Vi bør minnast om Nav-skandalen

KOMMENTAR: Mens to store rettsskandalar rullar over oss, minner VG oss om ein tredje: Nav-skandalen. Der sprang vi også lenge og lett i flokk, politikarar, politi, byråkratar, rettsvesen og presse.

Dåverande arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch under pressekonferansen då Nav-skandalen sprakk. Ingen av dei gjekk av.

Denne veka kunne VG fortelja om ein rapport som slo fast at det ikkje var lov å nekta folk trygd viss dei tok ein tur ut av Norge. Slik Nav i årevis før og etter straffa folk for å gjera. Meeen… i tillegg og likevel meinte rapportskrivarane at ein måtte kunna tolka dette litt slik ein sjølv ville, som regjerande makt i eige land. For det var det oppdraget dei fekk frå regjeringa Solberg i 2014: Finn ut korleis ein kan koma rundt den der irriterande hovudregelen om fri bevegelse i EU- og EØS-land. Rapporten har den same regjeringa insistert på å halda hemmeleg. Også etter at Nav-skandalen sprakk.

Historia

Det var ikkje første gongen norske politikarar fekk klar beskjed om at dette ikkje går, og det var slett ikkje første gongen dei likevel prøvde å finna måtar å bøya lovverket nok til at norsk praksis kunne koma seg rundt, likevel.

I 2011 kom den første rapporten frå Brochmann-utvalet, mest kjend for å ha gjort det stovereint å rekna på kor mykje ein innvandrar kostar. Dei brukte også mykje tid på å finna ut om ein kunne unngå at trygdeytingar forsvann ut av landet. Svaret dei fekk frå ekspertise på EU-rett var eintydig: Retten til likebehandling, uansett kor du er i den indre marknaden, står sterkt. Det nasjonale handlingsrommet er nært null.

I 2012 tok Frp-leiar Siv Jensen til orde for å endra EØS-reglane for å hindra eksport av kontantstøtte og andre ytingar. Brochmann gjekk ut og åtvara – det går ikkje. Stoltenberg II-regjeringa, som då sat med makta, sjekka også om det fanst opningar for å endra dette, men såg fort at det ikkje gjekk. Den første Solberg-regjeringa varsla at dei ville setja grenser for trygdeeksport i Sundvolden-plattforma i 2013. Og i 2014, veit vi i dag, undersøkte dei dette nærmare, sånn seg imellom, i regjeringa.

Vilje til diskriminering

Det kinkige, syntest den arbeidsgruppa, var at det ikkje gjekk å diskriminera og hindra berre dei ein ville hindra i å ta imot trygd på feil side av den norske grensa. Altså utlendingar, EØS-borgarar, som jobba og betalte skatt i Norge.

Så seint som vinteren 2018 drøfta Stortinget ei melding frå regjeringa om trygdeeksport, og ein samla arbeids- og sosialkomité slutta seg til «regjeringas målsetting om å redusere eksporten av norske velferdsytingar». Alle parti på Stortinget såg altså negativt på dette.

Gjennom fleire år hadde varsel på varsel kome om at den norske tolkinga var på ville vegar. Likevel fortsette Nav å senda folk i fengsel for å ha reist til utlandet mens dei tok imot sjukepengar eller arbeidsavklaringspengar.

Sjølv då Trygderetten oppdaga feiltolkinga, og i 2017 begynte å senda saker tilbake til Nav, fortsette det. I to år til.

Trykket

Kvifor så stort politisk trykk på dette? Var den stor, denne eksporten? Kunne den truga velferdsstaten og tilliten til at skattepengane våre blir fordelt på ein rimeleg måte?

Nei. Den såkalla trygdeeksporten var ingen slik trussel. Men alt snakket om den, var det.

I 2018 sende Nav 7,2 milliardar kroner til utlandet, ifølge forskar Aksel Hatland ved Institutt for samfunnsforsking. Det var 1,65 prosent av alle trygdeutbetalingar det året. 60 prosent av desse gjekk til norske statsborgarar, og den største gruppa var alders- og uførepensjonistar. Kontantstøtte og barnetrygd ut av landet? 0,4 promille.

Til samanlikning reknar Kripos med at skatteunndragingar kvart år utgjer 5 prosent av heile bruttonasjonalproduktet vårt. I 2018 utgjorde det rundt 175 milliardar kroner. Meir enn 24 gonger meir enn samla trygdepengar ut av landet. Og 1000 gonger meir enn kontantstøtte og barnetrygd ut av landet.

Som om alle mektige tenkte

at sidan vi alle meiner at

slik burde det vera, så har vi

nok eigentleg rett.

Like rettar?

I trygdesvindelsaker går det gjerne fort unna i svingane, sidan tiltalte ofte ikkje har råd til rettshjelp og det heile difor gjerne blir avgjort ved tilståingsdom. Enklast slik. Mens skattesvindelsaker blir, ifølge spesialrådgivar Anne-Grethe Krogh i Fagforbundet, ofte anka heilt til Høgsterett, og den tiltalte har oftast heilt andre ressursar til å hyra seg rettshjelp.

I oktober 2019 sprakk Nav-skandalen. Tal frå 2021 viser at 7177 personar blei ramma av feiltolkinga. 78 blei domfelte.

Rapporten VG omtalar denne veka er berre endå eit eksempel på kor godt og kor mykje norske topp-politikarar visste om dette. Kor intenst dei heldt på at dei eigentleg burde ha rett, likevel. Kor ivrige dei var etter å diskriminera. Bruka EØS-avtalen når vi trong arbeidsfolk, omgå den når den også førte til at dei fekk rettar.

Alle mektige stod saman. Dei var ustoppelege i å gå etter enkeltmenneske og straffa dei slik dei meinte det burde gjerast. Uavhengig av kva lova sa. Politikarar i alle parti, byråkratar, politi og rettsapparat. Ikkje var det høglydte protestar frå pressefolk heller.

Som om alle mektige tenkte at sidan vi alle meiner at slik burde det vera, så har vi nok eigentleg rett.

Det var ikkje sant.

Vi bør minnast på det. Også nå, mens to store rettsskandalar rullar over oss og har avdekka kor lenge vi alle stod og såg i same retninga. I Baneheia-saka. I Birgitte-saka.

Altfor få sjekka blindsona. Altfor få flytta blikket.

Nav-skandalen var også slik. Den viste på grelt vis at ikkje alle har like godt rettsvern i Norge. At det er forskjell på dei som har pengar og dei som ikkje har, kven vi meiner bør få og kven som ikkje bør få. Kven som har makt og kven som ikkje har. Og alle dei – eller vi – som er sette til å følgja med på slikt, stod skulder ved skulder og kikka i same retning.

Vi sjekka ikkje blindsona. Ikkje den gongen heller.