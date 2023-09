Blir Jæren en del av Høyres Høyborg?

Hvis alle vinder blåser Høyres vei, kan innebandykongen Andreas Vollsund få selskap av flere Høyre-kapteiner på Jæren.

Av denne trioen, Jonas Skrettingland (KrF, Hå), Andreas Vollsund (Høyre, Time) og Sigmund Rolfsen (Klepp, Ap), er det kun Vollsund som vil fortsette. Og han kan få selskap av flere Høyre-ordførere på Jæren.

Leif Tore Lindø

I 2019 var innebandy-karrieren til Andreas Vollsund (H) definitivt over. Han overtok ordførerkjedet fra lagkompis Reinert Kverneland (H), Jærens mest populære politiker og en force majeure nesten siden Jærbanen ble åpnet. Innebandyjyplingen fra Lye, Andreas Vollsund, hadde stor sko å fylle.

Uten å ha snakket med riktig alle i Time kommune, tror jeg vi kan slå fast at det har gått tåligt godt. Vollsund får gode skussmål. Til og med politiske rivaler kan rive av blomstrende jærkomplimenter av typen «jo, han æ greie han».

Vollsund er ung (ish), energisk og en kar som virker å ha funnet balansen på alle de vippene Time kommune stå på. Jæren trenger vekst, og det kan ikke bare være kålrabi og gras som får vokse. Jorda skal vernes, samtidig som industri og boliger skal bygges. Time, Klepp og Hå må være noe mer enn postkort og jordbruksmausoleer, det er alle enige om. Omtrent der stopper enigheten.

Uenighet er det også om byutvikling, svømmehaller, idrettshaller og håndteringen av en kommende eldrebølge. Om ti år kan Time få en økning på 80 prosent i antall 80+, og en nedgang på 20 prosent i elever i skolen. Ei sjikkelige kniba.

Tonen i valgkampen beskrives som mild, vi er tross alt på Jæren, men særlig utbyggingen av kraftkrevende industri på Kalberg fikk virkelig ut høygaflene. Saken er en klassisk konflikt mellom å bygge nytt og bevare det som er. Det spørsmålet er en evig pine for politikere på Jæren. Etter krigen i Ukraina har selvforsyning og viktigheten av landbruk og jordvern lagt seg enda lenger framme i pannen på folk, selv om en jærbonde oppsummerte saken slik:

«Folk flest bor dessverre i byggefelt og tror maten kommer fra Kiwi – til og med på Jæren».

Skole til besvær

Et skikkelig glovarmt jordeple er Hognestad skule. De 80 millionene som var planlagt for å ruste opp skolen vil Høyre bruke på svømmehall. Fallende elevtall, rehabiliteringsbehov og begrensa mulighet for boligutbygging er argumentene for å legge ned skolen. Nitrist for elevene og alle som bor på Hognestad, og en betent sak på alle vis, men de fleste i Time bor altså ikke på Hognestad. Det gjør Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Karen Hognestad Liland, som sammen med sin ikke totalt ukjente partikollega Kjell Olav Stangeland har ført vettuge argumenter for hvor viktig lokalskolen er.

Andreas Vollsund og Høyre tok på et tidspunkt et magadrag og sa «beklager, men nei» til Hognestad skule. Saken er vond og vrien, men den vipper neppe valget, slik lignende saker kan gjøre på små plasser.

For Time er ingen liten plass. Gryende urbanisme, byutvikling og Høyre-mantraet «rammevilkår for næringslivet» klinger godt for mange. Motvinden fra Oslo treffer også Ap og Sp rett i fleisen på Jæren. Vindkraft, klimasnakk og generell misnøye med regjeringen gir ekstremt høye odds for knallvalg for venstrepartiene på Jæren.

Dessuten er Jæren et blått sted, ispedd en god dose gulkristne og grønn senterpartisme. Frp, Høyre og blå falanger av KrF passer tradisjonelt jærbuen bedre en sosialisme og sosialdemokrati. Hver mann, sin traktor, til og med i byggefeltene.

På valgkvelden kan nok Andreas Vollsund notere fine nye år og låse inn sine venner i Frp, Venstre og KrF på et grupperom og fordele verv.

Spørsmålet er hva som skjer i Klepp og i Hå. Høyre har nemlig både ambisjoner og håp om å legge hele Sør-Jæren under seg. Kan de klare tre på rad, og lage en lang, sammenhengende rekke fra Randaberg til Egersund?

Det er ikke helt umulig.

Kjøttvekt

Klepp først. Ane Mari Braut Nese (H) ble vippet ut i 2019 i en slags alle-mot-Høyre-lek. I år skal Ove Horpestad prøve å gjenerobre Klepp. Han bør ligge godt an. Kjetil Maudal (Frp) og hans «Klepp skal være en Ja-kommune!» -kampanje er nok det sterkeste konkurrenten. Det store spenningsmomentet er hvordan partienes posisjoner i saken om kommunehuskjerkå i sentrum spiller seg ut. Maudal og Horpestad kan nok avgjøre ordførerkampen i ein dualige omgang armbak litt utpå kvelden 11. september. Sentrum-Høyre uten Frp kan være en løsning.

I Hå har den stødige teologen Jonas Skrettingland overlatt til stødige Andreas Bjorland å fortsette KrF-styret. Hovedregelen om at ordføreren skal hete noe med Skrettingland blir uansett brutt, men blir det Bjorland, eller kommer Trond Knutsen fra Høyre snikende og benytter Skrettingland-vakuumet?

Sistnevnte har vært en sentral mann i suksesshistorien Nærbø håndball i en årrekke. Mon tro om ikke han har en plan for at noen skal overta driften av Circle K-stasjonen han har på Nærbø når han blir ordfører.

Hvis han blir ordfører.

Kjøttvekta vil nok avgjøre, men det kan bli noen runder mellom Høyre, KrF og Senterpartiet før den endelige kroningen. Værvarselet sier 50/50 mellom Andreas Bjorland og Trond Knutsen. Vi får se hva håbuen og Vår Herre vil.

Trygt på tronen

Midt på Jæren vil uansett den gamle innebandykongen fra Lye sitte trygt og godt. Han har bygget et trygt og godt lag rundt seg. Forhandlingene om ordførerkjedet bør være over på under 30 sekunder.

I dag kan Andreas Vollsund be inn til Høyre-ordførertreff for Rogaland på kontoret sitt og nøye seg med to kaffikopper. En til seg selv, og en til Irene Heng Lauvsnes fra Strand.

Så mumles det i Høyre-kretser at de muligens må dekke et langbord etter dette valget. Hvor mange ordførere kan de klare i Rogaland? 10? 12? Hybris-Høyre leker med tanken på 15 ordførere. Mnja, tja, det er kanskje litt mye Møllers Tran. Men kan det bli et sammenhengende blått belte fra Randaberg til Egersund?

En ting er å bli største parti i veldig mange kommuner. En annen ting er å vinne fram i grupperomskrigen som kommer etter at stemmene er talt opp. Vi har sett det før, for eksempel i Klepp i 2019, at alt som kan krype og gå samler seg mot det største partiet. I «hold Høyre unna»-leken i Klepp deltok stort sett alle. Det var rett før det ble kalt inn mannskaper fra Verdalen 4H og Kleppeloen Jazzklubb for å holde Ane Mari Braut Nese unna ordførerkontorene.

For å bli ordfører må du vinne to ganger. Mange velgerne virker lystne på en sving til høyre, men det finnes flere med ambisjoner på Jæren, og minst to slag som skal utkjempes.