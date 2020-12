Tenn lys! sa Bent. Og det ble lys!

KOMMENTAR: Når du mest av alt lengter etter å henge i en mørk bar og bli spyttet litt i øret, hjelper det litt å ta julepyntingen til nye høyder.

Du har muligens ikke lagt merke til at du mangler dem – men blir det egentlig jul uten lysende pingviner? Foto: Privat

– Vi går «all in» med julebelysningen i år. Legg merke til pingvinene på bordet, samt diverse neonlysende dyr plassert rundt i hagen, melder min søster.

Jeg leter desperat etter adventsstaken da jeg mottar oppdateringen fra juleforberedelsene i Bergen. Mens jeg kaver mellom eskene, kjenner jeg på en stadig mer påtrengende lengsel etter å avslutte flyttesjauen vår med skikkelig julefest.

Jeg har det litt som stortingsrepresentant Margret Hagerup. Hun sa nylig til NRK Rogaland at hun faktisk savner å stå tett i en bar og bli spyttet litt øret av noen som lener seg mot henne for å fortelle noe.

Multicolor på garasjen

Men fjonge førjulsfester i trange barer forblir en fjern drøm.

Da hjelper det med bildene fra Bergen som tikker inn på mobilen. På min søsters veranda danser lysende pingviner på det som ser ut som en speilblank isbane. Rundt rekkverket blinker tusen, hengende julelys.

Hengelys og isdans i Bergen. Foto: Privat

Jeg skjønner at de har mye dødtid der oppe. Julegrøter og nissefester er avlyst. Det tradisjonsrike julebordet i sjakk-klubben til min svoger gikk fløyten, og niesene mine må se langt etter nissefotball og juleball.

Ikke rart de velger å pimpe opp huset.

Nå henger også søster nummer to seg med i søster-chatten på Messenger. Hun opplyser at også de «stepper up gamet» dette året. Der er det snakk om hjemmelaget dørkrans, lyslenke på terrassen og nytt lystre.

– Ungene liker de dansende pingvinene, skriver hun, og lurer på om den nyinnkjøpte, finslige lyspynten hennes bør akkompagneres med et par fugler fra Antarktis.

– Han har kjøpt dem på Biltema, opplyser storesøster i Bergen.

Mellom linjene aner jeg en ørliten misnøye med svogers impulshandel. Det kommer for en dag at han har dekorert hagen med lysende isbjørn og snømann også.

Vi går glipp av mye julekos dette året. Derfor gjør mange som mine søstre: Pimper opp hus og hage! Foto: Privat

Når det er som mørkest, hjelper det litt på humøret med ekstra pynt, eller? Foto: Privat

– Og garasjen har fått «multicolor». Tenåringsjentene er litt redde for signaleffekten i nabolaget, kommer det fra Bergen.

Søster nummer to svarer med måpende emojier.

Men også hun lar seg rive med i år. Det popper stadig opp nye lysinstallasjoner i nabolaget. Det gjelder å henge seg på, forklarer hun.

– Tenn lys, sa Bent, og det ble lys

2020 er det året vi gjør som vi blir fortalt. Vi bruker munnbind på bussen og holder oss mye hjemme. Vi begrenser antallet gjester og avlyser de kjæreste førjulstradisjoner.

Nesten alt vi har gledet oss til, må vente til neste jul.

Derfor er det lett å omfavne den siste oppfordringen fra helseminister Bent Høie. På en pressekonferanse 24. november kom det fram at han har merket seg at mange pynter litt tidligere til jul i år.

– Jeg synes vi må gjøre mer av dette i tiden framover. Heng opp ei stjerne eller et hjerte i vinduet. Gjør noe som hjelper deg selv og andre gjennom en mørk måned, sa Høie.

Folk har tatt oppfordringen på alvor.

Herlig eller harry?

En av dem som har pyntet, er Høyre-politiker i Stavanger Ingebjørg Storeide Folgerø. I hagen hennes står et lite tre med flerfargede, lysende stjerner,

– Harry eller herlig? spør hun på Facebook.

Responsen lar ikke vente på seg. Blodharry, mener noen. Andre synes alt er lov i år.

Slik så det ut i Nyvollsvingen i Randaberg for noen år siden. Foto: Fredrik Refvem

Er du blant dem som rynker du på nesen av naboens lysende reinsdyrslede? Blir du flau av din utkåredes jule-pingviner?

Det er det ingen grunn til.

– Gi blaffen og finn frem hvert eneste lys du har, for i år trenger vi dem virkelig, sier nemlig psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bang Nes i et intervju med NRK.

Hun mener det å tenne lys er et godt hyggeknep som gir oss et pauserom.

– Vi trenger lys! Det virker positivt på oss og er en enkel måte å skape hverdagsglede på. Hvis alle henger opp julelysene nå, viser vi at vi venter på den koronafrie tiden, sier forskeren.

Peiskos og julekalender

I jobb-kohorten min gjør vi som denne karen: Pimper opp til jul, enten med julegenser eller julehodeplagg. Stadig høres bjelleklang fra et gevir. Foto: Geert Vanden Wijngaert, AP/NTB

I min lille jobb-kohort tar vi forskeren på ramme alvor. Apple-peisen på tv-en ble tent siste uka i november. Den brenner og knitrer hele dagen. Åpningen av dagens kalendergave samler oss i lunsjen, og vi har innført julegenser/julehodeplagg-fredag.

Henter noen seg en kopp kaffe, lyder bjelleklangen fra spaserende gevir.

Også venner forteller at de pøser på for å komme i julemodus. Noen kjører gløgg og julefilm hver kveld, andre bruker uvanlig mye på julekalendre:

– 2500 kroner! I løpet av 20 år har jeg gått gradene fra politisk korrekt, billig, gjennomtenkt og nøkternt – via desperat kreativ og hjemmelaget – til «all in» dyrt og maksimalistisk, innhyllet i desperat koronahyggemodus. Galskap! melder en venninne.

Plutselig er de to sjokoladekalendrene jeg kjøpte for 250 kroner stykket beskjedne.

God førjulstid, folkens! Kjør på med lys og varme!