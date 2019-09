Kommentar Sandnes: Fiendene MDG og FNB vinner, men taperne beholder makten

Etter at forhåndsstemmene, 8276 (22,3 prosent) av 59.128 mulige stemmer, er talt opp, fremstår MDG, SV, Rødt og i særlig stor grad, FNB, som valgets vinnere.

Den grønne og knallrøde fløyen ligger an til å få 6 representanter i kommunestyret, 4 flere enn nå.

FNB mener mye diametralt motsatt av de tre nevnte, men kommer som en vind og henter 5 mandat.

Det sier alt om hvordan velgerne også i Sandnes markerer sine standpunkt - på bekostning av de såkalt etablerte. Uredde Erlend Kristensen i MDG taler gjerne ordfører Wirak og varaordfører Borgli midt imot, det er det tydeligvis mange som setter pris på.

For koalisjonen som styrer byen, Ap, Frp og Sp ligger an til å miste nesten 17 prosent av stemmene i sum og taper 7 av 32 representanter i kommunestyret.

Likevel kommer partnerne tilbake med et tynt flertall, 25 av 49 representanter.

La det også være klart at det sannsynligvis vil skje visse endringer når de dagsferske stemmene er talt opp, men trenden er klar:

Arbeiderpartiet må tåle en betydelig tilbakegang. Det var egentlig ikke annet å vente etter enorme 35,9 prosent for fire år siden. Samtidig er det et signal om at byens velgere ikke svelger alt som kommer fra Ap-Wirak, Sp-Håland og Frp-Borgli.

Særlig varaordfører Borgli har sitt å stri med, for det kan ikke være mye tvil om at Frp har mistet store deler av troverdigheten i kampen mot bompenger.

FNB og Ellen Karin Moen jafser til seg, fra ingen til 5 om forhåndsstemmene blir valgresultatet.

Det samme ser for øvrig ut til å skje i Stavanger. Også der går FNB kraftig frem.

Ap og Frp har fått noen stikksår, ingen tvil om det, samtidig er jeg mer forundret over oppslutningen om Senterpartiet.

Bare noen tideler fram fra 2015, nok til et ekstra mandat, men 3 i kommunestyret er langt fra det partiet håper på i Nye Sandnes som også innbefatter jordbrukskommunen Forsand.

Det er ingen grunn til å konkludere, men i skrivende stund og med vel 22 prosent av stemmene talt opp, må SP heve seg kraftig for å si seg tilfreds.

Tilfreds er garantert ikke et ord som passer hos tidligere partnere Høyre, KrF og Venstre. Høyre holder stillingen og får 8 som i dag. Det er ikke godt nok.

Venstre dupper som spådd ned til 1, mens KrF må kjenne det langt inn i sjela viss resultatet blir minus 2 og bare 3 i kommunestyret.

Pensjonistpartiet ser for øvrig ut til å gjøre come back med 1 representant. Tidligere har støtten gått til koalisjonen. Se ikke bort fra at det skjer nå også. I så fall et lite pusterom for Wirak.

Alt ligger til rette for at han skal få sin tredje periode i ordførerstolen.