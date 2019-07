I forrige uke ble islamkritiker og tidligere leder for den høyreekstreme organisasjonen English Defence League (EDL), Tommy Robinson, fengslet i ni måneder for å ha utvist forrakt for retten (contempt of court).

Han ble dømt for å ha filmet live på Facebook, der han også kom med oppfordringer til vold, utenfor Leeds Crown Court etter en rettssak mot en gruppe muslimske menn. Disse var siktet for seksuelle overgrep og gjengvoldtekt mot mindreårige. Det forelå allerede et rettsforbud mot å rapportere fra rettssaken, for å sikre rettsgangen og for ikke minst å beskytte de unge ofrene i en grusom sak.

Politisk mynt?

Nesten umiddelbart etter dommen mot Robinson tok stortingsrepresentant og tidligere justisminister i Norge, Per-Willy Amundsen (Frp), til orde på Facebook for at Robinson burde få asyl i Norge «fordi Storbritannia har sviktet ytringsfriheten, han er politisk forfulgt».

Det er heller ikke første han har forsvart den britiske høyreekstremisten, som egentlig heter Stephen Yaxley-Lennon.

Den tidligere justisministeren hevdet i et intervju med Dagbladet at denne saken viser hvordan «helt grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet brytes på grunn av personers politiske meninger». Og at Robinson har «blitt straffeforfulgt på bakgrunn av juridiske teknikaliteter».

Som tidligere justisminister skulle en tro at Amundsen visste at forskjellige lover og regler gjelder i ulike land. Men det virker ikke sånn. Enten det, eller så prøver han bevisst å slå politisk mynt på en sak mange høyreekstreme i både Norge og andre land har engasjert seg i.

Brøt en tydelig lov

Saken er nemlig den at loven Robinson har brutt er en veldig tydelig lov i Storbritannia. Det vet alle som har studert journalistikk og som har jobbet som journalist i landet, meg selv inkludert. Og det vet også Robinson godt, for han er en dreven bruker av sosiale medier.

I Storbritannia er det helt andre lover for hva man kan rapportere om fra en rettssak enn her i landet. Pressen har ikke sine egne presseetiske retningslinjer. Den er underlagt loven som heter «Contempt of Court Act 1981». Loven gjelder også for privatpersoner som publiserer noe på sosiale medier som kan påvirke utfallet av en pågående rettssak.

Det finnes to typer lover i Storbritannia, siden landet ikke har grunnlov. Den ene er «common law», der loven blir til gjennom kjennelser i rettssystemet. Den andre er «statute law», som er lover vedtatt i parlamentet. Disse ligger fast. Den loven Robinson har brutt er av den sistnevnte sorten. Det er altså ikke mulig for dommeren, eller Storbritannia som Amundsen sier, å ha «brukt lovgivningen på en kreativ måte mot ham».

Ikke sensur

Amundsen hevder også, som mange andre av hans følgere, at Robinson sensureres av Facebook, «som mange på høyresiden har blitt utsatt for».

Sannheten er at han ble utestengt fra Facebook fordi han gjentatte ganger har brutt Facebooks retningslinjer og fordi han har oppfordret til vold. Det vet både Robinson, og det burde også Amundsen vite.

Facebook skriver på en egen side at flere brukere har lagt ut kommentarer som potensielt bryter med loven om å ikke lekke informasjon om en pågående rettssak. De advarer mot at dette er noe som kan føre til straffeforfølgelse.

«En kommentar eller innlegg som bryter med denne loven vil bli notert og slettet. Vi kan også komme til å gi videre denne informasjonen til retten og dommeren i den gjeldende saken,» skriver Facebook.

Robinson er også utestengt fra Twitter og Instagram. YouTube nektet publiseringen av en video denne uken på grunn av hatefulle ytringer.

Det mest seriøse eksempelet

I den britiske avisen The Independent beskriver Chris Daw, en britisk advokat med 26 års spesialkompetanse på seriøse og komplekse kriminalsaker som denne, Tommy Robinsons sak som det mest åpenlyse og seriøse eksempelet på brudd på loven om forakt for retten.

I saken Robinson rapporterte live fra var det snakk om flere rettssaker, der det var svært viktig at den første ikke kollapset.

Daw skriver at dersom dette skjer, er det ofrene som kan få de største traumene, gjennom å måtte vitne flere ganger eller i verste fall at de siktede går fri.

«Det har vært mange saker de siste årene som handler om forakt for retten fra brukere av sosiale medier, men ingen så provoserende, bevisste og bredt publiserte som Yaxley-Lennons i Leeds Crown court-saken», skriver Daw.

Handler ikke om ytringsfrihet

Robinsons sak handler ikke om ytringsfrihet. Ingen har kneblet ham. Hatefulle ytringer, trusler og oppfordring til vold mot bestemte folkegrupper er ikke ytringsfrihet. Den handler heller ikke om at loven er brukt på en kreativ måte for å straffeforfølge ham.

Ikke heller handler den om media, som ifølge Amundsen «har omfavnet makta i stedet for å utfordre den». Her handler det simpelthen om at alle innbyggere i et demokratisk samfunn må følge de gjeldende lover og regler. Gjør de ikke det, kan de forvente at de kan bli straffeforfulgt. Også Robinson, uansett hvilke meninger han har.

Robinson er ingen martyr, og han oppfyller ikke reglene for asyl i Norge. Han er en høyreekstrem kriminell, som tidligere også er dømt for blant annet vold, svindel og narkotikaforbrytelser.

Amundsen mener tydeligvis at er man høyreekstrem trenger man ikke følge gjeldende lover og regler. At han har vært justisminister i Erna Solbergs regjering, er rett og slett oppsiktsvekkende.

Skal Solberg ha noe som helst integritet i denne saken, bør hun i det minste gå ut og ta sterk avstand fra Amundsens støtte til Robinson.