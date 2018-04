Den er grønn, myk og helt hjemmelaget. Hver kveld i påsken klirret pinnene liflig. Nå og da tittet jeg opp for å få med meg siste utvikling i mordmysteriet på TV-skjermen.

16 dager tok det før pinnene falt til ro og genseren ble tredd over hodet. For en lykke! Det er om lag 20 år siden sist jeg strikket et plagg til meg selv.

Jeg har høstet skryt og beundring av de nærmeste. Svigermor, med rekorden på 12 dager, er imponert.

I hele Skandinavia strikker kvinner, og sikkert noen menn, den samme genseren som meg: en Instagram-hit, altså.

Da genseren var ferdig, bare måtte jeg henge den på en kleshenger og ta et bilde. Skulle jeg poste det på Facebook? Vise den fram til hundrevis av «venner» som sikkert aldri har tatt i en strikkepinne? Håpe på «likes» og ros?

Personlige bragder kan støye

Alskens bilder av andres bragder i sosiale medier kan være forstyrrende støy i feeden, syns jeg. Fornuften tilsier derfor at jeg må holde tilbake mitt strikke-spam.

Jonas Haarr Friestad

Men neste dag havner genseren på Face likevel. Jeg blir nemlig medlem i en lukket gruppe for kvinner, og sikkert noen menn, som strikker etter nøyaktig det samme genser-mønsteret som jeg. Gruppen har 5000 medlemmer!

– Spændende garnvalg!

– Så fin! hvor mange nøster brukte du?

– Flot farve og arbejde.

Umiddelbar respons. Fra dansker og nordmenn. Snart utvikler tråden seg til å handle om raglan-økning, vendinger, vasking og damping, uønskede hull og nye teknikker.

Skjermdump fra Facebook

Jeg har ikke tid til å gå i strikke-forening, men har altså mulighet til å spørre 5000 kvinner, og sikkert noen menn, når jeg står fast med pinnene.

Mye bra, altså, med SoMe

Forum for folk med felles interesser har eksistert på internett i årevis. Med Facebooks brukervennlighet er slike nettverk ikke lenger forbeholdt noen få - men de store massene.

Det et finnes grupper for rosemalere, metalldetektor-søkere, ølbryggere, rhododendron-entusiaster og Fortnite-gamere. Også samlere, på jakt etter et helt spesielt eggeglass, eller en sjelden fløtemugge, finner hverandre på Face.

Trenger jeg strikkehjelp, er Facebook-strikkerne raskt på pletten. Det samme gjelder nok for den som får trøbbel med metalldetektoren eller trenger gjødsel-tips for rhododenronen.

Får fart på pengene

Mediet har vist seg effektivt på mange andre vis også. Forrige uke skrev en kjenning at han hadde lyst å kjøpe sykkel til en gutt i nabolaget. «Som den sentimentale rakkaren jeg er, vil jeg gjerne hjelpe denne gutten», skrev han på Face, og lurte på om noen ville bidra med en slant på vipps.

To timer senere postet han bilde av sykkelen: «Takk, dere vet hvem dere er.» Det er jo til å bli rørt av!

Det er ikke første gang Facebook bidrar til effektiv innsamling. Da forhenværende justisminister Sylvi Listhaug druknet i blomster som følge av sin avgang, oppfordret en protestgruppe folk til å donere penger til Leger uten grenser. Det kom inn 16,7 millioner kroner.

I hardt vær

Samtidig som folk får råd om sine hobbyer - eller donerer til gode formål - er Facebook i hardt vær om dagen.

Analyseselskapet Cambridge Analytica har samlet informasjon gjennom Facebook-brukere, og skal ha solgt materialet til blant andre Donalds Trumps valgkampstab. The New York Times og The Observer har avdekket at Cambridge Analytica skal ha samlet inn personopplysninger om opptil 50 millioner Facebook-brukere. Informasjon brukt til å påvirke velgernes valg.

I kjølvannet av avsløringene får vi nye advarsler om hvordan vi skal oppføre oss i sosial medier. Vi må tenke over hva vi liker, deler, kommenterer og forteller - fordi dette i sum kan si mye om hvem vi er.

Vi har også lært at vi skal spørre før vi deler bilder av andre og være varsomme med bilder av ungene. Bilder vi deler må tåle forsiden av VG eller å bli vist til bestemor eller en framtidig arbeidsgiver.

Camilla Bjørheim

Det tryggeste er muligens å holde seg unna Facebook? Vi vet jo at annonsører målretter reklamen sin. Foreløpig har jeg sett lite til garn-annonser, men de kommer nok.

Og hva med politisk propaganda? Sitter det noen akkurat nå og beregner sannsynligheten for at de som strikker samtidig som de «liker» sauer og drikker melk, er potensielle Sp-velgere?

Melde meg ut?

Jeg kan selvsagt forlate Facebook (og strikkegjengen min). Spørsmålet er om det hjelper, så lenge de andre gigantene, Google, Apple og Amazon, vet hvor jeg er, hvem jeg er og hva jeg leser. I tillegg vet Norgesgruppen hva jeg handler, Spotify hva jeg lytter til og Runkeeper hvor jeg løper.

NTB Scanpix

– Alternativt kan du gå tilbake til Nokia 3210, foreslår en venn.

Helt uaktuelt. Jeg kommer ikke langt uten Kolumbus- eller NSB-appen. Barnehagen snakker jeg med via mobilen. Jeg betaler regninger, vippser og skrur på varmen på hytta med mobilen. Så hva gjør jeg?

– Løft på panseret, sier min venn.

Akkurat som sjåfører aldri løfter på panseret, mener hun mobilbrukere sjelden leser personverninnstillingene, noe som er ekstra aktuelt nå som EUs nye personvernregler, GDPR, er like om hjørnet. GDPR skal gi oss bedre personvern, og nye regler for brukerdata, informasjon og samtykke.

Trolig har Facebook allerede bedt deg om å akseptere nye innstillinger. Kanskje aksepterte du uten å lese?

Vi kan ikke stoppe all informasjon som finnes om oss der ute. Men litt kan vi alle gjøre. I kveld skal jeg sette meg inn i personverninnstillingene på Facebook. Det jeg ikke skjønner, skal jeg google.

Etterpå skal jeg poste et bilde av det nye strikketøyet. Lurer på om strikkeklubben liker rosa?