Ap revner på midten

GJESTEKOMMENTAR: Selv om jeg nok aldri blir en Ap-velger, ser jeg med bekymring på det som nå skjer med det gamle styringspartiet.

Erna Solberg en trygg valgkamp i møte, dersom Ap-leder Jonas Gahr Støres analyse er at dårlige meningsmålinger kan skrives på «koronakontoen», skriver Trond Birkedal.

Trond Birkedal Skribent

Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene, talentene forlater den synkende skuta og de sliter med å kommunisere hva de vil gjøre annerledes enn regjeringen. I tillegg har partiet en partileder få greier å se for seg som statsminister.

Jeg har tidligere skrevet om mitt savn av Arbeiderpartiet, og jeg har også flere andre ganger uttrykt min bekymring over at det er overbudspartier som ser ut til å få fremgang og som kan diktere en regjerings økonomiske politikk, slik KrFs rolle er i denne regjeringen. Forvitringen av partier som har vært vant til å ta et helhetlig ansvar, og som har vært forsvarere av budsjettbalansen, vil ødelegge velferdsstaten for kommende generasjoner.

Målingene

Nettstedet pollofpolls.no lager en oversikt som viser snittet av de fleste meningsmålingene som blir publisert, og over tid vil den kunne gi en pekepinn på de enkelte partiers trend, altså om de er på vei opp eller ned. Ap har ligget stabilt mellom 24 og 26 prosent i oppslutning fra januar til juni.

Hadde Ap vært en pasient, ville dette blitt definert som kritisk, men stabilt. Ap har kun to ganger i historien hatt under 30 prosents oppslutning, i 2001 (24,3 prosent) og i 2017 (27,4 prosent). Langvarige målinger som viser partiet på rundt 25 prosent, er katastrofale og kan tyde på at tiden med valgresultater på mer enn 30 prosent er over.

Så langt i juli viser Pollofpolls data at Ap ligger på rundt 20 prosents oppslutning. Etter syv år med Høyre-styrt regjering og en svak borgerlig side, er det vanskelig å definere dette som noe annet enn en katastrofe for partiet.

Politikken

Det er lenge siden Ap lanserte ny politikk. Mønsteret det siste året, enten det har vært iskanten, krisepakken til oljenæringen, oljepengebruk eller andre saker, har vært å vente til regjeringen legger frem forslag – for så å komme med finpuss på disse. Ap har gjort det til en rutine ikke å fremme egne forslag til løsninger før de har sett regjeringens.

Det ligger også an til et større oppgjør i partiet om oljepolitikken. Miljøvernerne og AUF er kritiske til oljenæringen og ligger mer på linje med SV, Rødt og MDG når det gjelder synet på vår viktigste næring.

På den andre siden har man LO, partiledelsen og Vestlands-Ap som ligger nærmere Høyre og Frp’s oljepolitikk. I tidligere kamper om dette temaet har en sterk partiledelse alltid kunnet komme med noen halvkvedede kompromisser som legger lokk på debatten en liten stund til. Jeg er usikker på om dagens partiledelse har nok politisk kapital til å greie dette én gang til før stortingsvalget.

Personer og bråk

Aftenbladets leder torsdag tok for seg det store frafallet av profilerte personer i politikken. Noen av de mest sentrale er unge, dyktige kvinner i Ap, av partileder Støre omtalt som «gullrekka» i Ap’s stortingsgruppe. Både Marianne Marthinsen og Jette Christensen har oppgitt dårlig arbeidsmiljø i Ap’s stortingsgruppe som en av vurderingene for å si nei til gjenvalg.

Det har vært samarbeidsproblemer i partiet siden begynnelsen av perioden da den dyktige og meget faglig sterke Marthinsen ble vraket som finanspolitisk talsperson til fordel for Trond Giske. Den etterfølgende Giske-saken, og håndtering av den, med mistenkeliggjøring og ansatte som har sagt opp i protest, har bidratt til et giftig miljø i stortingsgruppen.

At et parti som ber om tillit til å styre landet har store interne samarbeidsproblemer, med gjensidig mistillit og mistro blant sine ledende politikere, er mildt sagt ikke betryggende. Giske-saken har skåret dype sår på kryss og tvers av partiet, og stadige forsøk på comeback fra Giskes side heller salt i disse sårene. Så lenge Giske er en sentral del av partiet, vil det være konflikter og dårlig stemning.

Det fremstår som underlig at det i et stort parti som Ap er en oppfatning av at de er såpass avhengige av enkeltpersonen Giske at ledelsen er villig til å la ham bygge seg opp på nytt via Trøndelag Arbeiderparti, mens det ikke løftes en finger for å beholde kapasiteter for fremtiden, som Marthinsen og Christensen.

Her er det på sin plass å minne om at valgkampen før det nest dårligste valget i partiets historie, stortingsvalget i 2017, ble ledet av valgkampgeneral Trond Giske med vide fullmakter og hard styring.

Støre

Partilederen er et kapittel for seg. Jonas Gahr Støre er en usedvanlig skarp og intelligent mann. Han er god sosialt og godt likt av de fleste som har truffet han. Men for alle dem som aldri har møtt ham, og kun kjenner ham via mediene, der han fremstår som både en vinglete tåkefyrste og generelt litt hjelpeløs, er han ingen ressurs for Ap.

Når han møter en meningsmåling på ynkelige 20,8 prosent oppslutning, er analysen hans at det må skrives på «koronakontoen», altså at Ap ikke får betalt for å være med på brede forlik med regjeringen. Dersom dette er analysen, og han tror at løsningen er å vente til koronasituasjonen har normalisert seg, går Erna Solberg en trygg valgkamp i møte.

Det er ikke en skog av arvtakere klar den dagen Støre takker for seg, og det er vanskelig å se en enkel løsning for å redde partiet ut av den dype krisen de befinner seg i nå. For øyeblikket fremstår den tidligere ørnen blant partiene mest som en skadeskutt due.