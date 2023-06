Gratis buss er en seier for politikken!

GJESTEKOMMENTAR: 22. mai våknet vi opp til et aldri så lite politisk jord­skjelv i Stav­anger. Flertalls­partiene hadde bestemt seg for å inn­føre gratis kollektiv­transport for alle Stav­angers inn­byggere fra 1. juli.

I mai lanserte (f.v.) Paal Kloster (SV), Rune Askeland (MDG), ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og Frode Myrhol (FNB) gratis kollektiv­trafikk for innbyggere i Stavanger.

Trond Birkedal Skribent

Det går selvsagt an å kritisere vedtaket og bruken av de 200 millioner kronene, det finnes mange argumenter mot forslaget. Men at det i det hele tatt går an å vedta og innføre et såpass radikalt forslag uten lange diskusjoner eller noen forbehold, er forfriskende i den politiske debatten.

Jeg er sikker på at vi er mange som etter hvert er blitt nokså desillusjonert om hva politikerne faktisk greier å få til, det meste av lovnader kommer med forbehold og et langt perspektiv for når det skal skje. I Stavanger har politikerne gjort motsatt de siste fire årene.

Handlekraft

Det politiske flertallet – som består av Ap, Folkets parti FNB (FP), Rødt, SV, MDG og Sp, under ledelse av ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) – har hatt fire travle år. På løpende bånd har det innfridd valgløfte etter valgløfte, og det har gjort det interessant å følge med i stavangerpolitikken igjen.

Gratis SFO for førsteklassingene, gratis skolemat på en del skoler, økt andel heltidsstillinger, styrking av skole og eldreomsorg og en rekke andre saker vitner om et politisk flertall som har hatt ambisjoner – og dårlig tid.

Det er ikke alle sakene jeg nødvendigvis er enig i, og det er ikke sikkert jeg ville ha brukt pengene på samme måten. Dersom jeg var folkevalgt, hadde jeg helt sikkert gått inn for en utredning om hva man skal bruke 200 millioner kroner på om man ønsker å øke kollektivbruken i Stavanger. Det er den kjedelige måten å drive politikk på.

Men som partiuavhengig observatør av stavangerpolitikken, må jeg applaudere den enorme viljen ordføreren og hennes samarbeidspartier har vist når det gjelder å gjennomføre det de tror på. Jeg får tilbake troen på at politikere faktisk vil noe annet enn bare å administrere.

Det er helt klart at gratis SFO og skolemat betyr noe for innbyggerne. Det er også åpenbart at gratis kollektivtransport vil gjøre økonomien til en del av innbyggerne mer romslig. I bunn og grunn er det jo dette politikk handler om: Å prioritere og gjennomføre det man tror vil hjelpe innbyggerne.

Støre må våkne

Det forundrer meg at ordførerens partileder, statsminister Jonas Gahr Støre, ikke snakker om Stavanger på inn- og utpust. Jeg kan ikke tenke meg noen annen kommune, i hvert fall ingen annen storby, som er et bedre utstillingsvindu for Ap’s politikk og styringsevne. Her har partiet samlet så forskjellige partier som Folkets Parti (som ble etablert for å gjøre det billigere å kjøre bil) og MDG (som ble etablert blant annet for å få ned bilbruk), uten at politikken har blitt vannet ut eller farget grå.

Arbeiderpartiet har lokalt fremstått som et politisk verksted, i motsetning til partiet i regjering. Der Støres Ap har vært med Sp på mest mulig reverseringsvedtak, har Nordtuns Ap stort sett hatt blikket rettet fremover. Mens Støre tenker over hva han mener om gratis tannhelse, har Nordtun gjennomført det for utvalgte trengende her i Stavanger.

Skulle jeg gitt råd til Støre, så hadde det vært «look to Stavanger». Her har han håndfast bevis på at Ap både kan styre, og at de ikke er verken kjedelige eller grå, slik partiet nasjonalt blir oppfattet. I mange år var Trondheim Ap’s utstillingsvindu, nå er det utvilsomt Stavanger som bør ha den plassen.

Sover velgerne?

Som jeg har skrevet tidligere, virker det ikke som om velgerne i Stavanger er spesielt imponert over den politiske endringen som har skjedd i Stavanger de siste fire årene. Samtlige målinger siden valget varsler om et maktskifte, og at Høyres Sissel Knutsen Hegdal blir ordfører.

Det må være bittert for Ap og samarbeidspartiene å føle at de har levert over en lav sko, uten at de blir premiert av velgerne. De partiene som gikk til valg på maktskifte sist, fikk ikke flertall, de måtte ha med seg Sp og FNB, som ikke hadde flagget hvilken side de støttet. Kanskje velgerne ikke føler at flertallet har mandat til å gjennomføre alle disse politiske endringene?

Det blir spennende å se om Høyre og deres samarbeidspartnere greier å være like kreative og sultne som det sittende flertallet er når de får makten. Tør de å gjennomføre høyrepolitikk, slik de har hatt tradisjon for i Oslo, med blant annet konkurranseutsetting, fritt brukervalg og mer liberal byutviklingspolitikk, eller blir det fortsatt et forsiktig, grått administrativt Høyre i Stavanger, slik vi er vant med?

Jeg er glad for at vi har hatt fire år med det sittende flertallet. Det har revitalisert politikken, vist at det nytter å stå for noe og at det finnes politikere som virkelig vil gjennomføre endringer. Og de har vist at det faktisk er mulig å gjøre modige vedtak, som gratis kollektivtransport.

For meg personlig har det minimal betydning hvem som styrer Stavanger. Jeg blir i liten grad direkte påvirket av de politiske vedtakene, men jeg er begeistret for politikere som vil noe, og som har handlekraft.