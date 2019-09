Kommentar Sandnes: Wirak og Ap kraftig såret uten at Høyre tjente noe som helst på det

18 minutter etter midnatt var opptellingen i Sandnes unnagjort. Som etter at forhåndsstemmene ble offentliggjort klokken 21.00 på valgkvelden, framstår MDG, SV, Rødt og i særlig stor grad Folkaksjonen nei til mer bompenger, FNB, som valgets vinnere.

Ap og Frp tapte

Arbeiderpartiet og Frp er de store taperne.

Ap mister nesten 11 prosentpoeng oppslutning. Det er dramatisk selv om ordfører Stanley Wirak og hans lag av røde roser måler seg mot eksepsjonelle 35,9 prosent for fire år siden.

Posisjonen, Ap, Frp og Sp, mister rundt 14 prosentpoeng av stemmene i sum og taper 7 av 32 representanter i kommunestyret.

Likevel kommer partnerne tilbake med et tynt flertall, 25 av 49 representanter.

Trenden er klar

Trenden er tydelig: Byens velgere svelger ikke alt som kommer fra Ap-Wirak, Sp-Håland og Frp-Borgli.

Varaordfører Pål Morten Borgli må innse at partiet taper 5,3 prosentpoeng og tre mandat. Det kan Borgli i noen grad skylde på kaosregjeringen Solberg der partiet han stelt seg slik velgerne har mistet troen på Frp i kampen mot bompenger.

FNB har på kort tid overtatt den posisjonen. Det samme skjedde i Stavanger.

I Sandnes jafser FNB og Ellen Karin Moen til seg 5 representanter i kommunestyret og blir fjerde størst.

Forunderlig svakt av Sp

Sp er blant flere som må stille bak, og det forundrer meg.

Oppslutningen om Senterpartiet øker rett nok med 2,2 prosentpoeng, men bare til 7 prosent. Det er lite i landets sjuende største landbrukskommune som i tillegg har fått med rurale Forsand.

Partiet er det eneste som går frem av koalisjonspartneren, fra 2 til 3 i kommunestyret.

Jeg kan ikke tenke meg at toppkandidat Martin S. Håland er tilfreds med det, særlig ikke når naboene i Klepp, Time og Hå, fikk det løftet meningsmålingene ellers i landet hadde lovet.

Tilfreds er heller ikke ordet som passer hos Høyre etter dette oppgjøret. Til tross for at Ap fikk et sår om ikke banesår, og mistet en tredjedel av velgerne, viste de ikke noe sug etter det tidligere ordførerpartiet og nå største oppsisjonspartiet.

Høyre ble halvvert ved valget i 2015 og gjorde det bare marginalt bedre nå. Det bør være er varsku om at noe er alvorlig galt.

Ordførerkandidat Inger Klippens syrlige omtale av Frps toppkandidat Pål Morten Borgli seint valgnatten, gjør ikke avstanden mellom to mulige partnere mindre enn den var på forhånd. Og den var stor.

Høyre trenger ekstern hjelp

Dersom Høyre vil tilbake i posisjon, er mitt råd at de skaffer seg hjelp utenfor egne rekker. Intern kos med misnøye (kmm) i åtte år, har i alle fall ikke gitt resultater.

For et styringsparti av Høyres dimensjon vil målet naturligvis alltid være å ha hånda på rattet, eller i alle fall å sitte i den fremste bilen. Det er bare mulig ved å bygge allianser og unngå konfrontasjoner for konfrontasjonens skyld.

De små har markert seg

Det behøver ikke Sandnes-valgets vinnere tenke på et eneste øyeblikk.

De vet alle at de i beste fall blir en liten del av et flertall. For MDG, SV, Rødt og FNB handler det om å støye mest mulig for bli sett og hørt. Denne gangen klarte de det.

Den grønne og knallrøde fløyen, MDG, SV og Rødt, får 6 representanter i kommunestyret, 4 flere enn nå.

FNB mener mye diametralt motsatt av de tre nevnte, men kommer som en vind og henter 5 mandat.

Polarisering på bekostning av de etablerte

Det sier alt om hvordan velgerne også i Sandnes markerte sine standpunkt - på bekostning av de såkalt etablerte.

Uredde Erlend Kristensen i MDG taler gjerne ordfører Wirak og varaordfører Borgli midt imot. Det er det tydeligvis mange som setter pris på.

SV og Heidi Bjerga har også gitt tydelig beskjed om at nok er nok, at SV aldri mer skal samarbeide med Frp. Partiet fikk betalt.

Skikkelige KrF og Venstre har ikke hamret og jamret, men lir først og fremst av moderpartienes deltakelse i regjeringen. Venstre dupper som spådd ned til 1, mens KrF kjenne det langt inn i sjela når 5 blir til 4.

Du skal ikke lenger tilbake enn til 90-tallet da Geir Mykletun var den siste ordføreren fra KrF som i flere tiår alternerte om toppvervet med Høyre.

Nå tyder alt på Stanley Wirak får sin tredje periode i ordførerstolen.