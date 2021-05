Hva er egentlig Høyre?

KOMMENTAR: Høyre har styrt landet gjennom en unntakstilstand, men pandemien har overskygget partiets politikk. Så hva er egentlig Høyre?

Høyre-leder Erna Solberg holdt fredag tale til partiets landsmøte. Foto: Berit Roald

Hilde Øvrebekk Kommentator

På en måling utført av Respons analyse for VG rett før landsmøtet, falt Høyres oppslutning fra 26,6 prosent i april til 22 prosent. Den samme trenden har vi sett på flere målinger.

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse sa til VG at Høyre ikke lenger henter inn et like stort «styringstillegg» for koronahåndteringen som tidligere.

Vanligvis er det lett å se hva et parti i regjering står for når det er de som styrer landet. Men pandemien har overskygget mye av dette.

«Vi har nok ikke fått snakket så mye om andre deler av politikken vår,», sa statsminister og høyreleder Erna Solberg til VG. Hun mener at når vanlig politikk kommer på dagsorden igjen, så vil det vise seg at det er høyrepolitikk folk vil ha.

Hva er Høyre?

Men hva er egentlig høyrepolitikk? Hva er Høyre uten korona?

«Nå skal visst alle helst være vanlige. Jeg er mer opptatt av å få frem at vi alle er uvanlige. At hver enkelt er unik,» sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg i sin tale til partiets landsmøte fredag, med et tydelig stikk til Aps nye slagord.

«Jeg velger Høyre, fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes,» sa Solberg. Det er Jo Benkows ord.

Solberg snakket om helsevesen, psykisk helse, klima, rus, og jobbskaping. Og om å legge til rette for de små og mellomstore bedriftene som skaper de nye jobbene i privat næringsliv.

Og om partiets skolepolitikk, som går langt i å detaljstyre skolene og lærerne.

For eksempel forslaget i partiprogrammet om å forby mobilbruk og om å innføre ulike nivåer i klassene ut fra faglig nivå. Regjeringen har allerede lagt fram en reform for videregående skole. Høyre vil nå også ha en helhetlig ungdomsskolereform, fortalte Solberg.

«Vi vil skape en ungdomsskole preget av kunnskap, kvalitet og mestring som holder på motivasjonen og som ser og utfordrer hver enkelt elev,» sa Solberg.

Uenighet?

Mens det i de andre partiene har vært opplagt hvilke saker det er stor uenighet om på landsmøtet, er ikke dette like opplagt for Høyre.

Før landsmøtet har det handlet om sterkøl i butikk eller ikke, og om dette truer Vinmonopolet. Om Høyre-mødrene Tina Bru og Sandra Bruflot som vil skrote kontantstøtten og heller gi penger til foreldre som venter på barnehageplass. Og om bevæpning av politiet eller ikke.

Høyre vil at alle skal i arbeid. Men hvem er det ikke som vil det? Av alle partiene er det bare KrF vil bort fra arbeidslinja. Høyres svar er mer høyrepolitikk.

«Når arbeid er jobb nummer en, så er det ett parti som kjenner bedriftene, og som har en virkelig næringsvennlig og jobbskapende politikk, og det er Høyre,» sa Solberg.

Fortellinger

Fortellingene er mange om Høyre, fra de andre partiene: De er partiet for de rike, de tar fra de fattige og gir skattelette til de rike.

Og selv om Høyre selv mener dette ikke stemmer, har de gjort en del ting som har vært med på å sementere dette bildet. Som da de endret ordninger som brillestøtte til barn, fysioterapi og tannregulering. Mens de samtidig la i skuffen en rapport bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet fra Frischsenteret og NMBU, som kom konkluderte med at økt formuesskatt i gjennomsnitt faktisk bidrar til å øke sysselsettingen i små og mellomstore bedrifter.

Politikk er prioritering, men akkurat denne prioriteringen kom nok som et resultat av at Høyre, som alle andre partier, ikke tør å ta i de store kuttene og prioriteringene. Som sykelønnsordningen. I alle fall ikke i et valgår.

Helheten

«Andre partier har noen få saker de jobber for. Høyre er et parti for helheten,» sa Erna Solberg på en pressekonferanse før landsmøtet. Men i dagens politiske klima, der enkeltsaker har en tendens til å ofte få uforholdsmessig stor plass i debatten og der partiene overbyr hverandre i pengebruk, er det kanskje vanskelig å vinne valg på helheten.

Så selv om Høyre er et parti for helheten, trenger de likevel noen saker som viser hvem de er og hva de står for.

Den siste tiden har det vært Høyre som har stått på for rusreformen, som Ap ikke ville være med på. Det kan selvfølgelig være med på å vippe noen velgere til Høyre.

«Høyre har absolutt ikke gitt opp,» sa Solberg som svar til VGs meningsmåling. Men hun virket likevel ganske resignert i talen til landsmøtet, da hun sa «hvis Høyre får fortsette i regjering».

For akkurat dette er ikke noe verken Solberg eller Høyre rår over. Det vil bli avgjort av oppslutningen til de andre partiene på høyresiden. Og akkurat det ser ikke så lyst ut nå.