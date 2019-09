Det er fristende, men jeg skal ikke plage deg med å skrive om hele «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen. Samtidig er det slik at Nora og Helmer, så snart sistnevnte har gledet seg over at Bernie Sanders – eller ekornet – er kommet hjem, slår over i en lei diskusjon om budsjettbalansen.

Henrik Ibsen blir aldri uaktuell.

Demokratenes felt av presidentkandidater, derimot, ligner mer og mer et gamlehjem. Joe Biden (76) leder an i feltet på 10 kandidater, med Bernie Sanders (78) og Elizabeth Warren (70) i hælene. Under tv-debatten mellom partiets 10 kandidater sist uke ble det forsiktig hintet om Joe Bidens evne til selv å huske hva han faktisk snakket om.

Dersom tidligere visepresident Joe Biden – som hele tiden har ledet på meningsmålingene – skulle bli valgt til president neste år, vil han være over 80 når han eventuelt tiltrer sin andre periode som president. Og han er altså to år yngre enn Bernie Sanders.

Sistnevnte har knapt stemme til å snakke mer. Han må bøye seg litt og rope ordene ut, slik at de kan trenge gjennom de slitte luftveien uten å framstå som mumling og gurgling. Elizabeth Warren er ung og frisk i forhold til de to herrene.

Må det være slik, at vervet som president i USA er noe man skal sysle med i pensjonisttilværelsen?

Et pensjonistsyssel

Mannen én av dem skal opp mot, er ingen ringere enn Donald Trump (73). En løgnhals som er ute av stand til å konsentrere i mer enn ti minutter av gangen, som dikter opp sine egne værmeldinger og har en generell virkelighetsoppfatning som, når jeg legger velviljen til, må sies å være noe for seg selv.

Selvfølgelig ikke. Barack Obama var 48 da han ble valgt til president. Bill Clinton var ett år yngre og George W. Bush hadde så vidt rundet 50 da han ble valgt. John F. Kennedy er den yngste som er blitt valgt til president. Da han i 1961 vant over Richard M. Nixon, var det i en alder av 43 år.

Det hører med til historien at Theodore Roosevelt er den yngste presidenten USA har hatt. Han var ikke mer enn 42 år gammel da han tok over for William McKinley, som ble myrdet. Men Roosevelt ble altså ikke valgt den gangen.

Den eldste personen som har vunnet valget i USA, er Ronald Reagan. Da han ble valgt til sin andre periode, var han 73. Han kan bli slått av Donald Trump: Vinner den sittende presidenten neste års valg, vil han være 74.

Et gamlehjem?

Så visst.

Yngre krefter

Det er ikke slik at alle de 10 som kjemper om å bli Demokratenes kandidat til neste års presidentvalg, må ha en ambulanse i beredskap bak scenen når de møter velgerne. En kandidat som for øyeblikket synes å ha vind i seilene, og som kanskje kan hente inn de tre tet-seniorene, er 54-årige Kamala Harris. Den kvinnelige juristen vant senatsvalget i California i 2016 – er i likhet med Joe Biden for en slags sentrumskandidat å regne – og ligger på fjerdeplass på flere målinger.

Kamala Harris kan ikke avskrives, selv om hun har et stykke opp til de tre pensjonistklare toppkandidatene. Ironisk nok er den eldste av dem, Bernie Sanders, ungdommens foretrukne kandidat. En mann som, dersom han blir valgt og vinner en andre periode, vil være 84 når han går løs på sin siste runde i Det hvite hus.

Da er det ikke en ambulanse som skal stå i beredskap. Det er en likbil.

Sittende presidenter har en fordel i valg. De vinner oftest en periode til. Sist en president måtte gå ut på plenen foran Det hvite hus og bite i det velgjødslede gresset var i 1993, da George Bush sr. tapte for Bill Clinton.

Det er ikke bare sjelden: Det begynner å bli ganske lenge siden sist.

En ny Kennedy

Altså kan det for en yngre, fremadstormende demokrat kandidat være like greit ikke å stille opp denne gangen. Hvis de gamle ulvene i flokken river hverandre i stykker nå, blir lederrollen i lang tid framover ledig for den rette kandidaten.

Det kan bli Kamala Harris, som da vil være 58, men det sitter en representant for Massachusetts i Representantenes hus i Kongressen. Han er 38 år gammel, har vært kongressmann siden 2013 og heter Joe Kennedy III. Han er forresten barnebarnet til Robert Kennedy, John F. Kennedys bror og justisminister.

Om fire år er han 42. Hvis Trump vinner en ny periode neste år, vil veien ligge åpen for Kennedy når Demokratene skriker etter friskt blod til valget i 2024.

Han vil være en samlende kandidat, og dersom den sittende presidenten ikke roter bort nøkkelen til Det hvite hus i løpet av året som gjenstår fram til valget, er det slik at Joe Kennedy kan bli USAs 46. president om han virkelig vil det selv.