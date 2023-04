Streiker som virker

GJESTEKOMMENTAR: Den vel­lykka streiken i privat sektor viser at streik er et våpen som bare er lada når økonomiske interesser som står på spill.

LO-leder Peggy Hessen på Nye SUS i Stavanger under den fire dager lange storstreiken.

Aslak Sira Myhre

For mer enn et tiår siden traff jeg den daværende nigerianske nasjonal­bibliotekaren på en lesekonferanse i Lagos. Vi møttes på scenen i et stort rom med duker og girlander, men nesten helt uten publikum. Det var første gang jeg var i Afrika, og jeg hadde lest meg opp på Nigerias kultur, historie, litteratur og politikk, uten at det hjalp meg synderlig. Faktisk var denne nasjonalbibliotekaren omtrent den eneste jeg fikk praktisert mine nyerverva kulturkunnskaper på, og stakkaren måtte høflig lide seg gjennom alle mine talepunkter og innøvde spørsmål om alt fra Chinua Achebes forfatterskap til etterdønningene av Biafra-krigen.

Realiteten

På denne tida var universitetslærere og professorer i streik, for høyere lønn og ikke minst for å få utbetalt lønna si regelmessig. Konflikten hadde vart lenge, og var den siste i en hel rekke streiker og arbeidskonflikter som hadde prega landet i mange år. Nigeria var etter frigjøringa et av landa i Afrika med det best utbygde utdanningssystemet, og den dag i dag utdanner nigerianske universitet hundrevis av leger som seinere fyller opp funksjoner i det amerikanske og britiske helsevesenet. Men da, og enda mer i dag, var det et utdanningssystem i fritt fall.

Jeg tok sjølsagt også opp streiken med min framtidige kollega, og han fnøs og avfeide de streikende som idioter. Reaksjonen overraska meg. En ting er at det for meg er like naturlig å støtte en streik som det er å spise og drikke og heie på Viking. At mannen med en så akademisk tittel som nasjonalbibliotekar ikke skulle være solidarisk med sine akademiker­kollegaers åpenbart rettferdige kamp, sjokkerte meg. På tross av all min innøvde kulturrelativisme og respekt, tok jeg mot til meg og spurte ham hva i alle dager han mente. Svaret har sittet limt til bevisstheten min siden.

«Denne streiken, som alle de andre lærer- og professor streikene vi har hatt de siste åra, er meningsløs», sa han. «Hvem bryr seg om at lærere streiker og skolene stenger? Ingen taper penger på det. Tapene treffer først det nigerianske samfunnet om tiår. De som rammes, er barn og unge som ikke får utdanning. De har ingen makt.» Jeg protesterte videre og sa noe om opinionen, og han fortsatte: «Ideen om at det går an å streike seg til bedre lønns- og arbeidsforhold på universiteter og skoler, baserer seg på en tanke om at de som eier skolene og universitetene, faktisk bryr seg om at de er åpne. Politikerne våre har ikke brydd seg om utdanning på mange år. For dem er streikene faktisk en fordel. De slipper å betale ut lønn til statsansatte og sparer penger. For deg som bor i et land med myndigheter som bryr seg om utdanning, er det annerledes, her er streiken en meningsløs øvelse.»

Den store forskjellen

Om lag dette sa han, og da jeg dro hjemover, tenkte jeg at han virkelig hadde rett. Forskjellen mellom en streik i offentlig sektor i Nigeria og Norge er enorm. Nå er jeg ikke like sikker. Forskjellen på nigerianske og norsk samfunn er fortsatt enorm, men logikken han pekte på gjør seg også gjeldende når arbeidsfolk streiker i Norge.

For et par uker siden gikk LO og YS ut i full streik. Det er så vidt jeg veit første gang i min levetid at LO og YS har gått til fullskala, nasjonal streik for å vinne et økonomisk krav i et landsdekkende oppgjør, – uten indre uenighet. Yngve Hågensen blei tvunget ut i en streik for tjue år siden, men dette var fagbevegelsen i sin fulle velde. Det tok fire dager før streiken var over. Fire dager fra NHO dreiv med sterk fordømmelse av kravene til de var innfridd.

Kontrasten til fjorårets lærerstreik og sjukepleiernes kamp for høyere lønn kunne knapt vært større. Lærerne streika først i to måneder uten at noen merka det, siden det var sommerferie, og noen uker og måneder ut i skoleåret blei streiken avslutta. Ikke fordi noen krav var innfridd, men fordi staten greip inn med tvungen lønnsnemnd. Noen måneder før blei sjukepleiernes krav om høyere lønn avvist på samme måte. Applaus og tvungen lønnsnemnd var belønninga til de hvit- og grønnkledde for innsatsen under pandemien. Imens hadde inflasjons- og strømpressa fylker, kommuner og staten sjøl spart penger i lønnsbudsjettene.

Allianser må til

Streik er ikke det siste virkemiddelet i en god debatt. Streiker avgjøres ikke av hvem som har mest rett, mest sympati eller de beste kommunikasjons­rådgiverne. Sjøl det å inneha samfunnskritiske funksjoner i utdanning og helsevesen fører ikke til at du vinner fram med en streik. Det leder til tvungen, statlig lønnsfastsettelse. Streik har alltid vært, og er åpenbart fortsatt, et økonomisk våpen. Gjennom å legge ned arbeidet kan arbeidsfolk ramme eierne, aksjonærene og alle andre som tjener penger på en virksomhet. Det som gjør vondt i lommeboka, vil markedet avslutte raskest mulig. Det var dette som blei synlig da LO og YS vant på alle fronter nå. Og det er mangelen på økonomisk makt som blir synlig når sjukepleiere og lærere streiker i evigheter uten at myndighetene beveger på seg, i Norge som i Nigeria.

Denne erfaringa bær være aller viktigst for de fagorganiserte i offentlig sektor i Norge. De trenger styrken til Fellesforbundet, Industri og Energi og de andre forbundene i privat sektor for å få gjennomslag. De trenger å bygge allianser med mennene med hjelm, ikke fortelle dem at det driver med er skadelig for land og miljø og helst burde vært avvikla.

