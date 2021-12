Vanlige folk føler seg lurt

GJESTEKOMMENTAR: Det er ikke overraskende at regjeringen sliter på meningsmålingene. Det er derimot oppsiktsvekkende at det skjer så kort tid etter valget.

Regjeringen må ta tilbake initiativet slik at de ikke hele tiden blir dratt etter hårene av SV, skriver Trond Birkedal.

Trond Birkedal Skribent

Statsminister Støre fremstår svak og regjeringen drives fra skanse til skanse av et SV struttende av selvtillit. Det skulle være vanlige folks tur, men nå er vanlige folk sure. Hvordan kunne det gå så galt så raskt?

Vedums drøm ble til mareritt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum drømte om en regjering bestående av Sp og Ap. Ap ville ha med SV, og SV hadde også et ønske om å sitte i regjering. Det er altså bare Sp som har fått det som de ville. Skal vi tro meningsmålingene, er det noe i det gamle ordtaket om at man skal være forsiktig med hva man ønsker seg. Man kan ende opp med å få det.

Normalt har en regjering noen hvetebrødsdager etter at de overtar. Nye, spennende statsråder skal portretteres, lavthengende valgløfter skal innfris og man får vedtatt sitt første budsjett. I disse dager virker det som både strømkunder, utelivsbransjen og velgerne ser rødt. Til og med meningsmålingene blir rødere.

Velgerne rømmer

På Dagbladets skrekkmåling tirsdag 21. desember mister regjeringspartiene sytten mandater på Stortinget, hadde det vært valg i dag. Rødt og SV går frem med ti mandater.

Det er åpenbart at regjeringen oppleves som ekstremt bakpå, og opplevelsen forsterkes når man ser på valgkampen regjeringspartiene gjennomførte. Det var ikke måte på hvor mye bedre vanlige folk skulle få det, bare Ap og Sp fikk overta regjeringskontorene. Spesielt Sp hadde kilometervis lange smørbrødlister med løfter som skulle innfris.

Under én måned etter at Støre ble statsminister, sprakk saken om at daværende stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) hadde et uryddig forhold til reglene for pendlerleilighet. Dagen etter at Støre uttrykte fortsatt tillit til partifellen trakk hun seg som stortingspresident. Siden da har alt bare blitt verre.

SV herjer med regjeringen

En forutsigbar strømkrise, en uforutsigbar smitteoppblomstring og en amatørmessig håndtering av statsbudsjettet, har bidratt til å kjøre regjeringen i grøfta to meter etter startstreken. I budsjettet greide ikke regjeringen å finne penger til å finansiere feriepenger for arbeidsledige. De sendte problemet over til SV og forventet at SV skulle bruke av sitt forhandlingsrom for å få dette på plass. SV lot seg ikke pille på nesen og sa at dette måtte på plass, men at det ikke var aktuelt å bruke deres gjennomslagskvote på saken. Det etterlatte inntrykket er at SV styrte budsjettforhandlingene med jernhånd og forsynte seg akkurat der de ville. Tilbake sto en regjering som så ut som den hadde vært hos rektor.

Regjeringens forslag til strømpakke ble heller ikke godtatt av SV, og de økte både andelen som skulle dekkes og fikk innlemmet borettslag og sameier. Når det gjelder koronakompensasjoner og krisepakker, gjentar det samme seg: Regjeringen legger frem et puslete forslag som ingen egentlig er fornøyd med, SV retter opp i noen av manglene.

Det uforståelige i disse sakene, er at regjeringen ikke tar skikkelig i når det dukker opp slike midlertidige kriser. Pengene som brukes, tas fra oljefondet og er engangsutgifter, det er ikke penger som skal dekkes inn i fremtidige statsbudsjetter. De har råd til å ta skikkelig i.

Feil mann på feil plass

Vedum før og etter valget er som Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Det er vanskelig å forstå at den samme personen som lo og tøyset bort all kritikk, som la ansiktet i alvorlige folder og snakket om vanlige folks problemer og at alt kunne ordnes, er den samme som legger frem budsjetter uten feriepenger til arbeidsledige, legger frem strømpakke til 9 milliarder samme år som staten tjener 27 milliarder på Statkraft, det dobbelte av vanlig, og som synes 30.000 kroner er nok for å kompensere lønnen til de som blir permitterte.

Det er åpenbart at Vedum ikke hadde lyst på finansministerjobben. Den er han tvunget inn i av Støre, som vil ha en partileder i den viktige jobben. Da han var populær opposisjonspolitiker var det ingen som brydde seg om at han var i overkant omtrentlig med sannheten, at han malte med bred pensel og prøvde å le seg ut av alle vanskelige situasjoner. Når man er finansminister stiger og synker aksjemarkeder basert på dine uttalelser. Da bør de være sannferdige og edruelige.

Støre må styre

Ap, og spesielt Sp, kan ikke fortsette å la seg herse med av SV. De må ta tilbake styringen av den politiske utviklingen dersom det skal være noe poeng å sitte i regjering. Støre må finne tilbake til den formen han hadde i valgkampen, da han for første gang i karrieren fremsto med autoritet og folk begynte å se på han som en leder. Mange av velgerne til Sp, stemte på dem fordi de ville demme opp for venstrevridningen til en ny regjering. De har, mildt sagt, ikke fått valuta for pengene.

Regjeringen har en lang vei å gå når det gjelder å kommunisere forståelig og konsekvent, de må bli tydeligere i sine forventninger til samarbeidspartnerne sine på Stortinget og de må ta tilbake initiativet slik at de ikke hele tiden blir dratt etter hårene av SV.

De som jobber i serveringsbransjen er vanlige folk. Det er vanlige folk som blir rammet av de høye strømprisene. Regjeringen må gjenopprette tilliten fra de som valgte dem for bare tre måneder siden.

