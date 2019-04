Drama. Nederlag. Opprør. Slike ord har allerede blitt brukt om Arbeiderpartiets snuoperasjon på landsmøtet i Oslo. For da det gikk opp for ledelsen i partiet at det var flertall i salen for å snu på hælen og erstatte vedtaket om et kompromiss fra 2017 med et ja til varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, var gode råd dyre.

For et vedtak om varig vern, som både AUF og en rekke fylkeslag var innstilt på å gå inn for, ville vært intet mindre enn en katastrofe, sett med øynene til dem som er opptatt av å vinne valg. For det ville ha blitt tolket som begynnelsen på slutten for Ap som en garantist for stabile og forutsigbare vilkår for oljeindustrien.

Armer og bein

Dermed kastet partileder Jonas Gahr Støre og resten av ledelsen seg inn i arbeidet med å finne et nytt kompromiss som kunne unngå full nedsmelting. Enden på visa er at Ap dropper forslaget om å åpne Nordland 6, og dermed sier nei til konsekvensutredning av hele LoVeSe.

Rogaland Ap stemte imot dette kompromisset, men fikk ikke tilstrekkelig mange stemmer med seg. Det kan likevel være greit for representantene for oljefylket å komme hjem og kunne si at de prøvde.

Nå er det på tide med en liten fot i bakken. For realiteten er at LoVeSe ikke vil bli konsekvensutredet. Ikke i denne regjeringsperioden, for det står i regjeringsplattformen. Og ikke i neste stortingsperiode heller, for det finnes ingen realistiske regjeringskonstellasjoner som ville åpne Lofoten for oljevirksomhet.

Følelser, følelser

Men symbolverdien av vedtaket er likevel stor. Vi lever som kjent i følelsenes tid. Vedtaket vil bli brukt av Aps politiske motstandere på høyresida til å så tvil om Aps troverdighet som et industri- og oljevennlig parti, og samtidig spore de grønne partiene, miljøbevegelsen og partiets egen grønne fløy til å jakte på nye triumfer. Hva blir det neste? En sluttdato for oljevirksomheten, slik AUF går inn for?

Jonas Gahr Støre sier til Aftenbladet at han oppfordrer Rogaland Ap til å lese hele vedtaket. Han minner om at Ap slår ring om leterfusjonsordningen og resten av oljeskatteregimet. Han minner om at Ap vil hegne om oljeinntektene samtidig som partiet vil satse hardt på havvind og co2-fangst og lagring. Altså både gass og brems.

Men, i følelsenes tid er det ikke enkelt å framføre faktabaserte budskap. Det vet Støre, og det vet både Stanley Wirak og Kari Nessa Nordtun. Dissensen som Frode Berge i redaksjonskomiteen fremmet - til ingen nytte - er også mest av symbolsk betydning. Men altså viktig likevel.

PS. Fylkesvaraordfører Marianne Chesak stemte sammen med Rogaland Ap, imot sin egen overbevisning. Symbolsk, det også. Men viktig. Slik er tidens krav.