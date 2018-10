Statssekretær Atle Simonsen fra Fremskrittspartiet har tatt mål av seg til å være den mest oljevennlige politikeren i Norge. At dette ønsket i det store og hele gjør ham til et mikrofonstativ for landets mektigste næring later ikke til å bekymre ham nevneverdig. Men så er det jo sånn at våre folkevalgte også har som jobb å holde næringa i ørene. Det er forhåpentligvis ikke bare jeg som ser den potensielle konflikten her.

Norge står te kniss i drid, for å sitere visekunstneren Frank Tønnesen.

Ukul hånlatter

Bare dager etter at ungdomspartiet til Arbeiderpartiet vedtok å avvikle norsk oljevirksomhet innen 2035, som ikke er så lenge til som det kan høres ut som, la en av Statens mange melkekyr fram nok et knallsterkt resultat. De drastiske kostnadsreduksjonene i Equinor, kombinert med en sterk økning i oljeprisen siden kollapsen i 2014, gjør at Equinor vasser i kontanter.

Simonsen, og en rekke andre profilerte politikere, tok til Facebook og Twitter for å håne vedtaket i AUF. Det var ikke noe pent syn. Det er helt forståelig at unge (og eldre) er sterkt bekymret for hvordan den norske oljevirksomheten bidrar til utslipp av klimagasser. Og den er en pedagogisk utfordring av rang, den fortellingen som bransjen og regjeringen satser på, nemlig at gass og olje fra Norge er bra for klimaet fordi den erstatter mer forurensende kilder.

Enorme inntekter

Staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor. I 2016 fikk du og jeg dermed et utbytte på 11,4 milliarder kroner fra denne eierandelen. For 2018 ventes andelen å bli på 14,8 milliarder kroner, og i 2019 vil det øke igjen. Anslaget er på 16,6 milliarder kroner.

Olje- og gassvirksomheten smører og gjennomsyrer den norske velferdsstaten på en måte som gjør at den ikke enkelt kan erstattes.

Se på disse tallene:

I år vil oljeselskapene betale 119 milliarder kroner i skatt, samtidig som den norske statens direkte eierskap i lisensene, det såkalte direkte økonomiske engasjementet som administreres av det statlige selskapet Petoro, vil gi inntekter på 123 milliarder kroner. Det samlede økonomiske bidraget til statskassen fra olje- og gassvirksomheten i år vil ligge rundt 264 milliarder kroner. Til neste år vil bidraget øke ytterligere, til 286 milliarder kroner.

Oljesmurt budsjett

Oljefondet fikk en avkastning på 2,7 prosent, eller 174 milliarder kroner, i tredje kvartal. Fondets markedsverdi er nå på 8100 milliarder kroner. 231 milliarder såkalte oljekroner, eller 2,7 prosent av kapitalen i fondet, blir brukt i statsbudsjettet for 2019.

Mitt tips er at konklusjonen til slutt blir at ingenting kunne erstatte oljå.

Milliardene renner med andre inn for Olje-Norge både på den ene og den andre måten. Den norske velferdsstaten er avhengig av disse inntektene både til daglig drift og til å sette av penger i Oljefondet til framtidige utgifter. Ingen har så langt lansert noe mer enn luftige tanker, til dels ren ønsketenkning, om hva som skal komme i stedet for oljeinntektene.

Politisk tabu

Bortsett fra Miljøpartiet, SV og Rødt, som til sammen ikke har nok velgere til å kunne påvirke norsk politikk og som ikke kan sies å representere folkemeningen her til lands, er det ingen partier som snakker om å bremse eller - Gud forby - reversere - veksten. Norge er et ekstremt rikt land. Ville det være en katastrofe om vi ble litt mindre rike, om vi måtte jobbe litt hardere?

Slike tanker er foreløpig politisk tabu utenfor den nevnte kretsen av partier. Dermed vil debatten stå om hva som kan erstatte oljeinntektene og til og med kanskje overgå dem i betydning.

Mitt tips er at konklusjonen til slutt blir at ingenting kunne erstatte oljå.