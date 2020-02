Equinors klimaflørt

KOMMENTAR: Oljeselskapene kappes om å være best på klima og bærekraft for å tekkes investorer. Equinor vil være best i klassen, men det holder ikke med ord. De må nå begynne å innfri på sine ambisjoner.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor prøvde alt han kunne i London for å sjarmere investorer og analytikere. Foto: Jon Ingemundsen

«De er ferdige. Industrien er i dødsfasen», sa tv-kanalen CNBCs investeringsanalytiker, og programleder for «Mad Money», i forrige uke.

Han mener verden har vendt seg imot olje- og gassindustrien på samme måte som den vendte seg mot tobakksindustrien. Og det har skjedd ganske raskt.

Fra å være høyt i sky, og med store slagord for å framsnakke olje og gass, har det stilnet litt. Det er lenge siden noen har sagt at den siste som skal slukke lyset på norsk sokkel, ikke er født ennå.

Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen er på vei ut dørene i bransjeforeningen Norsk olje og gass. Og med ham forsvinner kanskje også retorikken som ikke lenger biter på verken unge eller de med penger å investere.

Utslipp

I London viste Equinor seg fram for investorer og analytikere på den årlige kapitalmarkedsdagen. Selskapet presenterte som ventet en plan for kutt i klimagassutslippene også i utlandet. I januar presenterte de planen for norsk sokkel.

Og Equinor gikk nå enda lenger enn selskapet tidligere har gjort. Ambisjonen er å redusere utslippene med 50 prosent innen 2050. Dette inkluderer også utslippene fra bruken av olje og gass, det som kalles scope 3.

Aftenbladet skrev tidligere i uken om vindkraftprosjektene Dungeon, Sheringham Shoal og Hywind på britisk sokkel, som har hatt en overraskende lønnsomhet de første årene i driftsfasen.

Ambisjonen er å bli ledende på fornybar energi.

Klimaflørten

Eldar Sætre snakket nesten utelukkende om klima. Det nytter nemlig ikke lenger å friste med mer olje og gass, selv om det er der de store pengene er.

En rekke investorer har sagt at de vil trekke seg ut av rene olje- og gasselskaper, inkludert Oljefondet. Det danske pensjonsfondet MP Pension solgte alle sine aksjer i ti av de største oljeselskapene i verden, inkludert Equinor. Dette gjør de fordi de mener den finansielle risikoen er for stor.

Analysebyrået IHS Markit utførte nylig en undersøkelse blant investorer som står bak totalt 98 milliarder dollar i energiinvesteringer. Den viste at så langt har investorer trukket seg ut av olje- og gasselskaper av økonomiske årsaker. Mens aksjemarkedene har vokst, har energiselskaper vært den sektoren som har gjort det dårligst det siste tiåret. Ifølge undersøkelsen vil klima og bærekraft spille en større og større rolle i hvor attraktiv industrien er for investorer.

Analytiker Roger Diwan fra IHS Markit sa at det framover vil være verdien av et selskaps egenkapital som vil gjelde. «Finansmarkeder har en tendens til å reagere i forkant av teknologiske endringer og begynne å prise dem inn,» sa han.

Larry Fink, adm. direktør i verdens største investeringsselskap, Blackrock, sendte i januar ut et brev til sjefene i selskaper de investerer i. Der skrev han at markedene hadde vært ganske trege med responsen på klimakrisen, men at verden nå står foran store endringer i hvor pengene blir investert: «Dette er ikke en krise som blir kortvarig, som finanskrisen eller sykliske svingninger. Det er en mer strukturell og langsiktig krise» [for oljeindustrien].

Forbrukermakt

Den samme holdningen finner vi også blant andre enn investorene. Holdninger i samfunnet og forbrukermakt har også en påvirkning på hvor investorer setter pengene sine.

I forrige uke sa det britiske mediehuset The Guardian at de vil slutte å la olje- og gasselskaper annonsere. Det gjelder også for søndagsutgaven av den britiske avisen, The Observer. De ønsker å redusere sitt klimafotavtrykk, og de vil skrive mer om klimakrisen.

The Guardian skriver mye om klima og understreket at beslutningen var tatt på bakgrunn av egne artikler om hvordan olje- og gasselskapers lobbyvirksomhet har satt tilbake kampen mot klimaendringer.

Her i Norge har Aftenposten fått massiv kritikk for en serie med annonse-podkaster fra Equinor. Oljeselskapet betalte i høst for å sende annonsørinnhold under merkevaren til avisens Forklart-seksjon. Men så langt har ingen norske medier sagt at de vil utelukke reklame for olje- og gasselskaper.

Avisen Natt og Dag deler hvert år ut prisen for «Årets Verste Stemme». Denne gis til en person eller gruppe som i kraft av sin deltagelse har senket nivået på den offentlige debatten.

Equinor var en av de tre nominerte for 2019. Grunnen var, ifølge avisen, at «Equinor bidrar til å legitimere de som mener klimakrisen er overdreven, ikke-eksisterende eller håndterbar. Eller de som mener det ikke er så skadelig å åpne nye oljefelt».

Dødsklokker?

En direkte sammenligning med tobakksindustrien er å trekke det litt langt. Men det er ingen tvil om at olje- og gasselskaper strever med å bevare omdømmet som risikofrie selskaper for framtiden.

Det er for tidlig å si at dødsklokkene ringer for olje og gass. Men når oljeselskapene nå kappes om å være best på ambisjoner om utslippskutt og klima, er det et tydelig tegn på at de selv ser at det ikke nytter å fortsette som før.

Konkurranse er bra, for det betyr at det faktisk kan skje noe. Det er ikke snakk om å sette en sluttdato, men om å innse at verden faktisk er i endring og å være med på denne endringen.

For å overleve må oljeselskapene fortsette å flørte med dem med mye penger. Da kan vi forvente at dette fortsetter.

Men for å kunne fortsette flørten, må Equinor nå innfri på ambisjonene slik at det ikke bare blir mer retorikk og tomme ord. Uten resultater vil forholdet glippe.

