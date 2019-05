Etter at Stavanger fikk dagens kommunegrenser i 1965 har byen vært styrt av en Høyre-ordfører i 44 av 54 år. På papiret ser det derfor ut til at Stavanger har vært en stabilt blå by og at velgerne i Stavanger foretrekker Høyre-politikk fremfor Ap-politikk.

Går man derimot bak partinavn og partifarge og ser på programmer, vedtatte budsjetter og reell politikk, finner man at det i realiteten ikke er mye som skiller Ap og Høyre i Stavanger, og det skyldes ikke at Ap har adoptert Høyre-politikk.

«Kommunist-Høyre»

Stavanger Høyre har alltid skilt seg ut fra Høyre i andre storbyer med å være pragmatiske og opptatt av styring i stedet for å markere tradisjonell Høyre-politikk.

Der Oslo Høyre gjør det til en fanesak å fjerne eiendomsskatten i Oslo, er Stavanger Høyre fornøyd med å dra inn 5. mest eiendomsskatt i landet. Når Høyres ordførerkandidater i Bergen og Oslo går ut og lover at alle nye sykehjem skal ut på anbud, er ikke Stavanger Høyres ordførerkandidat med på utspillet. Tvert imot stemte partiet nettopp for å slutte med konkurranseutsetting av renhold av skoler, renovasjon og vedlikehold av grøntområder. Det spøkes med at Østlands-Høyre kaller Rogaland Høyre for «Kommunist-Høyre»

Verken tidligere ordfører Leif Johan Sevland eller nåværende ordfører Christine Sagen Helgø har den tunge ideologiske ballasten med seg, og er ikke bundet av prinsipper eller veldig sterke og bastante meninger. Dette videreføres av dagens ordførerkandidat, John Peter Hernes, som har et mantra om at «velgerne foretrekker handlekraft framfor kranglekraft». Han har tidligere forklart Høyres suksess i Stavanger med at Høyre er opptatt av å finne løsninger og at de ikke bruker tid på å krangle, verken med andre partier eller internt. Han er også åpen for å samarbeide med Ap etter valget.

Høyre har i moderne tid styrt sammen med sentrumspartiene i Stavanger, disse har vært garantien for at Stavanger har hatt ordførere fra Høyre i så lang tid. I perioder har de i tillegg samarbeidet med Frp, som nå, eller med Ap, som var tilfellet fra 2003 til 2011. Denne troskapen og avhengigheten av sentrumspartiene preger selvsagt hvilken politikk som føres.

Dersom Høyre hadde et sterkt ønske om å konkurranseutsette mer, øke graden av fritt brukervalg eller å redusere eiendomsskatten, er det altså ikke sikkert at de hadde greid å få det til, da de er avhengige av en bred konstellasjon for å kunne styre. Men jeg er altså usikker på hvor mye de virkelig ønsker den type politikk, eller hvor mye de i det hele tatt bryr seg om politisk retning.

Høyre = Ap?

For Arbeiderpartiet i Stavanger må det være vanskelig å føre en opposisjonspolitikk til noen som i bunn og grunn fører den politikken de selv står for. Nå er ikke valgkampen begynt ennå, men mitt inntrykk er at Ap kommer til å fokusere på at de vil bruke litt mer penger på skole, barnehager og sykehjem enn det Høyre gjør. Det er så langt ikke kommet varsel om noen store ideologiske oppgjør eller typiske saker som er på høyre/venstre-aksen i politikken. Setter man seg ned med partiprogrammene ved siden av hverandre og bruker rød markeringstusj der de to partiene er enige, vil man bli overrasket over hvor røde begge programmene blir.

Et annet poeng er hvor mange som finner seg til rette i Høyre. Representanter som er innvalgt fra henholdsvis Ap og Frp og har brutt med sine egne partier midt i perioden, har raskt funnet en trygg havn i Høyre. Når man rommer både Frp-ere og Ap-folk er det ikke mye plass igjen til egen identitet.

Ernas forbilder?

Den politiske utviklingen til Høyre nasjonalt har også beveget seg inn på Aps banehalvdel. Høyre har endret arbeidslivspolitikken sin til å være mer lik Aps. De har tonet ned snakket om lavere skatter med en ideologisk begrunnelse (at folk skal bestemme over sine egne penger), og byttet det ut med en praktisk begrunnelse (at det skaper arbeidsplasser). Og man har gitt opp å holde igjen på offentlige utgifter slik vi så i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 14. mai. I sak etter sak beveger Høyre seg mot sentrum og det tradisjonelle sosialdemokratiet, også nasjonalt blir det stadig vanskeligere å se forskjell på Ap og Høyre.

Høyres nestleder Bent Høie er et ektefødt barn av det pragmatiske Rogaland Høyre, og det er ikke utenkelig at denne bakgrunnen har påvirket både Erna Solberg og Høyre på landsbasis. Når man i tillegg ser at velgerne premierer trygg styring fremfor tydelige politiske prioriteringer, er det nok lettere for resten av Høyre-Norge å følge Stavanger Høyre.

Velgerne i Stavanger synes ikke å bry seg om de store politiske skillelinjene og har gang på gang vist at de foretrekker politikere som er mer opptatt av å styre enn hvor styringen fører hen. Denne koden har Høyre knekt for lenge siden. Det er denne koden som gjør at det blir fire nye år med (H) bak navnet på stavangerordføreren.