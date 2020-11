Valget i USA er ikke over, og Joe Biden kan fortsatt tape

GJESTEKOMMENTAR: Med flertall i Senatet kan Mitch McConnell og republikanerne gi Joe Biden en mur av kompakt motstand

Påtroppende president Joe Biden (t.h.) i 2015, da han som visepresident tok republikaneren Mitch McConnell i ed som majoritetsleder i Senatet. Spørsmålet er om disse to eldre gubbene kan bli litt kreative sammen på sine gamle dager. Det vil USA trenge. McConnels kone, Elaine Chao (i midten), har sittet i regjeringene til både begge Bush-ene og Donald Trump. Foto: Susan Walsh, AP/NTB

Gunnar Grendstad Statsviter, professor ved Universitetet i Bergen

Alle som trodde demokraten Joe Biden vant valget i USA 3. november, og at opptellingen i verste fall ville ta noen uker, tok feil. Vinneren av valget heter Mitch McConnell, og siste valgdag kommer 5. januar neste år.

OK, rett skal være rett. Joe Biden med makkeren Kamala Harris vant presidentvalget med over 78 millioner stemmer over president Trumps 73 millioner stemmer. Valgdeltakelsen på 65 prosent var en ny hundreårsrekord. I motsetning til 2016, da Trump halte i land seieren i valgmannskollegiet med færre stemmer enn motstanderen Hillary Clinton, smilte valggudene denne gang til Biden og ga ham klart flertall i valgmannskollegiet.

Selv om velgerne nå har gitt Trump sparken som president, viser Trump sitt sanne, udemokratiske sinnelag. Han utfordrer valgresultatene i delstatene med trassige og grunnløse rettssaker der hans bønn om pengehjelp fra tilhengere ikke primært skal gå til å finansiere rettssakene, men til å styrke ham politisk. Samtidig stikker han kjepper i hjulene på det store statsmaskineriet som skal rekalibreres for Biden-administrasjon når den nye presidenten sverges inn 20. januar.

Vil holde hardt

Men hvordan kan den republikanske senatoren Mitch McConnell fra Kentucky likevel ha vunnet valget?

I november i fjor var den sterke økonomien i USA en god budbringer for en valgseier til Trump. Men koronapandemien og økonomiske problemer utover 2020 svekket Trumps sjanser til gjenvalg. I månedene før valget mente ekspertene at Biden kom til å vinne. Det var korrekt. De mente også at demokratene kunne øke sitt flertall i Representantenes hus i Kongressen. Det var ikke korrekt. Demokratene beholder flertallet, men tapte flere seter til republikanerne. Og ekspertene ga demokratene også gode sjanser til å vinne flertall i Senatet, Kongressens andre kammer. Men det kommer nå til å holde veldig hardt.

Georgia on my mind

Delstaten Georgia var i lang tid et godt eksempel på de historiske trekkene som sosiologen John Shelton Reed fant blant den hvite befolkningen i de amerikanske sørstatene: stedsbunden, religiøs og med en forherligelse av vold. I de siste tiårene har delstaten blitt mer mangfoldig og mer urban. Georgia er ikke lenger en konservativ bastion.

I guvernørvalget for to år siden vant republikaneren Brian Kemp over demokraten Stacey Abrams med en margin på drøyt én prosent av de avlagte stemmene. Det var en pinlig knapp margin for en hvit, konservativ mann over en svart, liberal kvinne. Og så skal vi heller ikke glemme det pinlige faktum at Kemp hadde god kontroll på valgavviklingen: som delstatens innenriksminister («secretary of state») hadde han ansvaret for valget han selv deltok i.

Stacey Abrams kastet ikke bort tiden. Hennes velgermobilisering gjennom The New Georgia Project var en viktig årsak til at en demokratisk presidentkandidat vant Georgia for første gang på 28 år. Underveis var hun blant finalistene som Bidens visepresidentkandidat.

Men i Georgia var Bidens seiersmargin så liten at Brad Raffensperger, delstatens innenriksminister, bestemte at alle fem millioner stemmesedler skal kontrolleres for hånd. Selv om sjansen er liten for at omtellingen vil snu resultatet, har det likevel ingen betydning. Biden blir president uten Georgia.

I Georgia er kravet at en valgvinner må ha mer enn 50 prosent av stemme. Det skjedde ikke i noen av delstatens to senatsvalg. Georgia holder et ekstra valg for å erstatte den midlertidige plassen etter senator Johnny Isakson, som trakk seg i fjor. Valgomgangene for de to siste plassene i senatet finner sted 5. januar neste år.

Her er dramatikken

Akkurat nå har republikanerne en 50–48 ledelse i Senatet. Dersom demokratene vinner begge senatsvalgene i Georgia, vil Senatet bli delt på midten 50–50. Da er tiden inne for Kamala Harris: Grunnloven gir visepresidenten dirigentrollen i Senatet og den avgjørende stemmen ved stemmelikhet. Et flertall i Senatet kan åpne dørene for Bidens prioriteringer og lover også godt for godkjenningen av liberale føderale dommere.

Dersom republikanerne bare vinner én av de to plassene i Georgia, noe som er meget sannsynlig, beholder republikanerne flertallet – og Mitch McConnell har vunnet valget. McConnell har vært senator fra Kentucky i 36 år og ble i november gjenvalgt for en syvende seksårsperiode. Han vil fortsette som skarp majoritetsleder.

McConnells største politiske trofé var å nekte president Obama en nominasjon til USAs høyesterett i 2016. McConnell nektet blankt å slippe Merrick Garland fram til en godkjenning i Senatet. Med fortsatt flertall der kan McConnell og republikanerne gi Biden en mur av kompakt motstand.

Det finnes likevel håp om gode løsninger. Historien viser at samarbeid er nøkkelen, og at kompromisser er mulig på tvers av tydelige politiske motsetninger, selv i disse polariserte tider. Og vi kan også håpe at den menneskelige faktoren kan få Biden og McConnell til å sette seg til forhandlingsbordet. De kjenner hverandre godt etter 24 år sammen i Senatet. Og de har klart å komme fram til enighet i vanskelige saker tidligere.

