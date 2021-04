100 dager med Joe Biden

KOMMENTAR: 30. april runder Joe Biden 100 dager som USAs president. Vi må tilbake til 1930-tallet for å finne en president som har utført like mye på sine tre første måneder i Det hvite hus. Også den gang mot et dystert bakteppe.

Forrige lørdag gikk Joe Biden en runde på golfbanen hjemme i Wilmington, Delaware, der han liker å tilbringe helgene. Etter runden tok han seg tid til en prat med de frammøtte journalistene. Foto: Patrick Semansky, AP/NTB

Det var Franklin D. Roosevelt som brukte begrepet først, da han i juli 1933 sa at de første 100 dagene hans som president hadde gått med til å få hjulene i gang. (Innsettelsen fant sted i mars før i tiden.) Det han snakket om på radio den gangen var starten på New Deal-politikken som takket være store offentlige investeringer og hjelpetiltak skulle gjenreise den amerikanske økonomien etter børskrakket i 1929 og depresjonen som fulgte.

Siden har det satt seg. Amerikanske presidenter er blitt målt på hva de har utført de første 100 dagene etter innsettelsen, – og hvis du skulle være i tvil, kontrasten mellom Trumps første 100 dager og Bidens er enorm. Joe Biden er sannsynligvis presidenten som har gjort mest i løpet av disse dagene i Det hvite hus siden nettopp Franklin D. Roosevelts tid.

Velgernes dom

Dette har velgerne lagt merke til. Ifølge en undersøkelse foretatt av Pew Research, svarer 59 prosent av de spurte at Biden gjør en god jobb. Igjen er kontrasten til Trump stor: Bare 39 prosent syntes at Trump gjorde en god jobb på samme tidspunkt i hans periode, noe som er en historisk bunnotering.

Bill Clinton hadde ikke flertallets støtte etter sine 100 første dager. 49 prosent syntes han gjorde en god jobb. Hans etterfølger George W. Bush oppnådde derimot en tillit på 55 prosent, litt dårligere enn faren – George H.W. Bush – som scoret 58 prosent i samme undersøkelse etter sine 100 første dager. I moderne tid har bare to presidenter bikket 60-tallet i denne undersøkelsen: Barack Obama som fikk en tommel opp fra 61 prosent av velgerne, og suverene Ronald Reagan som topper popularitetslisten med imponerende 67 prosent.

Da fotograf Jarle Aasland og jeg kom fram til gjerdet på Lafayette Square i parken ved Det hvite hus i Washington i oktober i fjor, så vi ikke annet enn plakater, tegninger og bannere som krevde president Donald Trumps avgang.

Raplåten «Fuck Donald Trump» gjallet fra utallige høyttalere. Demonstrantene sto i kø. Noen ropte slagord. Andre sang og danset. Stemningen var fortettet. En fornemmelse av revolusjon lå i luften.

Tidlig neste morgen, da jeg var ute på en liten joggetur langs The National Mall – den ikoniske parken som strekker seg fra kongressbygningen til Abraham Lincoln-monumentet, med Washington-monumentet i midten – la jeg ruta forbi Det hvite hus på returen til hotellet som lå oppe på Franklin Square, vegg i vegg med The Washington Post.

Nå hadde jeg hele området for meg selv.

Flagg og bannere vaiet dovent i den kalde morgenbrisen som blåste innover landet fra Chesapeake-bukta og Atlanterhavet. For meg var dette en unnskyldning for å få pusten igjen, slik at jeg relativt uthvilt kunne gå løs på en slags sjarmøretappe opp til hotellet, og ankomme frisk og rask i resepsjonen. Uansett framsto det folketomme området nå som lettere dystopisk. Noen hadde – symbolsk nok – kastet en Trump-maske i en søppeldunk, og på Black Lives Matter Plaza et slapt brosteinskast unna drev tv-teknikere og skrudde opp sine improviserte utendørs-studio for dagen.

Donald Trump var umåtelig upopulær i Washington D.C. Ved presidentvalgene i 2016 og 2020 fikk han bare rundt fem prosent av stemmene i byen. Forventningene til Joe Biden har derfor vært enorme.

Koronapandemien

Koronapandemien bidro sterkt til å senke Trump-skuta. Presidenten med den røde capsen sto for en katastrofal epidemihåndtering, og hittil har over 580.000 amerikanere mistet livet til covid 19-sykdom. Det har selvfølgelig hjulpet på Bidens popularitet at han startet sitt virke samtidig som vaksineringen for alvor kom i gang. I undersøkelsen til Pew Research sier 55 prosent av de republikanske velgerne at Biden-administrasjonen har gjort en svært god jobb med koronapandemien. Tallet blant Demokratenes velgere er 88 prosent.

Biden skred til verket med et løfte om å vaksinere 100 millioner amerikanere i løpet av sine første 100 dager i Det hvite hus. Den ambisjonen doblet han senere, og han har fått på plass en gedigen, økonomisk redningspakke som, sammen med en voldsom modernisering av infrastrukturen, skal få den skakkjørte amerikanske økonomien på fote.

Samtidig er grensekrisen i sør vel så omfattende som den var i Donald Trumps tid, og her får Biden grei beskjed i denne undersøkelsen: 48 prosent av de spurte ser på illegal innvandring som et stort problem, mot bare 28 prosent for et år siden.

Hva så med Joe Bidens ambisjon om å forene USA? Her har han ikke lykkes ennå. Selv om han er mer populær enn Trump var blant velgerne til det rivaliserende partiet, har han en lang marsj foran seg for å kunne få til å forene amerikanerne. Det er fortsatt et polarisert folk han regjerer over, og bare 18 prosent av republikanerne støtter ham politisk, i motsetning til 93 prosent av demokratene.