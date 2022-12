Røde Stavanger

KOMMENTAR: Stavanger kommune har fått et budsjett, men noen julefred har ikke akkurat senket seg over kommunestyresalen. Snarere tvert imot.

Mats Danielsen (sittende) meldte seg ut av Fremskrittspartiet samme morgen som årets siste kommunestyremøte i Stavanger. Høyres John Peter Hernes slo av en prat. Vi ser også Pensjonistpartiets Karl W. Sandvik (t.h.) og uavhengig representant Christian Wedler.

Det var en temmelig indignert Erlend Jordal fra Høyre som gikk på talerstolen i kommunestyret i Stavanger mandag formiddag. Han hadde nemlig oppdaget en tilsynelatende uskyldig setning i det 42 sider lange budsjettforslaget til det politiske flertallet.

På side 32 står det nemlig å lese at «Samarbeidspartiene slutter seg til “For velferdsstatens” politiske plattform som står for en utvikling av velferdsstaten. Vi mener arbeid for bedre tjenester til innbyggere innenfor rammen av offentlig og ideell velferd er viktig og at alliansen “For velferdsstaten” står for et viktig arbeid i denne sammenheng».

Styring og marked

Medlemskap i denne alliansen er gratis, opplyses det. Men politisk kan medlemskapet komme med en pris. For mens Ap i regjering, med EU-entusiast og markedsoptimist Jonas Gahr Støre i spissen, er tilhenger av dagens europeiske energimarked, vil «For velferdsstaten» erstatte markedet med politisk styring av strømprisen. En holdning som har fått vind i seilene. Mens vi satt der i Konserthuset bikket spotprisen på strøm 5 kroner og 50 øre.

For ordfører Kari Nessa Nordtun, som leder Arbeiderpartiets utvalg som skal utforme en ny energipolitikk inn mot landsmøtet i partiet til våren, kan innmeldingen i «For velferdsstaten» bli et grep som blir lagt merke til.

Tydelig til venstre

Hvem står bak denne alliansen? Styret består av ledere i store LO-forbund som Fagforbundet, Fellesorganisasjonene, El&IT-forbundet med tillegg av Utdanningsforbundet. Styreleder Mette Nord er medlem av sentralstyret i Ap, det samme er Jan Davidsen, tidligere leder av Fagforbundet.

Alliansen legger seg tydelig til venstre politisk, faktisk såpass til venstre at den også utfordrer markedstankegangen og EU-entusiasmen som preger Aps ledelse og ikke minst statsminister Jonas Gahr Støre.

Ikke rart at Eirik Faret Sakariassen fra SV smilte lurt, for innmeldingen var hans forslag.

Er det så farlig?

Det er faktisk ikke så underlig at Høyre-mannen Jordal reagerer på dette. Og det virker unektelig som om implikasjonene av at kommunen meldes inn som medlem i alliansen ikke helt hadde gått opp for alle i flertallet da budsjettet ble vedtatt dem imellom.

Samtidig kan det innvendes at innmelding i en slik «allianse» ikke nødvendigvis må bety at kommunen stiller seg bak hvert ord i alliansens program og argumentasjon.

Og det er for lengst etablert tydeligere ideologiske skillelinjer mellom de to hovedblokkene i stavangerpolitikken. Det kan jo være en fordel for de mange som lurer på hva de skal stemme i lokalvalgene neste år.

Wedlers alenegang

Budsjettdebatten, der utfallet var gitt før den i det hele tatt hadde startet, ble som ventet en øvelse der partiene og representantene stort sett øvde seg på å argumentere. Det var jo på forhånd enighet blant flertallet om det budsjettet som var framlagt.

Den kanskje mest imponerende innsatsen i denne sammenheng er budsjettforslaget til Christian Wedler, som fram til i går var eneste uavhengige representant i kommunestyret. Nå fikk han riktig nok besøk på bakerste benk av Mats Danielsen, som meldte seg ut av Frp samme morgen.

Men Wedler har tross alt levert sitt helt eget budsjettforslag, som til slutt fikk én eneste stemme; hans egen. Det er noe vakkert i et slikt demokratisk sisyfos-arbeid.

Ikke helt julefred

Tross de spillereglene som ble vedtatt i forrige kommunestyremøte i november, der våre folkevalgte vedtok en slags politisk Kardemomme-lov om å være snille og greie med hverandre, er det ikke alltid så lett å holde munnen i sjakk. Ikke i sosiale medier i en sein kveldstime, ei heller i en budsjettdebatt som sikkert kan være frustrerende for både posisjon og opposisjon.

Og til slutt ønsker de hverandre god jul, men julefreden har nok ikke senket seg helt i kommunestyret. Til det er den ideologiske avstanden for stor. På godt og vondt.