produkter.

Ritualer

Siden mennesket er et dyr som higer etter å gjøre ting til tradisjon og ritualer, har også den amerikanske Black Friday utviklet seg til noe mer enn bare å handle billig. Det er slett ikke uvanlig at folk sover i telt utenfor de mest populære kjøpesentrene eller butikkene i påvente av Black Friday. Ja, noen ganger flytter hele familier midlertid ut på gaten.

For de største Black Friday-entusiastene har det årlige salget denne dagen fått et innhold som handler om tradisjon og å være sammen med familie og venner. I en dokumentarfilm fra 2009 kan vi følge amerikanere som snakker om hvor vanskelig det er å samle alle i familien, men akkurat denne dagen får de det til. Noen møter også opp bare fordi det er en tradisjon og de vil oppleve stemningen.

Den største handledagen

Black Friday har etablert seg raskt i Norge. Så sent som i 2009 skal det første kjøpesenteret ha innført denne spesielle tilbudsdagen, og året etter hev den første elektronikkjeden seg på. I fjor rapporterte Kampanje at det har blitt den største handledagen i året.

Om vi får den ritualiserte handlegalskapen som i USA, gjenstår å se. Black Friday er en dag helt uten tradisjoner her, men så klart elsker alle et godt tilbud, ikke minst når julegavene skal handles inn. Og Thanksgiving er ikke en tradisjon som like lett kan overføres til Europa.