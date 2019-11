Begeret er fullt, Bibi

KOMMENTAR: Benjamin Netanyahu har ikke lenger noe moralsk mandat til å være regjeringsleder i Israel.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Benjamin Netanyahu er tiltalt for korrupsjon og for å ha mottatt bestikkelser. Han er også tiltalt for selv å ha bestukket medier for å gi ham positiv omtale. Oded Balilty, AP/Scanpix

«En statsminister som er under etterforskning, har ikke lenger noe moralsk mandat til å lede landet».

Harde ord?

Vel, det er Benjamin Netanyahus egne ord. De falt i 2008, da statsminister Ehud Olmert ble etterforsket for korrupsjon. Olmert tok etterforskningen og kritikken til følge og gikk av som statsminister i juli samme år. Han ble senere tiltalt og dømt til 27 måneders fengsel.

At Benjamin Netanyahu er en egenrådig mann, har vi sett mange eksempler på. Noen av dem i form av begravelser på Vestbredden og i Gaza. Nå beviser han at han heller ikke følger sine egne råd, i det han klamrer seg til rollen som fungerende statsminister, selv etter at det er tatt ut tiltale mot ham.

Det eneste riktige Netanyahu kan gjøre, er å gå av.

Les også Nettet snører seg sammen rundt Benjamin Netanyahu

Ekko fra Washington

I stedet synker han ned på et nivå der han omtaler tiltalen som et kuppforsøk, en heksejakt og en politisk motivert tiltale. Han nådde det aller laveste nivået torsdag kveld, da han forlangte en etterforskning av etterforskerne. Underforstått: Det er ikke han som har gjort noe galt, det er påtalemakten som er skurken. Ekkoet fra Washington er påfallende.

Israel er et land i politisk kaos etter to resultatløse valg på ett år. Det er et samfunn preget av korrupsjon og store motsetninger. Det er et land som har ført mange kriger, og som nå synes å være i krig med seg selv. Dette landet styres nå av et forretningsministerium under ledelse av en korrupsjonstiltalt statsminister som faktisk kan klamre seg til makten, i hvert fall et halvt års tid til.

Det kan gå både vinter og vår, før en eventuell ny regjering er på plass i Israel. I mellomtiden vil Netanyahu ventelig forsøke å få et vedtak som gjør den sittende statsministeren immun mot tiltale. At han mente noe annet i 2008, er så sin sak. Det må faktisk være lov å skifte mening.

I praksis har den korrupsjonstiltalte statsministeren det travelt. Han har 30 dager på seg fra torsdagens tiltale, på å oppnå en immunitet som kan holde ham unna rettssalen. Gangen i dette er enkel: Han må be nasjonalforsamlingen Knesset om immunitet. Deretter skal forsamlingen votere over forslaget i plenum.

Hvis så skjer, at Netanyahu blir innrømmet immunitet av nasjonalforsamlingen, blir han sittende som leder for forretningsministeriet som nå styrer landet, inntil en ny regjering er på plass.

Les også LES OGSÅ: Fastlåst i Israel – ingen finner nøkkelen

Politisk kaos

Slik det ser ut nå, går det mot nyvalg i Israel. Dette vil ventelig finne sted om rundt tre måneders tid. Deretter kommer den sedvanlige ørkenvandringen som i beste fall fører til at nasjonalforsamlingen kan enes om en regjeringsdannelse. Nå er det jo slik at det historiske Israel kom til etter en ørkenvandring, så det trenger isolert sett ikke være noe galt i at man tar den tiden man trenger. Resultatet kan imidlertid bli at Israel må leve med en korrupsjonstiltalt statsminister til april eller mai.

Hvis det skjer, beveger landet seg inn i en ukjent del av sin juridiske ørken, der rettssaken kan gå sin gang, med Netanyahu i statsministerstolen inntil han faktisk blir dømt og eventuelt må rett fra statsministerkontoret til fengselscellen. Det vil være en uverdig situasjon for et land som på arrogant vis ynder å kalle seg «Midtøstens eneste demokrati».

Siden det er en etablert sannhet at Benjamin Netanyahu verken hører på seg selv eller andre, er det ingen grunn til å tro at han vil høre på meg heller, men allikevel:

Gå av!